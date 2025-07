Dalla malattia ai pensieri suicidi: Fedez anticipa alcune pagine dalla sua autobiografia

Attesa già per marzo, dopo la conclusione dell’ultimo Festival di Sanremo, l’autobiografia di Fedez dovrebbe uscire in autunno. Su Instagram il rapper milanese ha pubblicato alcune anticipazioni: “Ambizione? Narcisismo? Io so solo che ho quasi smesso di vivere…”

Già a dicembre 2024, prima della sua partecipazione al settantaquattresimo Festival di Sanremo (che lo ha visto protagonista con Battito), si parlava di un libro-confessione (in uscita per Mondadori) da parte di Fedez.

E ora, il rapper milanese, sul suo profilo Instagram pubblica delle storie con delle anticipazioni sulla sua – attesa – biografia, che dovrebbe uscire in autunno. Tra i temi affrontati, almeno per quel che si legge, gli ultimi anni con la separazione da Chiara Ferragni, la malattia, ma anche la musica.

E proprio sui temi più dolorosi (tra cui i pensieri suicidi), il cantante trentacinquenne spiega (nella bozza del testo che mostra via social): “Non è il salto. Non è il colpo. Non è l’atto in sé. È tutto quello che succede prima…”.

E a proposito dei farmaci (e degli psicofarmaci): “Uno dice: ‘sono solo pillole.’ Ma quelle bastarde erano diventate la mia pelle, la mia lingua, il mio pensiero. E quando le ho mollate il cervello ha cominciato a urlare”.

E ancora: “Ero su quel palco, incapace di gestire il caos, ma anche in mille altri posti. (…) Ho tenuto gli occhi chiusi per non essere travolto…”. “La fama è simile a un girone infernale: c’è tanta luce ed è un massacro che tutti amano spiare”, continua. “Ambizione? Narcisismo? Io so solo che ho quasi smesso di vivere…“.

