Per Carmelo Romano, creator noto come @timidalibreriadelriccio, al debutto nella narrativa con “L’intessitore d’acqua”, una storia fantasy, “c’è uno strano pregiudizio attorno ai romanzi di formazione: l’idea che siano letture relegate all’adolescenza o tappe obbligate da percorrere a scuola prima di passare ai ‘libri da grandi’…”. L’autore (che sarà protagonista domenica 29 novembre da Base Milano, in occasione della terza edizione di “BFF – Books Friends Forever”) ne consiglia 5, perché “non esiste un’età oltre la quale si smetta di cercare il proprio posto nel mondo”

C’è uno strano pregiudizio attorno ai romanzi di formazione: l’idea che siano letture relegate all’adolescenza o tappe obbligate da percorrere a scuola prima di passare ai “libri da grandi”.

Si tende spesso a considerare i Bildungsroman come una sorta di palestra formativa, un genere letterario recintato nei confini della giovinezza e pensato esclusivamente per chi sta attraversando la delicata fase di passaggio dall’infanzia all’età adulta. Nell’immaginario comune, una volta varcata la soglia della maturità anagrafica e affrontate le prime vere responsabilità della vita, quel tipo di narrativa dovrebbe smettere di parlarci.

Ma non è affatto così.

“Non esiste un’età oltre la quale si smetta di cercare il proprio posto nel mondo”

Non esiste un’età oltre la quale si smetta di cercare il proprio posto nel mondo o in cui vengano meno i dubbi su chi si vuole diventare davvero. Le paure, le incertezze e i desideri di cambiamento non svaniscono superati i vent’anni, cambiano solo forma. E anzi, riletti da adulti, i percorsi di scoperta e ribellione dei giovani protagonisti assumono un significato ancora più profondo, stratificato e consapevole.

Da lettori maturi possediamo quella lente che ci permette di cogliere le sfumature nascoste dietro le scelte dei personaggi: riconosciamo l’esatto momento in cui l’orgoglio sta mascherando la paura, comprendiamo il peso delle aspettative e cogliamo il rischio di una decisione impulsiva. Guardare un giovane personaggio che si scontra con il mondo ci costringe a fare un bilancio con il ragazzo o la ragazza che siamo stati, a chiederci quale parte di quel fuoco si sia spenta e quale, invece, sta ancora bruciando.

In un’epoca dominata dalla costante pressione a mostrarci sempre risolti, efficienti e pronti a tutto, la lettura di formazione ci offre una tregua, autorizzandoci a sentirci incompleti e “in costruzione”, anche solo per il tempo di un libro. Per questi motivi, dunque, i romanzi di formazione non dovrebbero mai essere considerati un capitolo chiuso con la giovinezza, ma un’opportunità per continuare a guardarci dentro.

Da lettore appassionato, e da autore che ha debuttato proprio con questo genere, ecco cinque consigli di lettura secondo me adatti ad ogni stagione della vita.

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Il barone rampante di Italo Calvino (Mondadori)

Un inno travolgente al pensiero libero. La bellezza del romanzo risiede esattamente nel carattere indomabile di Cosimo, in una storia che fa sorridere e riflettere, ricordandoci quanto sia importante difendere i propri spazi di libertà contro le convenzioni.

Sette minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness, da un’idea di Siobhan Dowd (Mondadori, traduzione di Giuseppe Iacobaci)

Emotivamente devastante e, al contempo, consolatorio. Attraverso illustrazioni cupe e una narrazione magistrale, il romanzo racconta con spietata dolcezza quanto sia umano e necessario accettare le proprie ombre per riuscire a guarire dal dolore.

Sotto la porta dei sussurri di TJ Klune (Mondadori, traduzione di Benedetta Gallo)

Un romanzo che riscalda il cuore come una tazza di tè caldo in una giornata di pioggia. Con ironia e profonda dolcezza, Klune ci regala un inno alle seconde possibilità: non è mai troppo tardi per imparare l’empatia, far pace con il nostro passato e chiedere aiuto.

The Giver – Il donatore di Lois Lowry (Mondadori, traduzione di Simona Brogli)

Lowry costruisce un racconto di una nitidezza rara, mostrandoci come una vita apparentemente perfetta e priva di sbavature o sofferenza, sia anche una vita spogliata dell’anima. È un promemoria potente su quanto siano importanti le emozioni, positive e negative, e il coraggio di cercare la propria libertà.

