Un viaggio alla scoperta di come la letteratura fantascientifica abbia anticipato e ispirato la realtà: dai viaggi spaziali di Jules Verne agli algoritmi predittivi di Philip K. Dick, dall’eugenetica di Aldous Huxley ai robot di Isaac Asimov, senza dimenticare il cyberspazio di William Gibson e il metaverso di Neal Stephenson. Un percorso di lettura sorprendente, tra libri cult e opere meno note

Quante volte, negli scorsi anni, guardando agli sviluppi tecnologici si è detto: “Sembra fantascienza”. Dalla possibilità di andare su Marte a computer sempre più potenti, dalle intelligenze artificiali (che tanto fanno discutere) a nuove scoperte in ogni ambito scientifico.

Ma tutto quello che ci circonda da dove arriva? È stato pensato dal nulla, oppure qualcuno ha suggerito e ispirato quell’idea?

Ebbene, in molti casi quella vocina che parlava di comunicazioni a distanza, robot e algoritmi proveniva dalle pagine di un libro. Romanzi e racconti che all’epoca erano considerati solo strane fantasie di uomini e donne, opere che ancora oggi definiamo fantascienza, ma che, in alcuni casi, nel tempo si sono trasformati in realtà.

Addentriamoci dunque tra quelle pagine e quelle innovazioni, alcune casuali e simpatiche, altre determinanti nell’evoluzione dell’umanità.

Libri che hanno anticipato la realtà: da Orwell ad Huxley

Partiamo con dei testi che hanno saputo raccontare e anticipare la realtà, alcuni in chiave distopica prevedendo alcune derive totalitarie, altri in chiave fantascientifica, intercettando lo sviluppo tecnologico.

Nel primo gruppo rientra senza dubbio il celebre 1984 di George Orwell, nel quale lo scrittore e giornalista inglese racconta quella sorveglianza di massa (sotto il nome di Grande Fratello) che sempre più spesso viene citata sulle pagine dei giornali. Telecamere, identificazione facciale e vocale, sistemi in grado di leggere i dispositivi personali… Orwell stava mettendo in guardia l’umanità – scrivendo all’indomani della Seconda guerra mondiale – ma alla fine ne ha predetto il futuro (o quantomeno una parte di esso).

Molto simile è il caso di Aldous Huxley, che ancor prima del collega, aveva immaginato una distopia in cui l’eugenetica è il fondamento scientifico e sociale dell’intero sistema politico. In Il mondo nuovo gli esseri umani non nascono, ma vengono prodotti e fabbricati. Oggi, in un clima certamente imparagonabile, stiamo assistendo al tentativo di selezionare tratti di DNA per predire la probabilità di malattie rare o, addirittura, prevenirle del tutto. Nessun Alpha o Beta, bensì una prima modifica degli embrioni.

Virando verso la fantascienza più pura, è impossibile non pensare a grandissimi autori come Isaac Asimov e Philip K. Dick. Asimov, biochimico e scrittore di opere come Io, robot e i volumi del Ciclo delle Fondazioni, ritorna spesso nelle discussioni sull’etica dell’intelligenza artificiale e dei robot con le sue celebri tre leggi della robotica. Tra ciò che un automa può e non può fare, è bene sottolineare come non siamo ancora arrivati a un tale sviluppo…

Parlando invece di Dick, è interessante notare come negli ultimi anni siano stati sviluppati sistemi che dovrebbero predire le aree più a rischio di reato e le possibilità di recidiva per un imputato. È evidente come questi nuovi sistemi siano “figli” della Precrimine immaginata dallo scrittore statunitense all’interno di Minority Report e tradotta per il cinema da Spielberg. Se infatti nel racconto la polizia era in grado di vedere il crimine poco prima che questo accadesse, il sistema Compas vuole prevedere la possibilità di recidiva (con risultati discutibili) e alcuni specifici algoritmi vogliono suggerire in quali zone delle città inviare più pattuglie (con risultati che tendono alla profezia auto-avverante).

