“Libro città aperta”: a Milano un convegno sul futuro delle biblioteche

Una giornata di studi interdisciplinari dedicata alle biblioteche e alle infrastrutture culturali del futuro. L’appuntamento con Libro Città Aperta è in programma a Milano martedì 26 settembre, dalle ore 10, presso il Centro Internazionale di Brera.

Il convegno nasce da una riflessione sulle biblioteche pubbliche, infrastrutture culturali di base, spazi pubblici capillari, prossimi e distribuiti e servizi inclusivi e accessibili a tutti, percepite – all’apparenza – come complessi statici e immobili nel cambiamento. In un momento storico in cui il dibattito sugli spazi della cultura è acceso – e oggetto di indagini Istat (aprile 2023) – e sono al centro di grandi progetti – come la nuova BEIC di Milano – le biblioteche possono decidere di sopravvivere senza essere più minimamente influenti, oppure possono provare a sopravvivere reinventandosi, perfino ridefinendo la propria influenza.

L’obiettivo della giornata è dunque quello di ragionare sulle infrastrutture culturali del futuro pensate integralmente nel sistema del benessere e della qualità della vita e nel paradigma dello sviluppo umano.

La giornata, che si inserisce all’interno del palinsesto di BookCity durante l’anno, si articola in tre sessioni, dedicate ad approfondire il senso e il significato di tre dimensioni precise: lo Spazio, il Tempo e le Relazioni.

Interverranno alla discussione professionisti provenienti da diversi ambiti – dalla filosofia all’architettura, dall’economia all’editoria – tra cui Ezio Manzini, studioso di design della sostenibilità; Anthony Marx, presidente della New York Public Library; Lisa Iotti, giornalista di Presadiretta – Rai Tre; Stefano Parise, Direttore dell’Area Biblioteche del Comune di Milano; l’economista e autrice Noreena Hertz e la scrittrice Rosella Postorino. Le relatrici e i relatori saranno guidati dalla direzione scientifica e la moderazione della docente Chiara Faggiolani.