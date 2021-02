Valerio Massimo Manfredi ricoverato d’urgenza in ospedale

Paura per lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, trovato esanime in casa, a Roma, assieme alla moglie, anche lei priva di sensi. L’ipotesi più probabile è una intossicazione da monossido di carbonio

Paura per lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, trovato esanime in casa, a Roma, assieme alla moglie, anche lei ritrovata priva di sensi. Secondo l’agenzia Ansa, l’allarme sarebbe stato dato dalla figlia dello scrittore. Sia lo scrittore sia la donna sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. L’ipotesi più probabile è una intossicazione da monossido di carbonio.

Secondo Corriere.it “i due erano a letto. Manfredi è stato trasferito all’ospedale San Camillo, la moglie all’Umberto I. Entrambi sono in gravi condizioni”.

IN AGGIORNAMENTO…