“Nobody’s girl”, l’atteso memoir di Virginia Giuffre (che preoccupa Trump)

Il mondo la conosce come la vittima di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, come la ragazza ritratta nella discussa fotografia con il principe Andrea, duca di York. A fine ottobre esce (in Italia per Bompiani) un libro destinato a far discutere, anche per l’impatto che potrebbe avere sull’amministrazione Trump: “Nobody’s girl”, il memoir di Virginia Giuffre, che si è tolta la vita nell’aprile 2025, lasciando questo volume di memorie e precise disposizioni per la pubblicazione…

Parliamo di un libro atteso da mesi, anche per l’impatto che potrebbe avere a livello politico, sull’amministrazione Trump.

Sarà in libreria a fine ottobre, in contemporanea mondiale, Nobody’s girl, il memoir di Virginia Giuffre, che in Italia sarà pubblicato da Bompiani (negli Stati Uniti, Knopf ha annunciato una tiratura di partenza di 250mila copie).

Il mondo conosce l’autrice come la vittima di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. La donna ha contribuito a mandare entrambi in carcere e, nell’immaginario collettivo, è rimasta come la ragazza ritratta nella discussa fotografia con il principe Andrea, duca di York.

La sua storia non è mai stata raccontata per intero finora. In questo libro, che esce postumo, però, è lei a prendersi la prima persona. Giuffre, va ricordato, si è tolta la vita nell’aprile 2025, lasciando questo volume di memorie e precise disposizioni per la pubblicazione.

Nobody’s Girl – come si legge nella presentazione – è “la storia potente di una ragazza normale, che crescendo ha dovuto affrontare avversità incredibili“. È un resoconto “spietato e definitivo” del tempo trascorso con Epstein e Maxwell, che trafficavano ragazze per uomini in vista. Descrive le molestie subite da bambina, così come la fuga dal controllo di Epstein e Maxwell all’età di diciannove anni. Giuffre “ha ricostruito la sua vita e ha trovato il coraggio di scendere in campo per sé e per le altre vittime di abusi“.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

E ancora: “Le pagine di Nobody’s Girl sono un’affermazione della volontà incrollabile dell’autrice di uscire dalla condizione di vittima, di far luce sugli abusi subiti e di lottare per un mondo più sicuro e più giusto…”.