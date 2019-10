Conosciuto sui social come il Baffo, Giulio Mosca approda in libreria con "Le poesie si possono disegnare", una raccolta illustrata di versi in cui l'autore prova a dare forma a quei momenti della vita così intensi da non poter essere descritti soltanto a parole: la potenza del primo amore, la forza di un’amicizia, il panico che ti corrode quando meno te lo aspetti...