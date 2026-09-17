A Napoli debutta Kyma, “il nuovo hub mediterraneo dell’editoria, del cinema e dell’audiovisivo”

Il 23 e 24 settembre, il Palazzo Reale di Napoli ospita la prima edizione di “Kyma – Storie che prendono il largo”, “la piattaforma permanente di dialogo e di connessione tra editoria, cinema, audiovisivo e nuove forme di narrazione contemporanea” – I particolari

“Il nuovo hub mediterraneo dell’editoria, del cinema e dell’audiovisivo“. Il 23 e 24 settembre, il Palazzo Reale di Napoli ospita la prima edizione di Kyma – Storie che prendono il largo, “la piattaforma permanente di dialogo e di connessione tra editoria, cinema, audiovisivo e nuove forme di narrazione contemporanea”.

L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di “creare un ponte tra il Mediterraneo e i mercati globali per riflettere sull’evoluzione dei contenuti, i modelli di produzione e di distribuzione, l’impatto dell’Intelligenza Artificiale, i diritti d’autore e la transmedialità“.

In una fase in cui le storie attraversano fluidamente linguaggi e piattaforme, Kyma “offre uno spazio stabile di confronto sui grandi cambiamenti che stanno ridefinendo l’industria dei contenuti. Autori, editori, produttori, broadcaster e decision maker possono sviluppare nuove progettualità e confrontarsi sull’evoluzione delle filiere editoriali e audiovisive, sui nuovi modelli di produzione e distribuzione, sull’impatto dell’intelligenza artificiale, sulla crescita dei contenuti transmediali e sul ruolo della proprietà intellettuale nei mercati globali”.

L’iniziativa nasce all’interno di “Napoli Città – Mondo”, il programma di celebrazioni per i 2500 anni della fondazione della città di Napoli per il 2026, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, coordinato da un apposito Comitato istituito dal Dicastero “e sviluppato attraverso una rete di istituzioni culturali, economiche e diplomatiche impegnate nel rafforzamento del posizionamento internazionale di Napoli”. Kyma, nello specifico, è un progetto promosso dalla Fondazione Mezzogiorno, in collaborazione con l’Unione Industriali Napoli e cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Tra sessioni di business, momenti di ispirazione culturale e opportunità di networking

Kyma “è un luogo di incontro, scambio e visione”, e il format integra sessioni di business, momenti di ispirazione culturale e opportunità di networking per aiutare il settore a leggere i cambiamenti globali in atto.

Tra gli incontri in programma, quello del 23 settembre su “30 anni di Un posto al sole: economia e racconto di un territorio“, e quelli del 24 settembre su “L’industria culturale fra Mediterraneo ed Europa: cinema, audiovisivo, editoria” (con la presenza, tra gli altri, di Innocenzo Cipolletta, presidente dell’Associazione Italiana editori) e “OSSERVATORIO TREND. Quali sono le storie che leggeremo e vedremo” (con la partecipazione di Carlo Degli Esposti, Presidente di di Palomar – Mediawan, Enrico Selva Coddè, Vicepresidente e AD di Mondadori Libri, Stefano Mauri, Presidente e Amministratore delegato del gruppo editoriale Mauri Spagnol, Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction, Giampaolo Letta, Direttore Fiction e Cinema Mediaset e Amministratore Delegato Medusa e Gabriella Buontempo, Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia).