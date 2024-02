Oltre 500 immagini per raccontare novant’anni di storia dell’Olivetti

Olivetti – Storie da una collezione, a cura di Alessandro Santero e Sergio Polano per Ronzani Editore, è un volume prezioso, che raccoglie e descrive, con oltre 500 immagini, molti dei più significativi materiali grafici e pubblicitari realizzati nei circa novant’anni di storia della Olivetti.

Quella sorta di “utopia umanistica“, di cui molto si è detto, che ha accompagnato le vicende aziendali della Olivetti e di Adriano Olivetti, è infatti un fenomeno di originalità esemplare nella storia italiana del Novecento, in cui il coinvolgimento nelle strategie d’impresa delle migliori energie culturali del nostro paese ha agito su fronti molteplici, costituendo un lascito su cui c’è ancora molto da ricercare e riflettere.

Una raccolta di progetti, disegni, manifesti, opuscoli, carte intestate, libri, manuali, capaci di rappresentare quel “mondo” Olivetti al quale hanno contribuito, tra gli altri, ingegneri come Mario Tchou, Pier Giorgio Perotto, Natale Cappellaro, Giuseppe Beccio, architetti e designer come Marcello Nizzoli, Luigi Figini e Gino Pollini, Ettore Sottsass, Carlo Scarpa, grafici come Bruno Munari, Erberto Carboni, Giovanni Pintori, Albe Steiner, Walter Ballmer, autori come Elio Vittorini, Leonardo Sinisgalli e Franco Fortini.

Il libro si apre con tre saggi di Sergio Polano sul design del prodotto Olivetti, e le riproduzioni degli artefatti illustrati sono corredate da schede critiche e bibliografiche curate da Alessandro Santero.