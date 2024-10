Italia e Germania, un dialogo poetico

In vista della Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, che dal 16 al 20 ottobre vedrà il nostro come Paese ospite d’onore, Italia e Germania stanno rafforzando i rapporti di scambio interculturale, grazie soprattutto al processo traduttivo, che sarà al centro di molte iniziative. Protagonista anche la poesia, come conferma la pubblicazione di “Briefe aus der roten Wüste / Lettere dal deserto rosso” di Maria Borio e Tom Schulz. L’originalità della raccolta risiede nell’idea e nella capacità di accostare due lingue (l’italiano e il tedesco) così diverse, ma che riescono a parlarsi alternandosi con armonia, come in un gioco di specchi…

Briefe aus der roten Wüste / Lettere dal deserto rosso di Maria Borio e Tom Schulz

La settantaseiesima edizione della Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, che si terrà dal 16 al 20 ottobre prossimo, vedrà l’Italia come Paese ospite d’onore. Il padiglione italiano, progettato dall’architetto Stefano Boeri e intitolato “radici del futuro”, sarà costruito sull’idea della piazza, simbolo dell’Italia per eccellenza, luogo d’incontro tra persone, pensieri, voci, tra passato e presente, dove allo stesso tempo puntare lo sguardo verso il domani. In questo spazio conviviale si darà espressione alla creatività e alla bellezza della cultura, qui rappresentata dal mondo dell’editoria, nel quale un ricco e variegato insieme di voci dimostrerà come le parole siano, proprio come le piazze italiane, un vivace e perenne luogo d’incontro tra tradizione e modernità.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

L’ideale dell’incontro e dello scambio di pensieri che si materializza nell’architettura delle piazze rappresenta, più in particolare, l’anima più viva e profonda della poesia e della traduzione, protagoniste della partecipazione italiana alla Frankfurter Buchmesse 2024. Infatti, grande attenzione sarà attribuita ad autrici e autori le cui opere siano state recentemente tradotte, rappresentando così un importante ponte tra l’industria editoriale italiana e un pubblico di lettori internazionale. In questa prospettiva, in particolare Italia e Germania stanno rafforzando in questi mesi i rapporti di scambio interculturale, grazie soprattutto al processo traduttivo che proprio per questo sarà al centro di molte iniziative.

Nell’esatto punto di snodo tra i diversi obiettivi della Buchmesse si colloca la recente pubblicazione della raccolta bilingue di poesie di Maria Borio e di Tom Schulz, intitolata Briefe aus der roten Wüste / Lettere dal deserto rosso e edita nel maggio 2024 dalla Gutleut Verlag, casa editrice di poesia di ricerca basata proprio a Francoforte. Come emerge fin dal titolo, il libro raccoglie componimenti di Maria Borio, scritti in italiano, e componimenti di Tom Schulz, scritti invece in tedesco, i quali si costruiscono, rincorrono e incontrano intorno a immaginari e temi in comune. L’originalità di questa raccolta risiede proprio qui: nell’idea e nella capacità di accostare due lingue così diverse ma che riescono a parlarsi alternandosi con armonia, come in un gioco di specchi.

Il rispecchiamento e il dialogo poetico tra i componimenti della poetessa e del poeta sono rafforzati dalle traduzioni che li accompagnano: tutte le poesie di Maria Borio sono tradotte in lingua tedesca da Pia-Elisabeth Leuschner, mentre quelle di Tom Schulz sono tradotte in lingua italiana da Paola Del Zoppo. Le traduzioni, efficaci e musicali come i componimenti di partenza, permettono dunque di scambiare il punto di vista durante la lettura, come se le due lingue fossero due diversi strumenti musicali che si alternano, sovrappongono e intercambiano per creare un unico e armonico componimento. In questo senso la raccolta mette in atto proprio quell’ideale di dialogo e scambio al centro dell’architettura delle piazze italiane e della prossima Buchmesse di Francoforte.

