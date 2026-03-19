Emozioni 500 GP Pirelli
Varia

La Formula 1 come grande immaginario contemporaneo: il volume “Emozioni” per i 500 GP di Pirelli

Varia
di Redazione Il Libraio 19.03.2026

Nel 75esimo anniversario del Campionato del Mondo di Formula 1 esce il volume “Emozioni – I 500 GP di Pirelli nel Campionato del mondo di F1”. Il libro – ricco di foto d’autore – racconta anche il lavoro dei tecnici, degli ingegneri e dei meccanici che rendono possibile ogni Gran Premio – I particolari

Un libro-evento, tra fotografia, tecnologia e cultura d’impresa, a cura di Fondazione Pirelli e pubblicato da Marsilio Arte, con immagini e testi che raccontano il mondo della Formula 1: parliamo di Emozioni – I 500 GP di Pirelli nel Campionato del mondo di F1.

Il libro si inserisce nel 75esimo anniversario del Campionato del Mondo di Formula 1 e ricostruisce una storia dentro la storia: quella che inizia a Silverstone il 13 maggio 1950, in contemporanea con la nascita del Mondiale, e che vede Pirelli presente lungo una traiettoria articolata in tre fasi (1950–1958; 1981–1991 e dal 2011 in avanti come Global Tyre Partner del FIA Formula 1 World Championship). Accanto ai protagonisti della pista – da Alberto Ascari a Juan Manuel Fangio, da Ayrton Senna a Nelson Piquet, fino a Lewis Hamilton e Max Verstappen – il libro racconta anche il lavoro dei tecnici, degli ingegneri e dei meccanici che rendono possibile ogni Gran Premio.

Emozioni i 500 GP di Pirelli

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

Un numero può essere un traguardo, ma nella Formula 1 un numero può diventare una storia: di piloti e ingegneri, di rischi e scelte, di pubblico e rituali collettivi, di ricerca e precisione. Emozioni punta a celebrare le 500 gare di Pirelli nel Mondiale attraverso un racconto per immagini e testi con materiali in parte provenienti dall’Archivio Storico Pirelli: un percorso che attraversa epoche, circuiti, dettagli tecnici e storici.  Il volume è accompagnato da un reportage fotografico inedito di Darren Heath dedicato al Gran Premio di Gran Bretagna 2025 a Silverstone: una sezione contemporanea che, nell’anno dell’anniversario, “costruisce un ponte visivo tra memoria e futuro”.

Alonso Formula 1

Il campione di Formula 1 Fernando Alonso nella di Darren Heath

Inoltre, Emozioni ospita una serie di contributi istituzionali e tecnici, interviste e testimonianze che raccontano la Formula 1 “come officina a cielo aperto dove competizione e innovazione procedono insieme”. Tra gli autori e i protagonisti, Marco Tronchetti Provera, Stefano Domenicali, Mohammed Ben Sulayem, Andrea Casaluci, Antonio Calabrò, Maurizio Boiocchi, Pierangelo Misani, Giovanni Tronchetti Provera, Mario Isola, Jean Todt, Susie Wolff, Giorgio Terruzzi, Giuseppe Di Piazza e Arianna Ravelli.

La parte finale del volume (a cui è stato dedicato un sito) raccoglie dashboard e infografiche: chilometri, vittorie, record e statistiche che condensano decenni di competizioni-

Franco Colapinto nella foto di Darren Heath

Franco Colapinto nella foto di Darren Heath

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

 

Libri consigliati

News Correlate

Redazione Il Libraio

Matteo Canzi: ecco il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia

In libreria dal 12 marzo "Il gusto del perché - Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina"…

Varia
Redazione Il Libraio

Oltre 40 libri sul tennis da leggere nella vita

Teatro di sfide entrate nella leggenda, terreno fertile per analisi, racconti e confessioni intime: …

Varia
Redazione Il Libraio

Libri da leggere 2026: oltre 400 novità in anteprima

Quali sono i nuovi libri da leggere nel 2026, a partire dai primi mesi dell'anno? Quali i romanzi, i…

Varia

Lista di libri

Tutte le nostre proposte