Fra cinema, teatro e documentario: “Il mare nascosto” si ispira a “Il piccolo principe”

Un’opera “poetica e politica“, un film “corale, che supera i confini tra cinema, teatro e documentario, tra realtà e immaginazione”: parliamo di Il mare nascosto, progetto firmato da Luca Calvetta, al primo lungometraggio.

Un lungometraggio – liberamente ispirato alla favola di Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, che è “un viaggio interiore e fisico attraverso luoghi misteriosi, personaggi inattesi, volti e lingue”, “una ricerca sul poter salvifico dell’arte, sulla libertà di essere sé stessi e riappropriarsi del proprio futuro, sulle ingiustizie del nostro tempo”.

Interamente girato in una Calabria misteriosa, Il mare nascosto è interpretato da Ascanio Celestini (protagonista), Marco Leonardi, Anna Maria De Luca, Carlo Gallo, Carmelo Giordano, Nadia Kibout e, per la prima volta sullo schermo, dal rapper Kento, dallo scrittore Gioacchino Criaco, dal giovane poeta Mohamed Amine Bour e da Josephine Faraci.

Il mare nascosto punta a restituire “ai senza voce parole che non hanno mai avuto”, e a “illuminare i fondali dimenticati della storia”.

Un film “da leggere come un libro”, sul pellegrinaggio di un ragazzo venuto da lontano, che diventa scoperta del nostro Sud, e di tutti i Sud del mondo.

Un film indipendente, realizzato a bassissimo costo, con strumenti amatoriali e da non-professionisti, a eccezione di parte degli attori e del fonico di presa diretta Daniele Sciacca. Nessuno scenografo, costumista, attrezzista, nessuna società di produzione e distribuzione, nessun finanziamento pubblico, spiega Calvetta. “Una vera sfida produttiva e artistica quindi. Ognuno dei limiti incontrati è stato però fonte di ispirazione e creatività e ha contribuito a fare di questo lungometraggio un’opera fuori da ogni schema, un’esperienza visiva e intellettuale inedita“.

Presentato in anteprima nella serata di apertura dell’Ischia Film Festival 2024 in selezione ufficiale e poi al Social World Film Festival e all’Ortigia Film Festival, fuori concorso, Il mare nascosto ha già ricevuto numerosi riconoscimenti.

Calvetta, nato a Ginevra, ha finora vissuto tra Roma, Parigi e Bruxelles. Ha conseguito una laurea in Scienze politiche e un Dottorato di Ricerca in Teoria politica alla Luiss Guido Carli di Roma. Ha fatto esperienza alle Nazioni Unite di Ginevra e nella comunicazione culturale a Parigi. Il World Economic Forum di Davos lo ha nominato Young Global Shaper. L’autore del film ha lavorato per 7 anni a diMartedì, il programma di Giovanni Floris, in onda in prima serata su La7, per cui ha scritto la parte culturale e di approfondimento. Cosmopolita da sempre, conserva uno stretto legame con la Calabria, terra di origine della sua famiglia paterna.

Il tour del film

Il regista Luca Calvetta presenta il film in giro per l'Italia. Dialogherà con Paolo Di Paolo (in video-collegamento) e Sabrinda Efionayi il 9 marzo, alle 19.15, presso la CasaCinema a Napoli (in collaborazione con Luce – libreria emotiva); il 26 marzo, alle 20.30, al Cinema Delle Provincie d'Essai di Roma con Ascanio Celestini e Rosella Postorino (in collaborazione con libreria L'Altra Città); il 7 aprile, alle 20.30, al Cinema Arsenale di Pisa, con Francesco Strazzari e Matteo Meschiari (in collaborazione con libreria Ghibellina); l'8 aprile, alle 21.15, allo Spazio Alfieri di Firenze, con Vera Gheno (in collaborazione con libreria L'Ornitorinco); il 10 aprile, alle 20.30, al Cinema comunale di Catanzaro, con Vito Teti (in collaborazione con la libreria Ubik); il 14 aprile, alle 18.30, al Cinema Lux di Messina, con Anna Mallamo (in collaborazione con Librerie Feltrinelli); il 5 maggio, all'Anteo Spazio Cinema di Milano, con Laura Pigozzi e Giorgia Serughetti (in collaborazione con libreria Centofiori e Fondazione Casa Della Carità Angelo Abriani); il 16 giugno, al Cinema Esedra di Torino, con Carlo Greppi.