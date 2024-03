L’audiolibro di “The woman in me”, il memoir di Britney Spears

Dopo l’uscita in ottobre di The woman in me (Longanesi), il libro-bestseller autobiografico della popstar Britney Spears, che ha coinvolto il mondo intero nel movimento #FreeBritney, arriva anche in Italia la versione audiolibro (in esclusiva su Audible.it) del potente memoir, che dagli Usa all’Europa ha fatto tanto parlare negli scorsi mesi.

La versione audiolibro italiana è stato preceduta da quella uscita negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e letta dalla voce di Michelle Williams. La versione italiana è stata affidata alla voce di Federica De Bortoli.

A giugno del 2021 il mondo intero è rimasto ad ascoltare col fiato sospeso Britney Spears parlare in tribunale.

Sentire la sua voce e la sua verità ha cambiato il corso della vita di Britney e di molte altre persone.

The Woman in Me racconta una storia che parla di libertà, fama, maternità, sopravvivenza, fede e speranza.