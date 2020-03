Tutto pronto per "Feminism3", terza edizione della Fiera dell’Editoria delle donne, dal 5 all’8 marzo alla Casa Internazionale delle donne di Roma - Il programma

Tutto pronto o quasi per Feminism3, terza edizione della Fiera dell’Editoria delle donne, dal 5 all’8 marzo alla Casa Internazionale delle donne in via della Lungara a Roma, ideata ed organizzata da Archivia, La rivista Leggendaria, la collana editoriale sessismoerazzismo e, la Casa Internazionale delle donne. Quattro giorni di libri, riviste, incontri, focus, spettacoli per l’unica fiera dell’editoria nazionale a firma femminile.

Come si spiega nella presentazione, la manifestazione a ingresso gratuito “è aperta a tutte/i secondo la tradizione di cultura e impegno verso Roma che anima la sede storica dei movimenti femministi, da decenni crocevia di servizi, proposte culturali, politiche e molto altro, interamente declinati al femminile, e oggi a rischio di chiusura”.

Più numerosa nel 2020 la partecipazione delle case editrici: 80 espositori, fra i quali 33 “new entry”, avranno a disposizione un grande spazio libreria. Più nutrita, insieme alla presenza delle edizioni create dalle donne e delle piccole e piccolissime case editrici che, dal 2018, “fanno” la Fiera, la partecipazione di case editrici medie e grandi. Accanto a Viella, Il dito e la luna, Venexia, Moretti e Vitali, Enciclopedia delle donne, Vanda, All Around, Voland e tanti altri, entrano al Buon Pastore per la prima volta realtà importanti come Laterza, Giunti/Bompiani, Sellerio, Newton Compton, La nave di Teseo, Baldini + Castoldi. Inoltre partecipano nuove realtà quali Capovolte, Le Assassine, Somara.

La scrittrice Maria Rosa Cutrufelli sarà la Madrina di Feminism 3. Con lei all’inaugurazione che sarà giovedì 5 marzo alle 16 la presidente della Casa Internazionale delle Donne Maura Cossutta, le organizzatrici della Fiera Maria Palazzesi di Archivia, Anna Maria Crispino di Leggendaria e Stefania Vulterini di Sessismoerazzismo, Elvira Federici della Società italiana delle letterate (SIL) e Marco Zapparoli, Presidente della Associazione degli editori indipendenti (ADEI).

Oltre alle presentazioni dei libri, con 80 appuntamenti, sono previsti 3 focus. Due di essi saranno dedicati all’ambiente, sotto il titolo generale Clima: dal cambiamento all’emergenza: il primo afrofuturismo e ecologie future, incontro organizzato dalla associazione Lesconfinate, il secondo Oltre l’Antropocene, tavola rotonda organizzata da Archivia. Terzo Focus Ma che streghe siamo noi?, le streghe fra stigma e ribellione, a cura di Anna Maria Crispino.

In fiera si presentano anche i periodici femministi: DWF, Marea, Mezzocielo e Leggendaria, che chiude la kermesse domenica. Fra le presenze, quelle di Rossana Campo, Patrizia Zappa Mulas, Chiara Zamboni, Annarosa Buttarelli, Ida Dominijanni e Sandra Petrignani.

Più di un appuntamento sarà dedicato al mondo dell’editoria, fra gli altri quello organizzato da Bompiani, Scrittrici o venditrici. Come è cambiato il mestiere nell’era della sovrapproduzione libraria. Intervengono: Giulia Caminito, Chiara Ingrao, Roberta Mazzanti, Silvia Neonato, Tiziana Triana.

Molta poesia, storia e letteratura. Ma anche attenzione alla dimensione globale e alle periferie del mondo, come nel caso dell’incontro organizzato dalla casa editrice Il Sirente, Banlieue. Una nuova letteratura di frontiera attraverso tre giovani autrici francesi di origine araba. E quello di Derive e approdi per parlare del volume La natura dell’economia. Femminismi, economia politica, ecologia di Federica Giardini, Sara Pierallini, Federica Tomasello.