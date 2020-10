“Loving, una storia fotografica”: una testimonianza per immagini dell’amore tra uomini nel XX secolo

Arriva in libreria LOVING. Una storia fotografica, un’uscita internazionale curata nella versione italiana e inglese da 5 Continents Editions. Un volume che contiene oltre trecento fotografie che ritraggono l’amore romantico tra uomini, scattate tra il 1850 e il 1950 e provenienti dalla collezione di Hugh Nini e Neal Treadwell.

Gli scatti, fin’ora inediti, provengono da una raccolta di 2800 fotografie ritrovate negli ultimi vent’anni nei mercatini delle pulci e nelle aste online di tutto il mondo, all’interno di scatole di scarpe, archivi di famiglia, vecchie valigie.

Fotografie che rappresentano una testimonianza dell’amore tra uomini in epoche e luoghi distanti tra loro. Troviamo per esempio scatti in posa all’interno di studi fotografici ma anche ritratti di momenti di svago in spiaggia, al parco o in campagna, in contesti cittadini e ambienti domestici. Una varietà che racconta le trasformazioni degli ultimi cento anni in termini di moda, acconciature, design automobilistico, così come lo sviluppo delle tecniche e dell’arte fotografica.

Anche tra i soggetti immortalati nella collezione c’è molta diversità: troviamo esponenti della classe operaia del XIX secolo, così come uomini d’affari vestiti alla moda, ma anche studenti universitari, soldati e marinai di tutte le età nel periodo che va dalla Guerra Civile americana alla Seconda Guerra Mondiale, fino ad addentrarsi negli anni ‘50. Le foto ugualmente provengono da diversi Paesi e contesti culturali, come Australia, Bulgaria, Canada, Croazia, Francia, Germania, Giappone, Lettonia, Regno Unito e Stati Uniti.

Le fotografie sono state scattate in un periodo storico in cui in molte parti del mondo le relazioni tra uomini erano considerate illegali, rendendo questi ricordi anche un atto di coraggio, in cui il desiderio di immortalare un momento d’affetto ha prevalso sui rischi che i soggetti potevano correre. Il messaggio che trasmettono è univoco: l’amore è un sentimento universale che accomuna tutta l’umanità, capace di superare i confini e abbattere gli stereotipi.

Nel volume sono presenti anche i contributi di Paolo Maria Noseda, Francesca Alfano Miglietti, Hugh Nini e Neal Treadwell. Gli ultimi due, nel saggio Una collezione nata per caso, raccontano l’inizio della loro collezione, nata dal ritrovamento di una fotografia del 1920 in un negozio di antiquariato a Dallas e lo sviluppo di questa anche attraverso viaggi che li hanno portati in giro per il mondo.

