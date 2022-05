“Sogno di una notte di mezza estate”: a teatro i giovani artisti dell’Accademia Arte nel cuore

Domenica 22 maggio, a Milano, l’appuntamento a teatro con “Sogno di una notte di mezza estate”, a cura dell’Accademia Arte nel cuore. L’associazione da anni punta a colmare una carenza: la mancanza di offerta di servizi ed attività per le persone disabili che possiedono doti artistiche e vogliono svilupparle in un ambiente integrato. Quello dell’Accademia è un “sogno che immagina ragazzi disabili e normo-dotati poter esprimere insieme le loro qualità”

Tornano gli appuntamenti dell’Accademia Arte nel cuore, con lo spettacolo ispirato a Sogno di una notte di mezza estate, che andrà in scena domenica 22 maggio, alle 20.30, all’Auditorium Pime di via Mosè Bianchi n.94, a Milano (con il patrocinio del Municipio 1, e grazie al sostegno della famiglia Mauri).

Sul palco, il mondo della realtà quotidiana e il mondo dell’immaginazione fantastica si incontrano attraverso il mondo dell’arte.

Quello dell’Accademia Arte nel cuore è un “sogno che immagina ragazzi disabili e normo-dotati poter esprimere insieme le loro qualità artistiche, in un percorso formativo che li aiuti concretamente nello sviluppo delle loro potenzialità e che consenta all’Accademia di formare veri talenti, accompagnandoli verso il raggiungimento di reali risultati professionali”. Un sogno che si realizza grazie all’ispirazione della presidente dell’Associazione “L’Arte nel Cuore” onlus Daniela Alleruzzo.

L’impostazione seguita è quella dell’Accademia di spettacolo, dapprima rivolta alle discipline di danza, recitazione, doppiaggio musica e canto, con l’obiettivo di offrire una struttura non solo senza barriere architettoniche, ma pensata e progettata per l’insegnamento a persone con e senza disabilità. L’Accademia è il primo progetto europeo di formazione artistica rivolto a persone diversamente abili e normo-dotate persegue lo scopo di superare le barriere culturali e mentali attraverso la condivisione di un’esperienza. L’associazione vuole colmare una carenza: la mancanza di offerta di servizi ed attività per le persone disabili che possiedono doti artistiche e vogliono svilupparle in un ambiente integrato.

E torniamo alla commedia di William Shakespeare, scritta intorno al 1595, che torna dunque protagonista a teatro. Come si legge nelle note di regia, “le parole di due dei personaggi della commedia esplicitano la scelta del progetto arrivato dopo questi anni difficili per tutti: ‘Ho fatto un sogno bellissimo…’ e ancora: ‘In questa storia c’è qualcosa di più della fantasia, qualcosa di vero, anche se strano e prodigioso’“.

“Una scelta forse ambiziosa – si legge ancora -, una sfida per tutti i nostri allievi della scuola di Milano, alcuni alla prima esperienza, ma dettata dal cuore, che desidera fortemente tornare a battere con passione e forza anche in teatro e festeggiare con un autore, il più grande, Shakespeare, e la sua commedia che trasfigura ed esplicita, talvolta goffamente, talvolta poeticamente, quello che sono i segreti del cuore e dei sentimenti umani. C’è la luna piena in questa commedia e in qualche modo abbiamo confidato nel suo influsso potente che tutto intensifica: l’apprendimento, il nutrimento, la creatività, le gioie. Lo spettacolo ballato, cantato e recitato conduce il pubblico in un travolgente viaggio senza tempo. Ci sono contaminazioni contemporanee nei costumi e nelle musiche come a significare che la magia del teatro debba vivere anche nel quotidiano”.

L’Arte nel Cuore “insieme ai suoi allievi testimonia da sempre la propria passione per la bellezza della vita, che grazie all’incontro con gli altri si nutre e si infiamma di nuovo vigore. Poco importano le diversità, anzi sono proprio le differenze di ciascuno che, vivendo integrate nel tutto e riconosciute come valore unico e indispensabile, esplodono in un’unica energia”.

Info e prenotazioni al numero 06-5413755 e all’indirizzo mail info@artenelcuore.it.