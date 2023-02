Joyce Maynard, sorprendente scrittrice dell’insolito

In “Un giorno di festa” (che ha ispirato il film “Un giorno come tanti”), la scrittrice Joyce Maynard si conferma abile nel far emergere vicende insolite e personaggi sorprendenti…

Scrittrice, sceneggiatrice, giornalista, Joyce Maynard ha un’abilità nel raccontare, in grado di far emergere vicende insolite, personaggi sorprendenti e portare a galla gli interrogativi più disparati.

La Maynard ci ha abituati a storie meravigliose, così vivide che la trasposizione cinematografica è quasi un passaggio naturale: è accaduto con i romanzi Da morire e Un giorno di festa, appena pubblicato da NN Editore (traduzione di Federica Merani), che ha ispirato la pellicola Un giorno come tanti, diretta da Jason Reitman (e con Kate Winslet).

La narrazione è singolare, è un flusso continuo di parole e pensieri del tredicenne Henry, ogni aspetto della vicenda è visto e raccontato attraverso i suoi occhi, con uno stile che ci porta a vivere con grande intensità il passaggio all’adolescenza del protagonista, con tutti i suoi turbamenti e le sensazioni ancora sconosciute.

Henry vive da solo con la madre Adele, una donna ancora profondamente scossa e turbata dal divorzio e dalla consapevolezza che l’ex marito sia riuscito a costruirsi una nuova famiglia. Durante una delle poche uscite che madre e figlio si concedono, Frank, un uomo fuggito dal penitenziario, li avvicina ed è da questo incontro fortuito che prende le mosse una trama inattesa.

“Oggi è il mio giorno fortunato, disse Frank. Forse anche il vostro.”

Henry e Adele accolgono nella loro casa un fuggitivo, ferito e braccato dalla polizia, e questo rapporto nato dalla paura e da una convivenza forzata si tramuta a poco a poco in un legame inaspettatamente profondo e sincero.

Henry vede in Frank la rappresentazione di come crede debba essere un uomo e un adulto, dai suoi comportamenti cerca di capire cosa significa rapportarsi con l’altro sesso, oscillare tra il desiderio e l’amore, da lui impara a giocare a softball e persino a cucinare come metafora più ampia del senso di ogni legame, dei vincoli umani e familiari.

Nonostante la storia si svolga nella durata di un solo weekend, le giornate sembrano scorrere lente, il tempo è dilatato, come se l’abitazione di questo nuovo nucleo familiare fosse collocata in una dimensione altra all’interno di un universo parallelo di serenità e calore, mentre fuori tutto scorre frenetico, così assurdamente reale e concreto, partendo proprio dalla caccia serrata che la polizia sta dando a Frank, fino alla conclusione con un finale inaspettato.

“Non è facile andar d’accordo col mondo, continuò. A volte si è costretti a fermarsi del tutto, sedersi e riflettere. Raccogliere i propri pensieri. Sparire dalla circolazione per un po’.”

La maestria di Joyce Maynard consiste nel regalare al lettore il piacere dell’insolito, nel raccontare circostanze sorprendenti adornate da particolari talmente quotidiani che sono un invito a chiedersi “Perché no?”. Significativa in questo senso, ad esempio, è la scena in cui Frank prepara una torta di pesche seguendo la ricetta della nonna: nel dipingere questo specifico episodio l’autrice ci restituisce un’immagine di intimità familiare, ci culla nei sapori e nei ricordi d’infanzia e per un attimo ci invita a dimenticare le vite e il passato di ogni personaggio, dando loro l’occasione di una seconda possibilità.

Un giorno di festa è un romanzo coinvolgente che esplora con delicatezza le sfaccettature degli esseri umani, ci mette di fronte alle sfide che ogni individuo deve affrontare nel corso della vita così come agli errori con i quali veniamo identificati, a volte senza alcuna possibilità di redenzione.

È un invito alle ripartenze, a un secondo tempo che può cambiare completamente il finale di una storia e ai gesti di fiducia che, apparentemente insignificanti, possono sconvolgere un intero destino. Dopotutto, come dice Frank, “Nella vita a volte la più piccola cosa risulta quella più importante”.