Aristotle e Dante scoprono i segreti dell’universo di Benjamin Alire Sáenz (Mondadori, traduzione di Marta Maria Casetti)

Sáenz cattura con precisione chirurgica il momento esatto in cui smettiamo di indossare la corazza che ci siamo costruiti addosso. Ci insegna che il coraggio più grande non è difendersi dalla solitudine, ma trovare la forza per lasciarsi amare da qualcun altro senza barriere a proteggerci.

Perché, in fondo, il percorso di crescita di un essere umano non finisce mai. E queste storie sono lì a ricordarci che non è mai troppo tardi per cambiare, ricominciare o semplicemente far spazio ad una parte nuova di noi stessi.

L’AUTORE – Carmelo Romano, creator che le appassionate e gli appassionati di libri conoscono come @timidalibreriadelriccio, è al debutto narrativo con il suo primo fantasy, L’intessitore d’acqua (Fabbri), una storia di formazione “che invita ad accettare la vita nel suo intreccio di luci e ombre, perché solo nell’equilibrio tra gli opposti ciascuno di noi ha la possibilità di crescere… di esistere”.

Veniamo alla trama del suo esordio nel romanzo: essere ammessi alla Cerimonia della Luce è il sogno di tutti i nascituri. Solo così le nebulose d’acqua che hanno completato il proprio apprendistato a Città Eden possono iniziare la Formazione sulla Terra. Nove mesi accanto agli esseri umani per scoprire cosa significhi vivere: questo è il destino stabilito dallo Schema, l’imperscrutabile trama della vita custodita dall’Intessitore. Poi però ci sono loro: Teo, Neve, Federico, tre anime destinate ad allacciare i propri fili in un disegno diverso, rivoluzionario. Teo ha pianificato un futuro fatto di eccellenza e perfezione; Neve sente di doversi difendere da tutto ciò che avverte come minaccia; Federico nasconde dietro alla sua leggerezza una ferita profonda. Tutti e tre giungono sulla Terra con una fiducia cieca nell’Intessitore, ma presto le loro certezze vengono scardinate dagli eventi. Ammaliati dalle promesse dell’Annodatrice, signora di una realtà parallela in cui ciascuno può diventare ciò che vuole senza sofferenza ed errore, si troveranno di fronte a un dilemma: restare nello Schema o fare un salto nel vuoto, abbracciando la misteriosa Via Alternativa? Sospesi tra la fedeltà all’Intessitore e le lusinghe dell’Annodatrice, in un crescendo di sfide, sacrifici e colpi di scena, i tre affronteranno un viaggio avventuroso, consacrandosi fratelli di filo oltre ogni limite dettato dallo Spazio e dal Tempo…

GLI APPUNTAMENTI A BFF (MILANO) – In occasione della terza edizione di BFF – Books Friends Forever, la due giorni (gratuita) dedicata ai libri che fanno incontrare le persone, organizzata da Base Milano, sabato 28 e domenica 29 novembre, in occasione di Bookcity e in collaborazione con ilLibraio.it (tra gli ospiti, artisti, autrici, autori e creator come Megi Bulla-La Biblioteca di Daphne, Cristina Chiperi, Francesco Costa, Francesca Crescentini-Tegamini, Jolanda Di Virgilio, Valentina Ferraro, Francesca Giannone, Felicia Kingsley, Carrie Leighton, Martina Lilac, Ellie B. Luin, Hazel Riley, Charlotte Rose, Cecilia Sala, Lyra Sunrise e Ilenia Zodiaco – qui il programma completo), Carmelo Romano sarà protagonista di due appuntamenti gratuiti (a cui è possibile iscriversi sul sito di Bookcity).

Domenica 29 novembre, alle 14.30 (nella Room 1400 di Base), curerà Costruisci (e regala) i tuoi “friendship bookmarks” – Un laboratorio gratuito per imparare a realizzarli (un appuntamento dedicato ai “braccialetto dell’amicizia”); sempre quella domenica, alle 17.30, nella stessa sede, in programma l’incontro dedicato al suo primo fantasy, di cui parlerà con Martina Levato (@levv97, nota content creator) e con la scrittrice Hazel Riley (in libreria con Santa, I did something bad – Il calendario dell’Avvento romance, scritto con Stefania S., Sperling & Kupfer). A seguire, il firmacopie.

Fotografia header: Carmelo Romano