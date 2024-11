Editoria, verso il ripristino del fondo di 30 milioni per le biblioteche

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli annuncia “un decreto legge Cultura”, in cui dovrebbe essere ripristinato il fondo di 30 milioni per le biblioteche. Si punta, tra l’altro, a favorire l’apertura di nuove librerie da parte degli under 35 – I particolari

Molto, nell’ultimo anno, si è discusso dei tagli del governo ai fondi per il settore librario. Le associazioni di categoria in più occasioni hanno espresso preoccupazione, tra le altre cose, per il taglio del bonus cultura 18App e del fondo di 30 milioni per le biblioteche.

Potrebbero però essere in arrivo buone notizie per biblioteche, librerie e case editrici. Come scrive il Sole 24 Ore, che riprende le parole del ministro della Cultura Alessandro Giuli (ieri nel confronto con i rappresentanti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato) sarebbe in arrivo “un decreto legge Cultura che, confido che entro fine anno, ma forse entro prima di dicembre, sarà discusso e approvato in Consiglio dei ministri”. Giulia anticipa il possibile reintegro del “contributo di 30 milioni di euro da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato e degli enti territoriali per l’acquisto di libri“.

Il ministro punta inoltre a favorire “l’apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a 35 anni: è stato istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni”. Possibile anche lo “sblocco”, dopo quattro anni, “dei fondi già presenti della Carta Cultura: 20 milioni per acquisto di libri“.