A più di un anno dall’uscita fa già discutere il libro del principe Harry

Atteso per la fine del 2022, il libro di memorie del principe Harry (il ghostwriter è J. R. Moehringer, già biografo del bestseller di Agassi, “Open”) racconterà la sua vita, l’esperienza nell’esercito, il matrimonio con Meghan Markle, la paternità e, naturalmente, i motivi che l’hanno portato alla rottura con la famiglia (che, a quanto pare, non era a conoscenza dell’accordo firmato tra il duca di Sussex e la casa editrice Penguin Random House) – I particolari

Chissà come si vive veramente a Buckingham Palace? È una domanda che ci siamo posti tutti, o quasi, almeno una volta nella vita, da bambini, oppure guardando qualche puntata di The Crown, la serie Netflix dedicata alla famiglia reale più chiacchierata del mondo: quella inglese.

A rispondere, questa volta, sarà direttamente il principe Harry, in un memoir “intimo e sincero” (come viene descritto nel comunicato stampa) in cui racconterà la sua vita, la sua esperienza nell’esercito, il matrimonio con Meghan Markle, la paternità e, naturalmente, i motivi che l’hanno portato alla rottura con la famiglia.

Il libro, che sarà pubblicato dalla Penguin Random House e il cui ricavato andrà in beneficenza, è atteso per la fine del 2022. Non è certo il primo volume incentrato sulla royal family ma, a quanto pare, nessuno era a conoscenza dell’accordo da “almeno 20 milioni di dollari” tra il duca di Sussex e la casa editrice.

Si preannuncia, dunque, un vero e proprio caso, non solo per la reazione dei membri della famiglia, ma soprattutto perché la vicenda di Harry e Megan ha riscosso grande interesse nel pubblico: basti pensare che l’intervista ai due coniugi di Oprah Winfrey (Oprah with Meghan and Harry: A CBS PrimeTime Special) ha ottenuto una nomination agli Emmy Awards per la categoria Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special, cioè la migliore serie o programma d’informazione ospitato.

A scrivere il memoir insieme a Harry, il ghostwriter vincitore del Pulitzer J. R. Moehringer (già biografo del bestseller di Agassi, Open): “Sto scrivendo questo libro non nei panni del principe in cui sono nato, ma nei panni dell’uomo che sono diventato”, ha dichiarato il principe sempre nel comunicato che ufficializzava la notizia: “Ho ricoperto molti ruoli nel corso degli anni e la mia speranza è che il racconto della mia storia – gli alti e i bassi, gli errori e le lezioni apprese – possa aiutare a comprendere che non importa da dove veniamo, abbiamo molte più cose in comune di quanto si pensi”.

Fotografia header: La foto è scaricata da Getty, Luglio 2021