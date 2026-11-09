“Bambini e adolescenti di oggi hanno bisogno di rispetto”: Elisabetta Gnone racconta “Po e Fa – La stella di ghiaccio”

Elisabetta Gnone, autrice di saghe per ragazze e ragazzi apprezzate a livello internazionale, come le serie di “Fairy Oak” e “Olga di carta”, torna in libreria con “Po e fa – La stella di ghiaccio”, un racconto sul potere delle parole e su come risolvere i piccoli guai: “Ho pensato a una storia che permettesse ai genitori di dare ai più piccoli uno strumento per aiutarli a gestire le piccole frustrazioni e la rabbia che provano davanti a un ostacolo che non si sa come superare” – L’intervista alla scrittrice, in cui racconta, tra l’altro, la sua passione per i fumetti: “Sono sempre stata una grande appassionata di strisce americane: proprio da queste che ho imparato la gestione dei dialoghi e la regia”

“Vediamo un po’ come si fa“: è questa la formula magica che Elisabetta Gnone vorrebbe trasmettere a lettori e lettrici con il suo nuovo libro, Po e Fa – La stella di ghiaccio, edito da Salani.

Nata a Genova, la scrittrice (qui i suoi articoli per il nostro sito) ha lavorato in passato alla Walt Disney (è stata direttore responsabile di riviste femminili e prescolari e ha anche ideato la serie a fumetti W.I.T.C.H). Dalla sua penna sono nate saghe per ragazze e ragazzi apprezzate a livello internazionale, come la serie di Fairy Oak e Olga di carta.

Con questo nuovo libro Gnone si rivolge ai più piccoli, e lo fa attraverso una storia in rima, illustrata da Valeria Turati. Una storia in cui, quello che all’apparenza può sembrare un gran bel guaio, diventa un’occasione per riflettere insieme su come anche i problemi più grossi si possano risolvere: in questo caso, il vento ha fatto cadere la stella del Grande Albero di Natale e l’ha rotta in mille pezzi. I due amici, Po e Fa, troveranno una soluzione, tanto facile quanto geniale…

Elisabetta Gnone, in che modo si approccia alla scrittura per bambine e bambini?

“La prima cosa che serve è il rispetto. Ci si deve approcciare con grande rispetto, cercando di restituire i migliori contenuti possibili, sia da un punto di vista di scrittura, sia per quanto riguarda gli argomenti. Tale sentimento deve essere percepito da chi legge, così che i più piccoli si possano abituare al rispetto e, si spera, imparare a loro volta ad applicarlo”.

E per quanto riguarda gli adolescenti?

“Anche per loro è necessario che alla base di tutto ci sia il rispetto: è quello di cui hanno più bisogno in questo momento. Essere ascoltati e rispettati nella loro essenza di ragazze e ragazzi che stanno aprendo gli occhi sul mondo e, proprio per questo, ne sono un po’ spaventati. Perché è difficile sapere se c’è un posto anche per te quando hai quell’età: tutto ti sembra nuovo, le complessità della società ti spaventano e non sempre sei in grado di comprenderle. Bisogna dunque far loro capire che sono visti e ascoltati”.

Con Po e Fa – La stella di Ghiaccio, in particolare, guarda ai più piccoli. Il processo di scrittura è stato diverso rispetto ai suoi libri precedenti?

“Sì, è stato molto diverso e molto più difficile, perché poi ci si dimentica, diventando grandi, come si percepisce il mondo. Quando si è così piccoli si ha una prospettiva bellissima e stupefacente, che purtroppo ci si lascia alle spalle quando si cresce. Per questo è molto complicato colpire l’attenzione di ragazze e ragazzi. Quindi ho lavorato nella speranza di creare una storia apprezzabile e comprensibile sia da loro sia dai genitori. A questi ultimi, infatti, ho pensato di dare uno strumento che possa aiutare a gestire le piccole frustrazioni e la rabbia che si prova da piccoli, quando si è davanti a un ostacolo che non si sa come superare”.

Nei suoi libri i nomi hanno sempre un certo peso all’interno della storia, dai nomi lunghi delle fate di Fairy Oak, fino ad arrivare ai nostri due nuovi protagonisti, il signor Po e il signor Fa. Quanto è importante la scelta dei nomi nelle sue storie?

