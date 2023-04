“Te lo leggo negli occhi”: lo speed dating dove a rompere il ghiaccio sarà il tuo libro preferito…

“Se non ne puoi più di farti matchare dall’algoritmo delle dating app abbiamo una serata che fa per te”.

Libraccio e Ostello Bello presentano così il primo appuntamento con “Te lo leggo negli occhi”, aperitivo itinerante di Speed Dating “dove a rompere il ghiaccio sarà il tuo libro preferito”: “Non dovrai far altro che guardarti intorno e lasciare che siano i titoli dei libri a iniziare la conversazione. E se scatterà la scintilla ti aspetteremo al bancone per festeggiare!”.

Prime tappe in programma all’Ostello Bello Milano Centrale (via Roberto Lepetit n. 33)

il 2 maggio, e a all’Ostello Bello Genova (via Balbi n. 38/a) il 10 maggio, dalle ore 19 alle 21.

I posti sono limitati: per partecipare ci si registra gratuitamente online su eventbrite.it.