Un padre disarmato, un figlio 14enne suicida, una violenza sociale silenziosa che prende il nome di bullismo. Abbiamo intervistato Philippe Besson, autore di “Non mentirmi” e di numerosi altri libri, che torna con il romanzo “Vi parlo di mio figlio”: “Scrivere questa storia mi ha inevitabilmente riportato alle prese in giro e agli insulti omofobi della mia adolescenza. Ricordo il senso di impotenza quando non riuscivo a difendermi, l’inerzia e il silenzio che finivano per esasperare le umiliazioni. Al contempo, la memoria del passato si è intrecciata alle testimonianze di ragazze, ragazzi e genitori conosciuti durante gli incontri con associazioni impegnate nella lotta al bullismo…”. Lo scrittore, drammaturgo e sceneggiatore parla anche delle proteste di questi mesi, che dalla Francia sono arrivate in Italia: “Le generazioni più giovani hanno perso fiducia nella scuola e nella sua promessa di emancipazione attraverso il sapere… I giovani si sentono parte di una generazione sacrificata e non sostenuta dalle istituzioni, che preferiscono finanziare le fasce della popolazione in età pensionabile…”

Un uomo solo riflette sul bordo del letto, lo sguardo fisso su un bicchiere d’acqua dalla superficie tremolante. La luce del primo mattino filtra attraverso le tende. L’uomo ha quarant’anni, è padre, di mestiere è un calderaio-lattoniere. Lentamente si solleva dal materasso, nelle ultime settimane è solito avere capogiri, avverte il pericolo di cadere, il terrore di precipitare. Pianta bene i piedi a terra, accenna un breve passo. Dalla cucina arriva un tintinnio di piatti e bicchieri: Juliette sta preparando la colazione. La paura di spalancare la porta, di uscire dalla stanza, di raggiungere la famiglia, aumenta man mano che ritorna la lucida e agghiacciante consapevolezza della morte del primogenito.

Hugo aveva quattordici anni, frequentava la scuola a Saint-Nazaire, la sua materia preferita era l’educazione artistica ma celava ai genitori la sua profonda sensibilità culturale. Prendeva libri in prestito dalla biblioteca e teneva appeso in camera un poster di Rimbaud, un poeta francese di cui il padre non conosceva l’esistenza.

Forse non avrebbero dovuto accettare, si rimprovera ora l’uomo osservando una camicia bianca, forse avrebbero dovuto preferire l’isolamento. La moglie, invece, aveva guardato con speranza alla “marcia bianca”, il lungo corteo che quel giorno avrebbe attraversato la città portuale. Come si leggeva quella mattina in un trafiletto sul quotidiano locale, il corteo era stato organizzato “in memoria dello studente, a un mese esatto dalla sua scomparsa”. Quel giorno, sarebbero state più di mille persone, uomini e donne, ragazze e ragazzi a scendere sulle strade per manifestare la propria vicinanza alla famiglia di Hugo, un ragazzo psicologicamente fragile che, dopo i ripetuti attacchi verbali e fisici ricevuti dai compagni di scuola, aveva deciso di mettere fine alla propria vita.

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Un padre disarmato, un figlio suicida, una violenza sociale silenziosa che prende il nome di bullismo, sono al centro di Vi parlo di mio figlio, il nuovo romanzo di Philippe Besson, edito da Guanda nella traduzione di Leila Beauté.

Nato nel 1967 a Barbezieux-Saint-Hilaire – un comune del sud-est della Francia – Philippe Besson è uno scrittore, drammaturgo e sceneggiatore. Autore di più di venti romanzi, ha esordito nel 2001 con En l’absence des hommes (Un amico di Marcel Proust, Guanda 2005, traduzione di Francesco Bruno), una storia d’amore omosessuale ambientata durante la Prima guerra mondiale. Nello stesso anno, esce Son frère, da cui è stato tratto un adattamento cinematografico premiato con l’Orso d’argento al Festival del cinema Berlino. Nel 2017 pubblica Arrête avec tes mensonges (Non mentirmi, Guanda 2022, traduzione di Leila Beauté), un libro sorprendentemente diventato “virale” su TikTok negli anni scorsi. È un romanzo incentrato sull’incontro inaspettato con un giovane che porta l’autore a rievocare il suo primo grande amore dell’adolescenza. Una relazione omosessuale tormentata che, nella Francia dei primi anni ’80, bisogna tenere nascosta, su cui è necessario vigilare con accortezza. “Più tardi scriverò della mancanza. Della privazione insopportabile dell’altro. Della miseria provocata da questa privazione; una miseria che aggredisce”, scrive lo scrittore in Non mentirmi.

La mancanza, il vuoto e la desolazione tornano al centro del suo nuovo libro, confermandosi il territorio di indagine della narrativa di Besson.

