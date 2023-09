“Appetricchio”, un romanzo corale alla scoperta delle tradizioni e dei luoghi d’infanzia

C’è un posto incantato che esiste nella memoria di ognuno di noi, è il luogo dell’infanzia, dei ricordi, di una quotidianità lenta fatta di volti che si susseguono giorno dopo giorno e si riconoscono un anno dopo l’altro. Una parte di questo è reale, l’altra vive e si colora delle emozioni che ci hanno saputo regalare, ed è proprio da qui che prende forma quel microcosmo raccontato da Fabienne Agliardi nel suo nuovo romanzo, Appetricchio.

“Terra di mezzo tra montagna e mare, Petricchio era come Narnia: un posto immaginifico escluso dalle mappe e fuori dalle rotte, diviso dal resto del mondo da un ponte malfermo e da un bosco di serpi. Nemmeno chi ci abitava sapeva dov’era.”

Dopo l’esordio con Buona la prima (Morellini Editore), questa volta l’autrice racconta la storia di un viaggio tutto italiano – seppure sembri ambientato in una dimensione onirica – in compagnia di Mapi e Lupo. Dopo vent’anni di assenza e considerati ormai alla stregua di “turisti”, i due gemelli quarantenni partono alla volta di Petricchio, il piccolo paese lucano dove è nata la madre, nonché luogo ameno dove hanno trascorso le vacanze dell’infanzia, alla ricerca di una serenità perduta e di risposte mancate.

Appetricchio diventa così la meta dove tornare per far pace con se stessi e ritrovarsi, è una dimensione altra che si distingue dal resto del mondo, che è semplicemente “laffòra”. In questo piccolo Paese non servono cognomi perché si conoscono tutti, la maggior parte di loro ha il nome del Santo patrono del paese e le giornate sono un valzer di tradizioni e di personaggi stravaganti, ma non è tutto.

Un aspetto fondamentale del romanzo è dato dalla particolare attenzione e vivacità linguistica: a Petricchio si parla un dialetto che rievoca un dolce senso di appartenenza, come una formula magica in grado di trasportare il lettore in un tempo lontano e che spalanca le porte a ciò che è stato dimenticato per molto tempo. È una nota tanto imprescindibile da meritare un glossario dedicato “ai lettori dell’Altitalia, dell’Ininsvizzera ed emigranti di seconda generazione – metti che vogliano tornare. Il petricchiese è un vernacolo perlopiù incomprensibile come le descrizioni degli oggetti in tedesco su eBay. Ed è questo che lo rende speciale”, una sorta di incantesimi che sanno sempre come condurti a casa, come le scarpette rosse di Dorothy del Mago di Oz.

Ironico e agrodolce al tempo stesso, quello di Agliardi è un romanzo corale in grado di fermare il tempo e riportarci alle origini, dando calore ai legami che ci hanno formati e un nuovo spessore a ciò che ci sembra ormai superfluo ed è invece la parte più importante di noi.

“Petricchio esiste nella misura in cui vogliamo farlo esistere. Come il posto delle nostre estati da criaturi, ovunque esso sia.”