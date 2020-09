Torna a Ragusa il festival letterario “A Tutto Volume”

Nove, dieci e undici ottobre: le date dell’11esima edizione di “A Tutto Volume”, la manifestazione siciliana che ospita gli incontri letterari tra il barocco ibleo. Ragusa – come sottolinea il comunicato – riparte da qui: “dalla cultura e dalla gioia dello stare insieme, ma sempre in massima sicurezza”. La lettura unisce, anche e soprattutto ai tempi del coronavirus: il capoluogo ragusano non rinuncia al festival dedicato alla letteratura, che tradizionalmente si svolge a giugno, ma che a causa dell’emergenza sanitaria è stato posticipato a ottobre.

“Libri in festa a Ragusa”, da sempre il claim della manifestazione, quest’anno ha un valore in più: “A Tutto Volume è gioia di stare insieme – nel rispetto di ogni disposizione in materia di sicurezza – è voglia d’incontrarsi e abbandonarsi al viaggio emozionale che le pagine di un libro regalano”, si legge.

Svelati i primi nomi che saranno al festival, firme della narrativa, dell’economia, dell’arte, della filosofia, con l’immancabile spazio dedicato alla letteratura per i più piccoli.

Aprirà il festival Giovanni Floris con la presentazione di L’Alleanza (Solferino).

Marcello Sorgi racconterà i 100 anni del Pci in un’indagine sviluppata assieme a Mario Pendinelli tra cronaca e storia mentre di arte si parlerà con lo storico Costantino D’Orazio con il suo libro dedicato a Van Gogh e al suo carattere decisamente particolare. E di arte, ma anche architettura al femminile, parlerà Melania Marzucco che torna al romanzo storico.

In questa edizione di “A Tutto Volume” si guarda all’attualità, e dunque anche al coronavirus, con alcuni incontri di approfondimento tra scienziati, giornalisti, intellettuali e scrittori. Tra loro anche Riccardo Iacona che con il suo ultimo libro, dedicato agli eroi in corsia, fa una cronaca dei giorni terribili della pandemia attraverso gli operatori sanitari schierati in prima linea nella lotta al virus. Di ambientalismo, a volte al limite dell’integralismo, parlerà il manager Chicco Testa in una narrazione che vede la Terra nel ruolo di vittima.

Un viaggio che tocca le emozioni è quello che proporrà invece il giornalista Andrea Vianello raccontando la malattia che lo ha colpito e il suo lento decorso, mentre si parlerà di sport e dei suoi valori formativi con il giornalista Luca Telese e il suo libro dedicato alla leggenda di Gigi Riva e allo scudetto del Cagliari. Di valori che forse sarebbe meglio non scoprire parlerà Diego De Silva con le divertenti e rocambolesche avventure del suo avvocato Malinconico. Un sequel è anche il nuovo libro di Luca Bianchini tra le sfumature di una storia d’amore ambientata a Polignano. Spazio anche alla sfera religiosa con lo scrittore e giornalista Massimo Franco. Tanti altri nomi completeranno il programma della manifestazione che unisce letteratura, barocco, buon cibo facendone strumento di valorizzazione del territorio.

Direttore artistico della manifestazione è Alessandro Di Salvo, anche ideatore, mentre l’organizzazione è affidata alla Fondazione degli Archi, con il sostegno del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio di Ragusa, della Regione Siciliana, dell’Ars, della Camera di Commercio del Sud Est e dell’Asp di Ragusa.

Il programma e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati nelle pagine social del festival e sul sito Atuttovolume.org.