Nei romanzi precedenti, ha più volte dato voce agli insulti omofobi ricevuti quando era adolescente. Nel raccontare la discriminazione inflitta a Hugo – un personaggio di finzione – è ritornato al passato? E in che modo si sono intrecciati, nella scrittura del libro, la finzione e la sua vicenda personale?

“Scrivere questa storia mi ha inevitabilmente riportato alle prese in giro e agli insulti omofobi della mia adolescenza. Ricordo il senso di impotenza quando non riuscivo a difendermi, l’inerzia e il silenzio che finivano per esasperare le umiliazioni. Al contempo, la memoria del passato si è intrecciata alle testimonianze di ragazze, ragazzi e genitori conosciuti durante gli incontri con associazioni impegnate nella lotta al bullismo”.

In che modo le aspettative sociali sulla mascolinità condizionano la reazione dei padri dopo le aggressioni subite dai propri figli?

“Dagli incontri con i genitori delle associazioni, sono emersi fin da subito il senso di colpa e la rabbia dei padri. Sembrava che si rimproverassero di essere venuti meno al dovere che la società assegna loro, cioè la protezione del proprio nucleo familiare. Incapaci di perdonare e di sopportare la propria impotenza, molti uomini reagiscono con rabbia, affrontando e regolando personalmente i conti con i responsabili delle violenze”.

Di fronte alla richiesta dei genitori di Hugo, il preside rifiuta di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti responsabili degli attacchi. Quale dovrebbe essere oggi il ruolo dell’istituzione scolastica ai fini della prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di discriminazione sociale?

“È fondamentale organizzare programmi scolastici per dare voce agli adolescenti che subiscono aggressioni, accompagnandoli e offrendo loro un solido sostegno psicologico. In alcuni istituti scolastici francesi, questi interventi si sono rivelati efficaci. Tuttavia, almeno in Francia, la scuola per molto tempo ha preferito chiudere gli occhi di fronte al problema, ignorandolo e riducendolo a semplici litigi nel cortile della ricreazione. In molte situazioni, si è rivelata incapace di prendere una posizione – se credere alle vittime o concedere agli aggressori il beneficio del dubbio – e di adottare sanzioni disciplinari specifiche. Infine, si è più volte sottratta alle proprie responsabilità sociali, adducendo l’impossibilità di intervenire sulla sfera dei social network, dove le umiliazioni proseguono spesso anche al di fuori dell’orario scolastico”.

Da dove nasce la rabbia giovanile, esplosa nelle recenti proteste studentesche scoppiate in tutta la Francia?

“Le generazioni più giovani hanno perso fiducia nella scuola e nella sua promessa di emancipazione attraverso il sapere. In tutto il paese, si enumerano numerosi istituti scolastici fatiscenti, molti studenti vivono in condizioni di precarietà socio-economica e hanno difficoltà nel trovare un alloggio per proseguire gli studi universitari. I giovani si sentono parte di una generazione sacrificata e non sostenuta dalle istituzioni, che preferiscono finanziare le fasce della popolazione in età pensionabile”.

Nel libro, ampio spazio è dedicato al mondo dei social network e alle violenze costanti a cui la realtà virtuale sottopone l’adolescente. Per narrare questi temi, ha avuto bisogno di documentarsi?

“Sì, a lungo. Le associazioni di genitori mi hanno mostrato video pubblicati su TikTok e conversazioni su WhatsApp e Instagram. Sono rimasto profondamente colpito dalla violenza inaudita e priva di qualsiasi inibizione, come se fosse consentito dire qualsiasi cosa e far subire all’altro qualunque sopruso nella più totale impunità. Mi sono convinto della necessità di introdurre maggiori regolamentazioni, dal divieto dell’uso dei cellulari al di sotto di una determinata età all’obbligo, da parte dei giganti del web, di assumersi le proprie responsabilità”.

Qual è il suo rapporto con i social?

“Preferisco tenermene alla larga. Sono su Instagram e Facebook, ma si tratta di account professionali, gestiti dal mio editore”.

Dopo la pubblicazione del libro, ha portato il romanzo nelle scuole o è in contatto con associazioni di genitori?

“Sì, in moltissime occasioni, ogni volta che sono stato invitato. Gli incontri sono sempre stati profondi ed emotivamente intensi”.

Molti dei suoi romanzi ruotano attorno al silenzio obbligato, al tabù imposto alla vittima, una condizione che lei stesso ha vissuto durante l’adolescenza di omosessuale in un piccolo paesino del sud-est della Francia. Quanto oggi la scrittura rappresenta una forma di autorivelazione e uno strumento di denuncia?

“La scrittura consente di elaborare le proprie sofferenze e può contribuire, almeno in parte, a sanare le ferite. È anche un’occasione per mettersi a nudo, per donare una parte di sé e lasciarla andare verso lettrici e lettori”.

Fotografia header: Philippe Besson, foto di Getty Editorial