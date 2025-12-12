“501 quiz sulla lingua italiana”: un libro per giocare (e ripassare)

Sai utilizzare correttamente il congiuntivo? Conosci l’origine delle parole? Ricordi i padri della letteratura italiana? In uscita “501 quiz sulla lingua italiana” di Saro Trovato (con prefazione di Paolo D’Achille, presidente dell’Accademia della Crusca), con cui è possibile mettersi alla prova, da soli o con gli amici…

Ben 501 quiz, attraverso i quali ciascuno potrà misurare la propria conoscenza della lingua italiana. Si va dalla coniugazione dei verbi al corretto uso di apostofi e accento, passando per test che invitano a mettersi alla prova circa l’origine delle parole della lingua italiana e quiz per dimostrare la conoscenza dei padri fondatori della nostra amata lingua, da Dante a Manzoni. Una sfida da affrontare da soli o da condividere in gruppo, con gli amici o in famiglia, per divertirsi ma anche per esercitare le proprie capacità mnemoniche, dedicata a tutti gli amanti dell’immenso patrimonio linguistico italiano.

Parte da queste premesse 501 quiz sulla lingua italiana (Newton Compton) di Saro Trovato, sociologo ed esperto di comunicazione di massa, fondatore del media digitale Libreriamo.

“È un ‘libro di società’ – sottolinea il curatore trovato – in piena filosofia con l’attività che sviluppiamo già per la nostra community. I libri e la cultura devono saper creare momenti d’aggregazione e condivisione, proprio come accade con tutte le altre forme d’intrattenimento. L’italiano, inteso come lingua, è un luogo simbolico che ci accoglie al di là delle differenze geografiche, sociali e generazionali; l’unico elemento che riesce realmente a unire il nostro Paese è proprio la lingua. Da qui nasce l’idea di un libro scanzonato e che non vuole impartire nozioni in maniera scolastica, ma che ha alla base una convinzione semplice e potente: far conoscere e salvaguardare la lingua italiana attraverso il gioco e l’esercizio mentale”.

“La lingua italiana sembra essere sotto attacco, sostituita da una lingua nuova, da un nuovo ‘volgare tecnologico’, che avanza inesorabilmente, e che sta attaccando alle fondamenta le regole anche più elementari dell’italiano contemporaneo. – prosegue Trovato – In questo contesto, prendersi il tempo per giocare con la lingua italiana, per soffermarsi su un accento, per riscoprire un’etimologia o riconoscere un verso poetico, significa compiere un atto di resistenza culturale. È un piccolo gesto rivoluzionario che aiuta a stimolare il modo di pensare, di parlare, di scrivere”.

Per guidare lettrici e lettori, i quiz sono suddivisi in tre aree: le regole della lingua italiana (“grammatica, verbi, sintassi, accenti e apostrofi sono la struttura portante dell’italiano”); la lingua parlata (“nei modi di dire, nei dialetti, nei neologismi e nei forestierismi si specchia la società che cambia”), per arrivare alla letteratura e alla poesia, “il cuore identitario della lingua italiana”.

La prefazione del volume è affidata a Paolo D’Achille, Presidente dell’Accademia della Crusca.