Anche la forma dei componimenti poetici della raccolta si ricollega all’ideale del dialogo: tutte le poesie sono Briefgedichte, ovvero lettere in versi, un genere dal sapore antico con il quale le anime dei due poeti riescono a rivelarsi e raccontarsi, in primis come voci singole e poi come voci riunite in un incontro fatto di parole, immagini, suoni linguistici prima in contrasto poi all’unisono. Tutti i componimenti della raccolta, ciascuno di 15 versi, possono dunque essere definiti come poesie-dialogo, in cui vengono racchiuse visioni e sensazioni per restituirle, vivide e autentiche, anche al lettore, facendo così continuare il dialogo al di là della pagina scritta.

La raccolta è suddivisa in cinque sezioni, dove le voci dei due poeti si alternano creando un discorso sottile che prosegue legando insieme tutti i componimenti. Proprio come in una conversazione spontanea, le poesie si parlano attraverso temi e immagini in comune, grazie ai quali i poeti restano sempre collegati, rispecchiati l’uno nelle parole dell’altra, creando un immaginario ricco e variegato ma allo stesso tempo fortemente coeso e coerente. Si alternano visioni di luoghi, spazi aperti come il deserto e spazi invece chiusi e intimi che abitano la quotidianità, sensazioni corporee, respiri, parole che disegnano gesti e movimenti. La lingua italiana e quella tedesca si rispecchiano creando così uno spazio condiviso, in cui si allargano e diminuiscono ritmicamente, come sistole e diastole, le distanze tra le voci coinvolte. Nei componimenti emerge la viva materialità della lingua, che restituisce a sua volta la concreta e tangibile materialità di due corpi che, attraverso l’atto poetico della scrittura, oltrepassano la solitudine e si aprono all’incontro e al dialogo con l’Altro, rivelandosi autenticamente. Emblematico, a tal proposito, il periodo di composizione: quasi tutte le poesie sono state scritte durante i mesi di lockdown dovuti alla pandemia, e rappresentano in questo senso un atto di superamento di tutti i confini tracciati, materiali e immateriali, che in quel periodo allargavano tempi, attese, distanze: “Sono un punto solo nel deserto rosso: / oggi è questa la mia dimensione, un punto / che non ha lunghezza, larghezza, profondità, / caduto dalla parte più alta del cielo su una terra / piena di silenzio e pura improvvisamente. / […] Pensarsi è unirsi”.

La poesia diviene allora il modo per colmare le distanze, avvicinare i punti lontani e unirli in un dialogo fitto e infinito, dove diverse voci si rincorrono, scambiano le prospettive, prestano i rispettivi suoni, come fanno in modo emblematico la lingua italiana e quella tedesca protagoniste della raccolta di Borio e Schulz. La poesia acquisisce così la stessa funzione della piazza pensata da Boeri per la Buchmesse di Francoforte ormai alle porte: raccogliere la voce di chi scrive, rivelare il suo sé più autentico e profondo attraverso la parola, la quale diviene materia solida, tangibile e sensibile per un incontro con l’Altro, che va a irrigare quel sé di partenza con una nuova voce e una nuova lingua, diversa ma fondamentale per comprendere le parole di partenza. Ecco dunque il senso più profondo dei versi di un componimento di Maria Borio, situati non a caso nel cuore pulsante del libro: “E io spero / che chi legge adesso le mie frasi immagini solo / noi senza tempo – amando il tempo della poesia”.

Il tempo della poesia – come dimostrano Maria Borio e Tom Schulz attraverso il loro dialogo poetico, e come si potrà toccare con mano durante la Fiera Internazionale del Libro di ottobre – è allora un tempo libero da confini e da regole prestabilite, di un incontro autentico con la parola, con sé stessi, con l’Altro e con il mondo sensibile e presente che ci circonda.

L’autrice – Irene Orlandazzi è germanista. Ha recentemente conseguito il Dottorato di Ricerca in Studi linguistici, letterari e interculturali presso l’Università degli Studi di Milano, discutendo una tesi che si è proposta di mettere in dialogo la letteratura tedesca con le neuroscienze attraverso il tema delle emozioni. I suoi principali interessi di ricerca, sviluppati a partire dagli studi presso l’Università di Parma, si concentrano sul campo transdisciplinare delle Neurohumanities, sulla letteratura tedesca del secolo XVIII, sull’antropologia letteraria e sulla neuroermeneutica, con particolare attenzione al genere della scrittura intima e autobiografica.