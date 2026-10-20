A 25 anni dal primo volume della rivista, l’attrice e cantante Lodovica Comello firma “Il Cuore solo sa”, il primo romanzo ispirato alla saga a fumetti W.I.T.C.H., partendo da un “what if”: e se le guardiane avessero dimenticato la magia? Fan d’eccezione, in questa riflessione per ilLibraio.it l’autrice racconta il suo legame con le storie di Will, Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin, che nel libro sono ormai giovani universitarie, e grazie a una serie di coincidenze – o forse no – si ritrovano di nuovo a Heatherfield, insieme… “Una storia attuale, ma che ha anche il sapore della nostalgia, perché ritroveremo magia, amicizia, vecchi e nuovi amori…”

W.I.T.C.H. occupa un posto speciale nel mio cuore, sin dal tempo della mia adolescenza. Allora, credo di essere stata la fan n.1: amavo i personaggi, tutti, e quelle atmosfere che nel tempo erano diventati familiari e per cui accusavo nostalgia, tra l’uscita di un numero del magazine e l’altro. L’edicolante di San Daniele del Friuli, la mia città, sapeva di dovermene tenere una copia da parte ogni mese, perché sarei passata a comprarla, cascasse il mondo.

Le W.I.T.C.H. vivevano la loro adolescenza parallelamente alla mia

Fin dal primo sfoglio, capii di non essere entrata in un mondo qualsiasi, ma in un luogo in cui tutto sembrava possibile. Will, Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin vivevano la loro adolescenza parallelamente alla mia: amici, scuola, insicurezze, primi amori… come me, attraversavano la vita a piccoli passi, tentennando, scoprendola giorno dopo giorno, insieme ai loro poteri.

Mi colpì il fatto che non fossero perfette, anzi. Ma questo era parte della loro forza: erano ragazze normali – a tratti fragili o problematiche – e ognuna metteva in campo ciò che aveva a disposizione: il coraggio, la passione, la determinazione, l’ottimismo, la meraviglia. Ogni ragazza della mia generazione poteva identificarsi in una delle W.I.T.C.H. Nessuna era esclusa, nessuna restava sola in un momento di vita così delicato come l’adolescenza, dove ci si può sentire perse.

Essere lettrici era motivo di orgoglio

Adoravo Will, la custode del Cuore di Kandrakar; a volte fantasticavo su come sarebbe stato essere parte della squadra, e mi immaginavo di avere anch’io un potere. Le W.I.T.C.H. erano solo cinque ragazzine, non erano forti fisicamente, né supereroine, eppure nella loro vita c’era sempre spazio per lo straordinario!

Ricordo che passavo ore a ricopiare i disegni e li conservavo tutti, anche quelli che mi venivano male. Anche questo faceva parte dell’esperienza immersiva di W.I.T.C.H., che generava anche un forte senso di appartenenza: essere lettrici era motivo di orgoglio; noi ci riconoscevamo, eravamo una comunità – nata ancora prima dell’avvento dei social – che aveva qualcosa di cui parlare e su cui sognare.

Quello della lettura era un rito che durava trenta giorni: riflessioni su cosa era successo nell’ultimo numero, ipotesi su ciò che sarebbe successo nel successivo, la corsa in edicola per accaparrarsi il magazine ogni mese, la lettura privata, in un angolo della cameretta, la rilettura insieme alle amiche… e si ripartiva dall’inizio.

Il Cuore solo sa è una storia attuale dal sapore nostalgico

Il romanzo nasce da un What if? (E se… Le guardiane avessero dimenticato la magia?). Scriverlo, per me, è stato come riaprire una porta rimasta socchiusa per anni. E dietro quella porta c’erano tutti i miei ricordi! Ho provato a immaginare le protagoniste cresciute, cambiate, anche nel modo di pensare, i loro nuovi sogni e sfide da affrontare.

Il Cuore solo sa è una storia attuale, ma che ha anche il sapore della nostalgia, perché ritroveremo magia, amicizia, vecchi e nuovi amori. È pensata sia per chi W.I.T.C.H. lo ha amato, sia per le nuove generazioni di lettrici e lettori.

La magia di W.I.T.C.H. è sbocciata 25 anni fa, ma è ancora attuale. Il bisogno di capire chi siamo e di trovare il proprio posto nel mondo, l’importanza di riconoscere e accettare le proprie fragilità, sono temi senza tempo. Inoltre, vorrei ricordare che per ogni storia non c’è mai una vera fine, ma solo nuovi inizi.

L’AUTRICE E IL VOLUME – Sono passati 25 anni da quando 5 ragazzine conquistarono il mondo: il 3 aprile 2001 nasceva infatti W.I.T.C.H., progetto ideato da Elisabetta Gnone, Alessandro Barbucci e Barbara Canepa nel 2001 e prodotto da Disney Italia, un mensile a fumetti che sarebbe diventato un successo planetario, appuntamento fisso per migliaia di lettrici e lettori – oltre 180 milioni di copie vendute in 70 Paesi nel mondo – che oggi hanno la possibilità di ritrovare le tracce di una storia che non hanno mai dimenticato.

“E se… Le Guardiane avessero dimenticato la magia?”

Per festeggiare questo anniversario, infatti, una fan d’eccezione, Lodovica Comello, ha scritto Il Cuore solo sa, romanzo che parte da una domanda: e se… Le Guardiane avessero dimenticato la magia?

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E così Lodovica Comello racconta di nuovo di Will, Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin, ormai giovani universitarie che, grazie a una serie di coincidenze – o forse no… – si ritrovano di nuovo a Heatherfield, insieme.

Il Cuore solo sa, tra l’altro, sarà pubblicato in altri paesi del mondo. Il volume include la sezione “Lettere delle Witch alle sé stesse di qualche anno fa“, in cui le protagoniste del romanzo scrivono un messaggio dal futuro alle sé stesse adolescenti (con illustrazioni tratte dallo storico fumetto), la sezione “Art Gallery“, con 5 illustrazioni nate dalla matita di apprezzati artisti disneyani, che ritraggono le W.I.T.C.H., e l'”Overlay artistico”, con illustrazione esclusiva a colori.

Quanto all’autrice del romanzo, come racconta in questa riflessione per ilLibraio.it, Comello è cresciuta leggendo il mensile W.I.T.C.H. Nota al grande pubblico per la serie tv Disney Violetta, e per il successivo tour internazionale, ha condotto e continua a condurre diversi show televisivi. Tra le altre cose, ha recitato al cinema e ha partecipato al Festival di Sanremo 2017, tra i big. Dal 2018 è anche speaker radiofonica e ha già all’attivo alcuni libri, tra cui L’Asciugona e Tutto il resto non conta.

Fotografia header: Lodovica Comello nella foto di Emanuele Tosi