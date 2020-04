Da Sigmund Freud a Carl Gustav Jung, passando per Albert Einstein, solo per citare alcuni nomi: in offerta in ebook numerosi saggi pubblicati dalla Bollati Boringhieri - Scopri i particolari sulla promozione

Nelle settimane dell'#iostoacasa i libri rappresentano un'occasione di riflessione, di evasione, ma anche di studio e approfondimento. In piena emergenza covid-19, tra l'altro, sempre più lettrici e lettori scelgono gli ebook. A questo proposito, ad aprile 2020 sono in offerta numerosi testi digitali universitari e para-universitari pubblicati dalla Bollati Boringhieri. Fondata da Paolo Boringhieri nel 1957, la prestigiosa casa editrice torinese (parte del Gruppo editoriale Mauri Spagnol), ha sempre fatto dell'integrazione tra cultura scientifica e cultura umanistica il suo punto focale. In offerta lettrici e lettori troveranno testi molto diversi tra loro, di autrici e autori di ieri e di oggi, tra cui, solo per citarne alcuni: La migrazione degli uccelli di Peter Berthold, I quanti e la vita di Niels Bohr, L'apparire del bello di Umberto Curi,

Heidegger e gli ebrei di Donatella Di Cesare, L’evoluzione dell’animale umano di Jared Diamond, Il significato della relatività di Albert Einstein, Il mito dei neuroni specchio di Gregory Hickok, L’osservazione del bambino e Introduzione alla psicoanalisi e altri saggi di Sigmund Freud (del quale è disponibile in offerta anche l’edizione ebook delle Opere complete), Il Libro rosso e altre opere di Carl Gustav Jung (anche nel suo caso sono in promozione le “Opere complete”), Il complesso edipico di Melanie Klein e Centauri di Luigi Zoja. Gli ebook della Bollati sono in vendita in promozione nei principali store con uno sconto media del 50%. Un’ottima occasione, quindi, per leggere grandi pensatori del presente e del passato.