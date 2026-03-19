La Formula 1 come grande immaginario contemporaneo: il volume “Emozioni” per i 500 GP di Pirelli

Un libro-evento, tra fotografia, tecnologia e cultura d’impresa, a cura di Fondazione Pirelli e pubblicato da Marsilio Arte, con immagini e testi che raccontano il mondo della Formula 1: parliamo di Emozioni – I 500 GP di Pirelli nel Campionato del mondo di F1.

Il libro si inserisce nel 75esimo anniversario del Campionato del Mondo di Formula 1 e ricostruisce una storia dentro la storia: quella che inizia a Silverstone il 13 maggio 1950, in contemporanea con la nascita del Mondiale, e che vede Pirelli presente lungo una traiettoria articolata in tre fasi (1950–1958; 1981–1991 e dal 2011 in avanti come Global Tyre Partner del FIA Formula 1 World Championship). Accanto ai protagonisti della pista – da Alberto Ascari a Juan Manuel Fangio, da Ayrton Senna a Nelson Piquet, fino a Lewis Hamilton e Max Verstappen – il libro racconta anche il lavoro dei tecnici, degli ingegneri e dei meccanici che rendono possibile ogni Gran Premio.

Un numero può essere un traguardo, ma nella Formula 1 un numero può diventare una storia: di piloti e ingegneri, di rischi e scelte, di pubblico e rituali collettivi, di ricerca e precisione. Emozioni punta a celebrare le 500 gare di Pirelli nel Mondiale attraverso un racconto per immagini e testi con materiali in parte provenienti dall’Archivio Storico Pirelli: un percorso che attraversa epoche, circuiti, dettagli tecnici e storici. Il volume è accompagnato da un reportage fotografico inedito di Darren Heath dedicato al Gran Premio di Gran Bretagna 2025 a Silverstone: una sezione contemporanea che, nell’anno dell’anniversario, “costruisce un ponte visivo tra memoria e futuro”.

Inoltre, Emozioni ospita una serie di contributi istituzionali e tecnici, interviste e testimonianze che raccontano la Formula 1 “come officina a cielo aperto dove competizione e innovazione procedono insieme”. Tra gli autori e i protagonisti, Marco Tronchetti Provera, Stefano Domenicali, Mohammed Ben Sulayem, Andrea Casaluci, Antonio Calabrò, Maurizio Boiocchi, Pierangelo Misani, Giovanni Tronchetti Provera, Mario Isola, Jean Todt, Susie Wolff, Giorgio Terruzzi, Giuseppe Di Piazza e Arianna Ravelli.

La parte finale del volume (a cui è stato dedicato un sito) raccoglie dashboard e infografiche: chilometri, vittorie, record e statistiche che condensano decenni di competizioni-