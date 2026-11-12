Passo falso di Lucas Schaefer
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“Passo Falso” di Lucas Schaefer: identità fluide, questioni di razza e una palestra di pugilato nel Texas gentrificato

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di Micael Chimienti 12.11.2026

“Passo Falso” di Lucas Schaefer è un esordio potente, un’opera corale sulla vivacità culturale di Austin, tra fine anni Novanta e inizio Duemila, in lotta tra gentrificazione e mantenimento di quella “weirdness” che l’ha sempre contraddistinta. Al centro, una comunità che gravita intorno a una palestra di pugilato e la ricerca di un ragazzo scomparso. Un romanzo di formazione rivelatorio che gioca con le identità fluide per denunciare l’inadeguatezza e la rigidità delle etichette e dei costrutti sociali, indagando la razza, la mascolinità, la solitudine interiore e il bisogno di sentirsi amati e riconosciuti…

Vincitore del Kirkus Prize 2025 e tra i 100 notable books of 2025 secondo il New York Times, Passo Falso (The Slip) di Lucas Schaefer, pubblicato da NN editore, tradotto da Michele Martino, è un esordio potente come i colpi di pugilato di cui parla, un romanzo corale ambientato in Texas, a Austin, tra fine anni Novanta e inizio Duemila.

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Una comunità eccentrica di Austin, in lotta tra weirdness e gentrificazione

Con una struttura a mosaico, ogni capitolo, ogni punto di vista, è un tassello, un indizio, per ricostruire le motivazioni dietro la scomparsa di Nathaniel Rothstein, un sedicenne ebreo originario del Massachusetts, spedito in Texas per le vacanze estive a casa dello zio Bob, in seguito a un episodio di aggressione verso un compagno di scuola. Smarrito e in cerca di risposte, Nathaniel attraversa la soglia dell’adolescenza lavorando come volontario in una casa di riposo.

Copertina di Passo Falso di Lucas Schafer

Per Lucas Schaefer ciascun personaggio è un pretesto e usa la tecnica della digressione per raccontare uno spaccato di vita americana, calandosi in persone di etnie e di età differenti: uno specchio della vivacità culturale di Austin, da sempre “meta di fuggiaschi e sognatori”, artisti e musicisti, una metropoli che negli ultimi decenni ha subito un boom demografico ed economico (grazie all’arrivo delle grandi aziende tech della Silicon Valley, come Tesla di Elon Musk) e oggi lotta contro la gentrificazione per non perdere mai quella “weirdness” che l’ha sempre contraddistinta.

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Questioni di razza e identità fluide sono il grande tema del romanzo

Questioni di razza e identità fluide sono il grande tema del romanzo e una palestra di pugilato funge da connettore di tutte le storie, un luogo di sfogo e di accettazione, dove l’umanità si incontra e crea connessioni inaspettate.

Tra i personaggi principali: David Dalice, un immigrato haitiano dal carattere esuberante, mentore di Nathaniel, a cui piace provocare i ragazzi parlando di sesso, Charles Rex, un’adolescente transgender che si fa chiamare X, e sua madre Belinda, che per sbarcare il lunario intrattiene uomini con telefonate erotiche a pagamento.

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Passo falso gioca con gli scambi di identità non come espediente narrativo, ma come sintomo di un bisogno profondo dei ragazzi di avere dei modelli maschili positivi. In un intricato e inconsapevole gioco di specchi che si svolge attraverso la linea telefonica erotica, Nathaniel vuole essere David, uomo nero, carismatico e seducente, mentre X sente il bisogno di mettere in atto la sua identità di genere femminile sotto il nome di Sasha.

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Un romanzo di formazione rivelatorio

Schaefer scandisce il ritratto di una comunità eccentrica di Austin che gravita intorno a una palestra di pugilato, alternando le linee narrative, tra passato, presente e futuro, tra flashback e momenti di tensione, con scene madri ben costruite a cui si assiste da spettatori innocenti, pur guidati dagli indizi, tra colpi di scena e rivelazioni improvvise, come nei migliori thriller.

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La sessualità libera è affrontata sia come grande tabù, sia come esplorazione dell’identità interiore e riguarda allo stesso modo sia Nathaniel sia X nella loro fase adolescenziale di scoperta del proprio corpo.

In quest’ottica, Passo Falso è un romanzo di formazione rivelatorio che gioca con le identità fluide per denunciare l’inadeguatezza e la rigidità delle etichette e dei costrutti sociali, indagando insieme la razza, la mascolinità, la solitudine interiore e il bisogno di sentirsi amati e riconosciuti dal prossimo.

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