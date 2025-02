“Come ne usciremo”: un’opera collettiva di speculative nonfiction

Il 2040 alla fine è arrivato, ma il mondo non è ancora finito. Questo significa che siamo al sicuro? O ci stiamo solo dimenticando come siamo arrivati fin qui?.

“Un’opera corale di speculative nonfiction“, “un libro che proietta l’ombra del presente su una sponda futura, per citare Primo Levi, rendendo più tangibili le enormi trasformazioni che stiamo vivendo oggi”: parliamo di Come ne usciremo, a cura di Fabio Deotto, e in uscita per Bompiani, con i contributi di Francesca Coin, Meehan Crist, Sergio Del Molino, Claudia Durastanti, Omar El Akkad, Vincenzo Latronico, Chigozie Obioma e Angela Saini.

Otto autrici e autori italiani e internazionali provano dunque a raccontare (e immaginare) come abbiamo cambiato il mondo tra oggi e il 2040, come stiamo uscendo dal periodo più cupo della storia dell’umanità, e quanta strada abbiamo ancora da fare. Per rispondere a domande come: stiamo davvero lavorando di meno? Abbiamo scongiurato la deriva autoritaria? Come abbiamo imparato a vivere in un mondo più caldo? Come sono cambiate le nazioni e i confini?

Un’opera collettiva che inquieta sin dalle prime righe: “Da qualche tempo fatico a ricordarmi degli anni venti. Le poche volte che provo a tornare con la mente a quel periodo il treno dei ricordi abbandona il suo binario e si frastaglia in un collage di immagini che potrebbero essere state prese da un giornale, o da un grande album di famiglia collettivo: i lockdown e le sirene delle ambulanze, i bollettini di guerra e i tavoli pace deserti, i blocchi stradali e i monumenti imbrattati. Nella mia testa c’è ancora tutto, ma non ci sono io. O meglio, io fatico a ricordare di esserci stato veramente. Forse dipende dal fatto che per un lungo periodo, in quegli anni, abbiamo seriamente pensato che non ce l’avremmo fatta“.