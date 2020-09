Gli ospiti della rassegna letteraria “Ripartenze” a Vigevano

Dal 16 al 18 ottobre a Vigevano, nella Cavallerizza del Castello Sforzesco, si terrà “Ripartenze”. Tra gli ospiti (in presenza, e in streaming), Simonetta Agnello Hornby, Stefania Auci (nella foto), Massimo Carlotto con Luca Crovi, Diego De Silva, Beppe Severgnini, Roberto Vecchioni e Andrea Vitali

Dal 16 al 18 ottobre a Vigevano, nella Cavallerizza del Castello Sforzesco, si terrà “Ripartenze”, una mini rassegna letteraria. Tra gli ospiti (in presenza, e in streaming), Simonetta Agnello Hornby, Stefania Auci, Massimo Carlotto con Luca Crovi, Diego De Silva, Beppe Severgnini, Roberto Vecchioni e Andrea Vitali.

Come si spiega nella presentazione, “Ripartenze”, sotto la direzione artistica di Ermanno Paccagnini, non è solo un’occasione per ritornare a incontrare scrittori e giornalisti ma, soprattutto, un segnale importante a sostegno del mondo culturale ed editoriale, voluto dall’amministrazione comunale dopo il rinvio della 19esima edizione della Rassegna Letteraria di Vigevano che si terrà nel 2021 e la sospensione del Premio Letterario Nazionale “Lucio Mastronardi Città di Vigevano”.

Il programma completo e i dettagli su Rassegnaletterariavigevano.it

Fotografia header: Stefania Auci - foto di Yuma Martellanz