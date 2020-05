Nei principali negozi online, dal 17 al 31 maggio, arriva un'offerta da non perdere, con decine di ebook per bambini e ragazzi: in promozione i libri dell'amata collana Istrici Salani. Dahl, Pennac, Nöstlinger, oltre 60 titoli per riscoprire la giovinezza e liberare la fantasia

Nel corso di queste settimane difficili si è giustamente molto parlato dei problemi che sono costretti ad affrontare bambini e adolescenti (con le loro famiglie), costretti a casa dal lockdown, alle prese con la didattica e distanza e impossibilitati a incontrare amiche a amici. Ora la cosiddetta “fase 2” si svolge inevitabilmente a rilento. Ecco perché in questo periodo che resta molto complesso la lettura di libri (anche in versione digitale) può venire in soccorso, non solo degli adulti.

Nei mesi dell’#iostoacasa, come abbiamo raccontato, è inoltre cresciuta l’attenzione per le versioni ebook dei libri per bambini. A questo proposito, nei principali negozi online, dal 17 al 31 maggio, arriva un’offerta da non perdere, con decine di ebook per bambini e ragazzi in promozione.

Parliamo dei libri dell’amata collana Istrici Salani, firmati da autori italiani e internazionali, tra cui, solo per citarne alcuni: Il passaggio dell’orso di Giuseppe Festa, Il castello delle rane di Jostein Gaarder, L’isola del tempo perso di Silvana Gandolfi, Olle Sibemolle di Klaus Hagerup, Il maialino di marzapane di Russell Hoban, La bambina strisce e punti di Emanuela Nava, Sotto il pavimento di Mary Norton, Ero un topo di Philip Pullman, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda, Clara va al mare di Guido Quarzo, Abbaiare stanca di Daniel Pennac e tantissimi libri di Roald Dahl.

Oltre sessanta titoli per riscoprire la giovinezza e liberare la fantasia.