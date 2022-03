Il premio, lo schiaffo, le scuse: Will Smith protagonista della notte degli Oscar 2022

La notte degli Oscar 2022 verrà ricordata per lo schiaffo in diretta di Will Smith a Chris Rock. L’attore, che ha da poco pubblicato l’autobiografia “Will”, ha vinto la statuetta per l’Oscar come miglior attore protagonista

Pochi dubbi: la notte degli Oscar 2022, più che per la delusione per la mancata vittoria di Paolo Sorrentino, regista di È stata la mano di Dio, verrà ricordata per lo schiaffo in diretta di Will Smith a Chris Rock. Il comico ha scherzato sulla testa rasata della moglie dell’attore, Jada Pinkett, che ha un problema di salute (soffre di alopecia), e l’attore, infuriato, è salito sul palco. In tanti, almeno all’inizio, hanno scambiato il diverbio e il ceffone per una gag programmata. Ma non era uno scherzo previsto in scaletta. Ovviamente, è impossibile da contare il numero di reazioni al ceffone sui social.

Will Smith ha anche vinto l’Oscar come miglior attore protagonista per il film King Richard, in cui interpreta il padre delle sorelle Williams. E il suo discorso, in lacrime, ha commosso il pubblico (qui un estratto, nella traduzione di Repubblica.it), scusandosi: “King Richard era un difensore accanito della sua famiglia, in questo momento della mia vita io sono sopraffatto per ciò che Dio mi chiede di fare ed essere. Sono stato chiamato in questa vita per amare e proteggere le persone, devo essere un fiume per loro. Per fare ciò che facciamo, dobbiamo essere in grado di sopportare chi parla male, chi non porta rispetto. Bisogna tenere il sorriso, mostrare che va tutto bene. Io voglio essere un veicolo dell’amore, voglio ringraziare Serena e Venus e tutta la famiglia Williams per avermi affidato la loro storia. Voglio essere un ambasciatore di questo tipo di amore, cura e attenzione. Vorrei scusarmi con l’Academy e gli altri miei colleghi e candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile proiettare luce sul cast, la troupe la famiglia Willams. L’arte imita la vita e mi sto comportando come un papà pazzo come Richard, ma l’amore mi fa fare cose folli. La vita in questo momento è complicata, per me. Ringrazio l’Academy e spero che mi invitino ancora su questo palco”.

L’Academy via Twitter ha sottolineato di “non perdonare la violenza in nessuna forma”, mentre, interpellato dalla polizia di Los Angeles, Chris Rock ha spiegato che non sporgerà denuncia.

Lo scorso novembre è uscito in contemporanea mondiale (in Italia da Longanesi) il primo libro autobiografico dell’attore, produttore e musicista, dal titolo WILL, scritto da Smith con l’aiuto di Mark Manson, autore del bestseller La sottile arte di fare quello che c***o ti pare. Nel libro l’artista si racconta senza filtri, ripercorrendo la strada, non priva di ostacoli, che lo ha portato al successo. Il volume è un racconto, a tratti epico, della trasformazione di Will Smith da bambino timoroso in una famiglia disfunzionale di Philadelphia a star del grande schermo.

