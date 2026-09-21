“The Love Hypothesis”: su Prime Video il film tratto dal romance di Ali Hazelwood

Arriva su Prime Video l’atteso “The Love Hypothesis”, film tratto dall’omonimo romance di Ali Hazelwood e interpretato da Lily Reinhart e Tom Bateman. La trama segue Olive, ricercatrice in un laboratorio universitario, che inizia una relazione fittizia con il professore più temuto di tutti… Per promuoverne l’uscita, l’attrice protagonista ha lanciato sui suoi profili social una campagna promozionale inedita – I particolari

Era il 2018 quando veniva pubblicata online Head over feet, una fan fiction ambientata nell’universo di Star Wars in cui si immaginava la storia d’amore tra i due personaggi Rey e Kylo Ren, scritta da Ali Hazelwood, autrice e neuroscienziata sotto pseudonimo.

Riadattata poi per la pubblicazione con una casa editrice, titolo, vicenda e personaggi hanno subito delle modifiche: il romance è arrivato nelle librerie statunitensi nel 2021 con il titolo di The Love Hypothesis nell’edizione di Berkeley Books (mentre la pubblicazione italiana è avvenuta nel 2024 con Sperling & Kupfer).

Adesso, l’omonimo adattamento cinematografico del bestseller è in arrivo su Prime Video: il 23 settembre esce il film tratto dal libro, interpretato da Lili Reinhart e Tom Bateman nei panni dei protagonisti.

La regista del film, prodotto da Amazon MGM Studios ed MRC, è Claire Scanlon (che nel 2018 ha diretto Come far perdere la testa al capo).

Un’inedita campagna promozionale

Reinhart, che tra l’altro è anche produttrice esecutiva, durante l’estate 2025 ha realizzato un’inedita campagna promozionale sui social, pubblicando contenuti come se a farlo fosse il personaggio stesso e dando quindi alla protagonista una vita propria sui suoi profili.

Così, un video di pochi secondi in cui vengono ritratti i due personaggi è facilmente diventato una pubblicità semplice ma validissima per una pellicola che sarebbe uscita più di un anno dopo, aiutando a intercettare anche una fetta di pubblico probabilmente aggiuntiva rispetto a quella che in ogni caso avrebbe scelto di guardarla.

Inoltre, durante il press tour dedicato all’uscita del film, l’attrice, indossando abiti da loro vestiti, ha reso omaggio ai personaggi interpretati da Drew Barrymore, Kate Hudson e Keira Knightley, rispettivamente in La leggenda di un amore – Cinderella (1998), Come farsi lasciare in 10 giorni (2003) ed Espiazione (2007), tre film che incarnano l’immaginario romantico ed estetico tra gli anni ’90 e 2000.

La trama di The Love Hypothesis

La storia segue Olive Smith, che ha 26 anni ed è una ricercatrice. Dopo aver frequentato per un breve periodo Jeremy, si rende conto di non essere davvero interessata e lascia perdere. Quando si rende conto che Anh, la sua migliore amica, se n’è innamorata, Olive fa di tutto per convincerla che con Jeremy ha completamente campo libero.

E il convincimento passa attraverso un bacio… dato al primo uomo che le capita a tiro. Peccato che quell’uomo sia Adam Carlsen, il professore più giovane e temuto del laboratorio. Inaspettatamente, però, lui decide di stare al gioco, e di darle manforte in questa messinscena.

È così che il fake dating iniziale si trasforma in fretta in qualcosa di più: il rapporto supera il laboratorio, la ricerca e l’università, dimostrando che il “teorema dell’amore” non segue alcuna regola scientifica…

Fotografia header: The love Hypothesis, © Amazon Prime Video