Ancora una volta, dunque ci troviamo di fronte a una letteratura che anticipa, che affretta i tempi, mentre la realtà – perenne inseguitrice – deve perfezionare i propri mezzi.

Idee, spunti e suggestioni: da Jules Verne a H.G. Wells

Forse lo aveva previsto, forse lo sperava, quello che è certo è che Jules Verne con i suoi Viaggi Straordinari ha acceso la scintilla di molti scienziati, suggerendo – a volte in maniera più generale, altre in modo più deciso – il viaggio spaziale e, con l’opera Dalla Terra alla Luna, l’approdo sul nostro satellite. Infatti, sebbene non sia il primo scrittore a immaginare questa spedizione, è stato il primo a osservarla come un problema scientifico risolvibile… E così, dopo 104 anni dalla pubblicazione del libro, la NASA è riuscita a raggiungere il suolo lunare.

Sulla sua scia, citiamo H.G. Wells (peraltro autore anche di un ipotetico allunaggio) che con il racconto del 1914 La liberazione del mondo suggerisce la possibilità di trasformare l’energia nucleare in un’arma: Wells grazie ai suoi studi sulla radioattività ipotizza un grande sviluppo del nucleare, anche a fini bellici, ed è proprio la lettura di questo titolo che ispira lo scienziato Leó Szilárd. Tra il 1933 e il 1934 è il fisico ungherese a teorizzare e brevettare la reazione nucleare a catena, un brevetto secretato per volere dello stesso Szilárd e del Governo Britannico.

Allontanandoci per un attimo dalla letteratura, la celebre serie tv degli anni ‘60 Star Trek ha ispirato Martin Cooper, il padre della telefonia mobile e direttore della Motorola, nella creazione di un telefono cellulare. Fu proprio il dispositivo usato dal capitano Kirk e dal suo storico equipaggio a dare l’idea all’inventore statunitense.

Ispirazioni concrete e nuovi nomi: dal cyberpunk al metaverso

Non è strano, oggi, imbattersi nei termini cyberspazio e metaverso. Ma da dove arrivano? Ovviamente da due romanzi di fantascienza.

Il primo è stato coniato da William Gibson, celebre per Neuromante. Se è vero che proprio il suo capolavoro ha sdoganato il termine, l’opera in cui compare per la prima volta il termine cyberspazio è La notte che bruciammo Chrome del 1982.

Facciamo un balzo in avanti di 10 anni, perché nel 1992 Neal Stephenson dà alle stampe un romanzo di fantascienza cyberpunk, Snow Crash. Al suo interno viene immaginato un universo parallelo al quale utenti da tutto il mondo possono connettersi: il metaverso. Nel corso degli ultimi anni molte aziende hi-tech hanno provato a sviluppare un sistema simile, dando vita a una pluralità di metaversi, ancora non così “potenti” da poter ospitare tutti i possibili utenti.

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Questi non sono gli unici esempi di una letteratura che immagina nuovi oggetti e offre spunti per il nome reale, quotidiano. Si pensi ai cosiddetti manipolatori remoti (meccanismi per operare a distanza in piena sicurezza) chiamati anche Waldo, descritti per la prima volta all’interno del racconto Waldo, o dell’impossibile di Robert Anson Heilein (del 1942). Similmente pensiamo al Taser, che probabilmente in pochi sanno essere un acronimo: Thomas A. Swift’s Electric Rifle (ovvero: fucile elettrico di Thomas A. Swift). Il riferimento è al romanzo di Victor Appleton (un collettivo) del 1911.

Per ultimo abbiamo lasciato l’oggetto forse più comune e meno fantascientifico, ma dalla curiosa storia. Il letto ad acqua. Infatti, quando un certo Charles Hall si presentò nel 1968 per registrare il brevetto di tale sistema di riposo, l’ufficio si rifiutò di completare la richiesta in quanto già nel 1961 Heinlein aveva descritto un suo prototipo all’interno del fantascientifico Straniero in terra straniera!