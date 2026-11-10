Il caso ombra di Thomas Pynchon
D'autore

“Il caso ombra” e il complotto contro l’America secondo Thomas Pynchon

D'autore
di Micael Chimienti 10.11.2026

Dopo 12 anni da “La cresta dell’onda”, con “Il caso ombra” l’89enne Thomas Pynchon torna al romanzo e cattura i primi anni ’30 negli Stati Uniti: il Proibizionismo, la Grande Depressione, la fine dell’età del jazz e gli ultimi istanti di innocenza, con l’ideologia fascista che già dilaga e nessuno sembra accorgersene… Ancora una volta, un protagonista detective: Hicks McTaggart deve rintracciare Daphne Airmont, la figlia dell'”Al Capone del formaggio”, fuggita in Europa insieme a un clarinettista. Tra motociclisti anarchici, spie britanniche, giornalisti in cerca di scoop, fenomeni paranormali, l’autore di “L’arcobaleno della gravità” e “Vizio di forma” continua, con il suo stile unico e postmoderno, a raccontare le pieghe nascoste della Storia e le forme del Potere…

Milwaukee, 1932. L’epoca del Proibizionismo sta per finire, ma la musica jazz continua a vibrare nei locali sotterranei, gli “speakeasy”. Gli Stati Uniti sono in crisi per la Grande Depressione e le organizzazioni criminali dedite al contrabbando sono in uno stato di agitazione da quando Al Capone è finito in prigione ad Atlanta.

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La nostalgia per l’età del jazz al tramonto

Thomas Pynchon torna al romanzo dopo 12 anni con Il caso ombra, (pubblicato da Einaudi, con traduzione di Gianni Pannofino, contestualmente alle nuove edizioni di Vizio di forma e La cresta dell’onda) continuando a indagare le forme del Potere e le pieghe nascoste della Storia.

Dopo aver restituito negli ultimi libri una interpretazione personale degli anni Settanta, Ottanta e inizio Duemila americani, Pynchon ricostruisce il clima dei primi anni Trenta, anni in cui “bolscevico” era un insulto e Roosevelt, l’artefice del New Deal, si affacciava alla scena politica, come una presunta minaccia per i capitani di industria, un complice dell’Ondata Rossa che stava arrivando dalla Russia per mettere a soqquadro l’ordine mondiale.

Copertina del libro Il caso ombra di Thomas Pynchon

Un complotto contro l’America? Se Philip Roth ha immaginato gli Stati Uniti governati dai nazisti, Thomas Pynchon in questo romanzo racconta “gli ultimi istanti di un intervallo che ci sembrerà meraviglioso e pacifico e spensierato”: la seconda guerra mondiale è ancora lontana, ma l’ideologia nazifascista è già penetrata in America.

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Hicks McTaggart, un personaggio tipicamente pynchoniano

Le vicende si aprono con un’esplosione anomala a Milwaukee, attribuita alla mafia, nel pacifico Wisconsin, già approdo di giovani simpatizzanti nazisti, dove “la tensione raramente supera il livello di uno screzio tra pescivendoli”.

Hicks McTaggart, un protagonista tipicamente pynchoniano (sulla scia di Benny Profane, Tyrone Slothrop e Zoyd Wheeler), inerme e schiacciato dalle strutture del Potere, un tempo picchiatore degli scioperanti, ora detective privato, viene incaricato di seguire un’ereditiera in fuga. Si tratta di una sua vecchia fiamma: Daphne Airmont, figlia dell’”Al Capone del formaggio”, l’imprenditore Bruno Airmont, magnate famoso per il Radio-cheez, un formaggio che non scade mai (grazie a un principio radioattivo).

Copertina del libro La cresta dell'onda di Thomas Pynchon

Come aveva già fatto in passato, Pynchon decostruisce i codici del poliziesco con una caricatura del detective duro e puro. Hicks cita spesso il Manuale del Segugio, in una sorta di omaggio postmoderno al genere hard-boiled. Si tratta dell’ennesimo detective metafisico in cerca della Rivelazione? Non proprio.

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Il complotto contro l’America secondo Pynchon

Più che andare alla ricerca, Hicks subisce gli eventi: Il caso ombra segue le sue avventure, da Milwaukee all’Europa centrale. Seguito da una coppia di spie britanniche e sedicenti giornalisti a caccia di scandali, il detective ritroverà l’ereditiera, ma scoprirà anche movimenti politici estremisti, come i motociclisti irredentisti delle terre d’Ungheria, impegnati in un tour caotico senza meta e senza confini, e gli spietati Vladboys della Transilvania, già persecutori degli ebrei.

Fiume, “la Milwaukee dell’Adriatico” diventa il punto di non ritorno per tutti, il porto di approdo e di partenza, dove il romanzo si conclude e i personaggi arrivano a prendere decisioni definitive.

Fenomeni fantascientifici e paranormali vengono raccontati, come il trucco degli “apporti”: una magia che a Budapest si pratica per far apparire e scomparire dal nulla oggetti che poi verranno contrabbandati.

Un altro elemento di invenzione è il sommergibile austriaco U-13, sfuggito alla fine della Grande Guerra, nascosto sotto il Lago Michigan, diventa un varco spazio-temporale e un rifugio per tutti gli esiliati dalla Storia.

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Tra postmoderno e nostalgia

Con uno stile sempre riconoscibile e postmoderno, scene da cartoni animati, riflessioni filosofiche, battute comiche e dialoghi surreali, alternati da canzonette popolari, Il caso ombra è un tipico romanzo pynchoniano che segue la linea più “divertita” e light di Vizio di Forma e La cresta dell’onda, con protagonisti detective e un tono da commedia che alleggerisce la lettura, rispetto alle opere giovanili, più criptiche ed enciclopediche, come V, L’incanto del lotto 49 e L’arcobaleno della gravità.

Mosso da una comprenisibile vena nostalgica, all’età di ottantanove anni, Thomas Pynchon ritorna agli ultimi fuochi dell’età del jazz e ai primi sintomi del fascismo per raccontare la conseguente perdita di innocenza di una nazione intera.

E sul finale ci lascia davanti a una questione filosofica (o dilemma morale?): innocente e non colpevole non sono la stessa cosa.

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