Il libro-gioco da tavola di Anna Yi Lan Zhang, la vincitrice di MasterChef Italia 2025

Ha appena vinto MasterChef Italia 2025, e dall’11 marzo sarà in libreria con il suo primo libro di ricette, Pentole e zodiaco – Il mio gioco da tavola. Parliamo ovviamente di Anna Yi Lan Zhang, reduce dal trionfo televisivo (dov’era la favorita per la finalissima di ieri sera).

Nel suo caso, come sanno i fan del programma di culto di Sky, giunto alla 14esima edizione, “il cibo è incontro, ricordo, amore“. È un profumo che ci riporta all’infanzia, un sapore che racconta chi siamo, un tavolo attorno al quale ci riuniamo per condividere gusti ed emozioni. Un linguaggio universale che unisce Oriente e Occidente, tradizione e innovazione, attenzione e rispetto per la natura e la materia prima.

Con questo libro, Anna invita così a entrare nel suo mondo, a far parte della sua storia e della sua idea di cucina, per cui ogni piatto rappresenta soprattutto un atto d’amore, di cura.

Ma Pentole e zodiaco è anche un vero e proprio gioco da tavola, “un’avventura culinaria ispirata allo zodiaco cinese”, che sfida a cucinare in modo nuovo, divertendoci e scoprendo qualcosa in più su noi stessi”.

Perché cucinare “non è solo nutrire, ma raccontare”. E la vera magia sta nel trasformare questo racconto in un’emozione: “La fortuna dell’uomo è l’altro uomo, e il cibo è il nostro modo di stare insieme, di costruire ponti tra culture e tradizioni”.