“Molto, e in questo caso sono proprio protagonisti. Infatti, le parole ‘vediamo un po’ come si fa’ hanno un grande potere: sono semplicissime e sono una chiave che apre tutte le porte, apre la via alla soluzione. Se ci sentissimo dire questa frase o ce la ripetessimo noi, ogni volta che siamo davanti a un ostacolo, invece di sentirci dire ‘non si può, è troppo difficile, non è possibile, è troppo tardi’, se ci sentissimo dire ‘vediamo un po’ come si fa’, il nostro stato d’animo migliorerebbe. Dovrebbe essere un mantra da ripeterci, per noi, ma anche, e soprattutto, per bambine e bambini. Nel libro ho dato l’immenso potere di queste piccole parole ai due personaggi principali”.

Un potere che nasce quando ci sono dei “guai” da risolvere…

“Esatto. Mi serviva un ‘guaio’, che in questo caso capita a Natale, perché l’idea alla base era quella di presentare, appunto, un problema, e poi di trovare una soluzione. Così è nata la prima di di quella che diventerà una serie di storie in cui, appunto, vengono presentati guai risolvibili anche dalle bambine e dai bambini: basta solo pensarci un po’ su ed ecco che la mente, invece di bloccarsi, si apre alla soluzione. Soluzioni che sono sempre legate alle leggi della natura e applicabili anche dai più piccoli”.

In questo caso, ad esempio, si tratta delle leggi dell’acqua che diventa ghiaccio.

“Del resto il ghiaccio si prestava a essere una stella ed ecco l’ispirazione natalizia!”.

Tutto il libro è scritto in rima…

“Inizialmente non avevo pensato alla rima, anzi, si trattava di una storia in prosa. Poi, casualmente, come succede spesso scrivendo, mi è capitato di inciampare in una rima. Generalmente questa si corregge se è all’interno di un testo in prosa. Ma, in questo caso, prima di modificare mi sono fermata e mi sono detta: ‘ma aspetta un po’, suona molto più divertente la rima’. Ed effettivamente ho scoperto l’acqua calda…”.

Cioè?

“Il ritmo delle rime piace molto ai bambini, piace a tutti in realtà! Una storia ritmata, che canta, che riproduce un suono, non solo mette allegria, ma aiuta anche a ricordare, ad ascoltare più attentamente. Non solo: la rima aiuta anche nella formulazione del linguaggio, a imparare a esprimersi e sviluppa la fantasia e la creatività”.

I suoi libri hanno sempre una forte componente visiva e, anche in questo caso, le rime sono accompagnate dalle illustrazioni di Valeria Turati. Come funziona il processo?

“Quando scrivo ho già in mente il mondo che sto creando e quindi non posso fare a meno di descriverlo anche a chi dovrà illustrarlo: io descrivo quello che secondo me dovrebbe esserci, immagino proprio l’impostazione della tavola. Faccio quindi un brief per ogni pagina, che passo all’artista con cui lavoro, e poi piano piano affiniamo insieme le illustrazioni, aggiungiamo dettagli, modifichiamo qualcosa, rifiniamo, fino a quando non arriviamo alla soluzione che ci soddisfa”.

Per concludere, quali sono stati i suoi modelli letterari, da bambina? Quale libro le ha acceso l’immaginazione?

“Sono sempre stata una grande appassionata di fumetti o, ancora meglio, di strisce americane, come i Peanuts, Calvin & Hobbes e Hi e Lois. Ed è proprio da queste che ho imparato la gestione dei dialoghi e la regia”.

Come mai?

“Perché le strisce americane hanno il potere di presentarti e di farti entrare in un’epoca e in una situazione con pochissime immagini. Il primo libro che ho amato – ero già una ragazzina preadolescente – è stato La collina dei conigli di Richard Adams. Un libro le cui descrizioni sono così efficaci da trasformare una ragazzina in un coniglio: sentivo l’erba fresca sotto le zampe, l’aria pesante dei cunicoli… Da lì spero di aver imparato a descrivere gli ambienti e le situazioni, in modo di permettere a chi legge di sentire quello che sentono i protagonisti della storia”.



Fotografia header: Elisabetta Gnone nella foto di Alejandro García