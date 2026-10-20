Clara Sanchez, La stanza delle verità
D'autore

“La stanza delle verità” di Clara Sánchez: benvenuti nel rifugio di Nuria

D'autore
di Francesca Tommasi 20.10.2026

In “La stanza delle verità”, con la delicatezza di chi conosce davvero le emozioni che descrive, la scrittrice spagnola bestseller Clara Sánchez racconta di una donna, Nuria, che ha trasformato la propria villa in uno spazio protetto e isolato. Ma l’arrivo di Nina, la fidanzata del figlio, cambierà ogni cosa e la costringerà a confrontarsi con ciò che ha evitato per anni…

È l’autrice spagnola più amata in Italia, ogni romanzo racconta chi siamo e cosa possiamo diventare in ogni fase della nostra vita. In La stanza delle verità (edito da Garzanti nella traduzione di Enrica Budetta), Clara Sánchez ci invita a entrare nel mondo silenzioso e vulnerabile di Nuria, una donna che ha trasformato la propria villa di Madrid in un rifugio assoluto.

Un universo protetto

La sua dimora è il suo universo protetto, un castello dorato dove ogni dettaglio è una certezza, un luogo dove ogni gesto diventa un modo per tenere a distanza ciò che fa paura, dai ricordi alle persone – proprio come accade in altri esempi illustri dalla letteratura allo schermo, come in Rebecca, la prima moglie o La campana di vetro, o in Sharp Objects sino a The Others.

copertina di La stanza delle verità, libri ultime uscite settembre 2026

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“Passo tutto il giorno chiusa in casa. Mi piace moltissimo, ne sono praticamente innamorata”, confessa, lasciando emergere la delicatezza di un’anima che vive in equilibrio tra bisogno di protezione e desiderio di rinascita, in una costante ricerca di sicurezza e di un fortissimo desiderio di fermare il tempo in uno spazio protetto dove nulla possa ferire.

Sánchez racconta questa fragilità con una scrittura morbida, intima, capace di far vibrare le emozioni senza mai forzarle. Nuria è sospesa tra un passato che non riesce a sciogliersi e un presente che la mette alla prova, composto da affetti che sono presenze lontane – come Roberto, il marito distante e Cris, il figlio che vive all’estero.

La casa diventa così un simbolo potente, una stanza interiore dove si accumulano verità non dette, paure che prendono forma, segreti che chiedono di essere guardati.

Clara Sanchez La stanza delle verità
Clara Sanchez Le cose che sai di me
Clara Sanchez La casa che attende la notte
Clara Sanchez Entra nella mia vita
Clara Sanchez La voce invisibile del vento
Clara Sanchez L'estate dell'innocenza
Clara Sanchez Cambieremo prima dell'alba
Clara Sanchez Il primo respiro dopo la pioggia
Clara Sánchez Le mille luci del mattino
Clara Sánchez La forza imprevedibile delle parole
Clara Sanchez Il profumo delle foglie di limone
Clara Sanchez I peccati di Marisa Salas
Clara Sánchez Lo stupore di una notte di luce
Ritanna Armeni; Alice Basso; Barbara Bellomo; Gianni Biondillo Andrà tutto bene
Federica Bosco; Cristina Caboni; Valentina D'Urbano; Evita Greco Tu sei parte di me
Clara Sánchez L'amante silenzioso
Clara Sanchez La meraviglia degli anni imperfetti

Una variabile che sconvolge l’equazione

Basta però una sola variabile a sconvolgere tutta l’equazione di equilibrio assoluto: l’arrivo di Nina, fidanzata del figlio, è il punto di svolta. La sua presenza irrompe come una luce improvvisa, costringendola a confrontarsi con ciò che ha evitato per anni.

Nina porta con sé un’energia che smuove, è il vento che spalanca le finestre, che ricorda a Nuria una giovane versione di sé e che non tutti i pericoli vengono da fuori: spesso sono le nostre paure più antiche a tenerci prigionieri.

Il romanzo scorre con un ritmo avvolgente, fatto di silenzi, dettagli, piccoli gesti che diventano rivelazioni. Sánchez ha la capacità di trasformare l’introspezione in narrazione, di rendere universale la fragilità di Nuria. Una vicenda apparentemente normale diviene riflessione sulla nostra identità, su quanto ciò che siamo dipende dalle storie che raccontiamo a noi stessi.

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La tensione emotiva è sottile ma costante, e accompagna il lettore verso una verità che non è solo della protagonista, ma di chiunque abbia conosciuto il peso delle proprie stanze interiori.

La stanza delle verità è un romanzo che parla di coraggio, di identità, di quel momento in cui si capisce che per salvarsi bisogna uscire dalla tana, anche se fa paura. Sánchez lo racconta con la delicatezza di chi conosce davvero le emozioni che descrive, regalando una storia che resta addosso come un profumo lieve, ma impossibile da dimenticare.

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