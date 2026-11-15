“Le forze” di Laura Vazquez e tutti i “sé” che (non) ci appartengono

E se diventare noi stessi/e significasse mettere in discussione tutto ciò che sappiamo da sempre sul nostro conto? Se lo chiede la scrittrice francese Laura Vazquez nel romanzo “Le forze”, che segue una giovane donna alle prese con le contraddizioni della sua identità, tra aspirazioni che non riconosce più come proprie e pressioni che sembrano condizionare ogni sua scelta. Inizia così un viaggio esistenziale e filosofico in cui ribalta le sue e le nostre convinzioni più radicate, suggerendoci un’insolita definizione di “autoaffermazione”…

Ci si può smarrire anche se si credeva di conoscere sé stessi fino al midollo?

La protagonista senza nome di Le forze (Crocetti, traduzione di Paolo Bellomo e Luca Bondioli), seconda opera in prosa della poetessa e romanziera francese Laura Vazquez, non avrebbe dubbi: suonerà assurdo, ma succede.

O quantomeno è successo a lei, che è una giovane donna sensibile e riflessiva, benché spesso animata da pensieri infernali, e che guardandosi indietro ha cominciato a realizzare quanto poco di suo sia rimasto incagliato in quella che chiunque scambierebbe per la sua identità.

Certo, crescendo si cambia, ma siamo sicuri che non ci sia dietro dell’altro?

Le forze che muovono il sole e l’altre stelle

Io dormo io mangio / È chiaro il freddo delle forze / Delle forze chiare e fredde / Il freddo delle forze chiare

“Separata dalla vita come da un diaframma sottile“, infatti, per citare l’esergo di Robert Walser, la voce narrante inizia come a sospettare, fin dalle prime pagine di questo romanzo filosofico e di formazione, che ciò che la definisce al tempo stesso la de-finisca, limitando gli stati d’animo, gli slanci e le opinioni a cui riesce ad accedere.

E che ciascuno di noi (come se non bastasse), pur avendo in sé un seme di irripetibilità, resti il risultato di un insieme di forze che agiscono indistintamente su tutto il creato.

Dalle forze del linguaggio che plasmano la mente, creando e distruggendo significati, alle forze psicologiche che trasformano paure, necessità e mancanze in precari aghi della bilancia; senza dimenticare le forze sociali basate su norme, costumi, aspettative e princìpi che alimentano il conformismo, l’alienazione e la difficoltà a rimanere fedeli a sé stessi.

Frammenti di un discorso ingegnoso

Cosa orienta i tuoi giudizi, le tue opinioni, le tue frasi? Non sono forse le motivazioni pulsionali più banali? Una semplice ricerca di soddisfazione narcisistica? Il riflesso di sopravvivenza di un corpo la cui funzione è perdurare?

Un dubbio sempre più importuno stordisce allora la protagonista: come distinguere il suo vero io da ciò che si era solo abituata a considerare tale? E come liberarsi dai confini di quest’ultimo, per esplorare le infinite possibilità dell’esistenza?

Innanzitutto, si direbbe, rinunciando a raccontare di sé attraverso una trama lineare, e lasciando che il testo proceda per incontri, meditazioni e dialoghi apparentemente scuciti fra di loro, ma da cui emergerà una sorta di antologia della sua esistenza.

E, in seconda battuta, mettendo in dubbio i propri gusti, affetti e valori morali, nella speranza di affrancarsi dalle sovrastrutture che la condizionano.

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Chi incontrare per (dis)orientarsi

Non potevo dirle: sono alla ricerca di ciò che potrebbe agganciarmi all’esterno di me stessa, vorrei sentirmi presa e non lo sono, non credo in niente e provo pietà per quelli che credono […].

È così che prende il via una caccia al “sé” dal sapore allegorico, che rievoca La nausea di Jean-Paul Sartre e La montagna incantata di Thomas Mann non solo per i suoi flussi di coscienza, per il suo stile figurato e per il fatto che la protagonista si confronta con le speculazioni di numerosi intellettuali di ieri e di oggi, ma anche per i luoghi e i personaggi in cui si imbatte.

Pensiamo al bar per sole lesbiche in cui Nia rappresenta la fragilità dei legami comunitari, e “la ragazza dagli occhi nerissimi” la tensione tra la ribellione politica e il bisogno di appartenenza – o alla “casa dei morti” abitata da persone ai margini della società, dove l’anziano pittore Michel incarna la resistenza della creatività e degli affetti dinnanzi alla sofferenza e al declino.

Per non parlare del palazzo che ospita svariate sette religiose, dal quale emerge la molteplicità (e arbitrarietà) delle nostre risposte ai grandi quesiti dell’esistenza – come quella della setta del sonno, che predica la fuga dalla realtà mediante il riposo, della setta della debolezza di Dio, che riflette sull’impotenza di quest’ultimo e sulla compassione che si meriterebbe da parte nostra, o della setta dell’assoluta non-certezza.

Le forze che ci rendono infelici

Questo desiderio non è mio. Non so cosa voglio. Non ho avuto tempo di volere. Non ne ho avuta l’occasione.

Vedendola vacillare tra tante suggestioni, intuiamo peraltro che le forze a cui è stata esposta per anni l’hanno spinta verso il solito pacchetto di sogni preconfezionati (amore-casa-soldi-lavoro), con il risultato che strada facendo deve aver perso di vista il suo ideale di felicità – e che ormai si sentirebbe in colpa a foraggiarlo, a fronte delle scoraggianti condizioni in cui versa il mondo.

Forse stare bene è o il crimine degli egoisti o il privilegio degli stolti, pare ammettere non a caso fra le righe, mentre crogiolarsi nell’insoddisfazione sarebbe pur sempre assimilabile a una (seppur vana) prova di virtù.

Ma anche questa deve essere una di quelle impasse in cui lei odia indugiare. E dunque, come uscirne?

Per aspera ad astra

Tutto è possibile, aperto, profondo, finché non si sa.

Una risposta sembra affiorare durante l’ultima tappa del suo viaggio, quando la giovane è su una montagna e qualcosa dentro di lei effettivamente si scioglie, qualcosa di caldo e poetico che dall’esterno possiamo giusto accontentarci di immaginare.

Senza svelare qui troppi dettagli, è però probabile che abbia a che fare con il rischio di ricadere nell’ennesimo schema quando si prova a uscire a tutti i costi dagli schemi, laddove sarebbe ben più funzionale andare incontro alla realtà evitando di fuggire da sé stessi, e notando a quel punto che nell’equazione dell’universo rientrano anche e soprattutto le forze ctonie e del cosmo.

Quelle capaci di sottrarci agli eccessi della razionalizzazione, restituendoci il gusto di sorprenderci davanti a ciò che elude il nostro controllo – e di riscoprire nell’apertura al Caos una più autentica forma di autodeterminazione…

Fotografia header: La poetessa e romanziera Laura Vazquez (nella foto di Élise Blotière)