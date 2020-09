Guinness World Records 2021: arriva l’edizione italiana (con tante curiosità)

La focaccia lunga 169,27 metri preparata in Italia… ma anche il record di libri fatti cadere con “effetto domino”, o il maggior numero di opere letterarie riconosciute dalla prima frase consecutivamente… e ancora, curiosità, giochi, sfide e quiz: arriva in libreria “Guinness World Records 2021” (forse non tutti sanno che anche il libro dei record ha un suo personale record…)

Il catalogo di Magazzini Salani si arricchisce con l’acquisizione dell’edizione italiana del Guinness World Records 2021. Il tema di quest’anno – “Scopri il tuo mondo” – è particolarmente significativo in un momento storico così particolare.

In libreria arriva così un immaginario viaggio tra le pagine che accompagna alla scoperta di migliaia di nuovi record, partendo dall’Italia (un esempio? la focaccia lunga 169,27 metri preparata a Piove di Sacco il 24 maggio 2019) e spingendosi fino ai confini del sistema solare. In più giochi, sfide e quiz per provare a diventare dei primatisti.

C’è spazio anche per il mondo dei “libri”. Due esempi? A pagina 93 si parla dei volumi fatti cadere con “effetto domino”: Kmart Australia ha allineato 3000 copie di Guinness World Records in un’ora, per poi farle cadere una dopo l’altra, alla sua conferenza annuale il 31 ottobre 2018, in Nuova Zelanda. Grazie a 334 impiegati ha battuto il record di 2500 libri di Aconex (Australia), del 20 luglio 2017.

E ancora, spazio al maggior numero di… libri riconosciuti dalla prima frase consecutivamente: lo studente britannico Montgomery-Everard Lord ha identificato 129 libri di fila dalle prime righe a Bolton, lo scorso 12 dicembre 2019. Il 13 febbraio 2020 ha stabilito anche il tempo più veloce per riconoscere 10 libri dal personaggio principale: 11,15 secondi.

Craig Glenday, direttore editoriale dell’edizione inglese, sottolinea: “L’edizione di quest’anno si è sviluppata nelle circostanze più straordinarie. Il mondo è stato capovolto dal COVID-19, ma blocchi e quarantena non hanno impedito alle persone di battere i record da casa o sui social network. Non mancano quindi risultati fantastici e grandi novità dal mondo della scienza, dello sport, dei videogiochi, della musica e dei film […] Grazie davvero a tutti quelli che hanno collaborato alla 67.ma edizione del Guinness World Records. E soprattutto ai primatisti, che nonostante gli sconvolgimenti dell’epidemia sono sempre Officially Amazing”.

Tra le novità, un nuovo stile di copertina, illustrata da Rod Hunt, una sezione specifica dedicata ai videogame, con particolare focus sul mondo degli eSports, il capitolo Contro il tempo per “battere-il-tuo-record-da-casa”, con esempi, consigli degli esperti e, soprattutto, le linee guida ufficiali del Guinness World Records per provare a diventare una delle star della prossima edizione.

Una curiosità: forse non tutti sanno che anche il libro dei record ha un suo personale record. È infatti il singolo libro soggetto a copyright più venduto al mondo, il terzo in assoluto dopo Corano e Bibbia (143 milioni di copie vendute in oltre 100 paesi).

Nato nel 1955 in una stanza sopra una palestra, il Guinness World Records è cresciuto negli anni fino a diventare un marchio multimediale globale con sedi a Londra, New York, Miami, Pechino, Tokyo e Dubai. Oggi offre contenuti non solo attraverso i libri, ma anche con programmi tv, social media ed eventi dal vivo, che spingono le persone di tutto il mondo a leggere, guardare, ascoltare e a prendere parte a imprese straordinarie.