ioleggoperché: 112mila libri donati dagli editori alle scuole

Sono ben 112mila i libri nuovi donati dagli editori, in arrivo nelle scuole dalla prima settimana di maggio grazie a #ioleggoperché, iniziativa dell’Associazione Italiana Editori a favore delle biblioteche scolastiche (e di cui ilLibraio.it è mediapartner sin dall’inizio del progetto di promozione della lettura).

Con la consegna del contributo editori, costituito dai 112.000 nuovi libri donati alle biblioteche scolastiche, si chiude la sesta edizione del progetto: i pacchi di #ioleggoperchè 2021, in arrivo nelle librerie e destinati alle scuole che ne avevano fatto richiesta, porteranno a un milione e ottocentocinquantamila il totale dei nuovi libri arrivati nelle scuole – grazie all’iniziativa nelle sue sei edizioni: “Un numero straordinario – ha sottolineato il presidente di AIE, Ricardo Franco Levi –, con cui rispondiamo al bisogno primario evidenziato con sempre maggiore forza dalle scuole di libri nuovi per impostare azioni di lettura, rendere familiare il libro nella quotidianità dei ragazzi e contrastare la povertà educativa. E questo grazie al Ministero della Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e a Centro per il libro e la lettura, e sempre in collaborazione con il Ministero Istruzione e il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Sono inoltre state selezionate le dieci scuole vincitrici del contest 2021 il cui tema quest’anno è stato Leggere per costruire il futuro: sono stati assegnati i premi alle scuole vincitrici tra le 587 che hanno partecipato all’edizione 2021. Grazie al supporto di SIAE, alle 10 scuole vincitrici sono stati destinati 10 buoni d’acquisto del valore di 1.000 euro da spendere in libri per rifornire e aggiornare la propria biblioteca scolastica. I particolari su ioleggoperche.it.