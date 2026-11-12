“Passo Falso” di Lucas Schaefer: identità fluide, questioni di razza e una palestra di pugilato nel Texas gentrificato

“Passo Falso” di Lucas Schaefer è un esordio potente, un’opera corale sulla vivacità culturale di Austin, tra fine anni Novanta e inizio Duemila, in lotta tra gentrificazione e mantenimento di quella “weirdness” che l’ha sempre contraddistinta. Al centro, una comunità che gravita intorno a una palestra di pugilato e la ricerca di un ragazzo scomparso. Un romanzo di formazione rivelatorio che gioca con le identità fluide per denunciare l’inadeguatezza e la rigidità delle etichette e dei costrutti sociali, indagando la razza, la mascolinità, la solitudine interiore e il bisogno di sentirsi amati e riconosciuti…

Vincitore del Kirkus Prize 2025 e tra i 100 notable books of 2025 secondo il New York Times, Passo Falso (The Slip) di Lucas Schaefer, pubblicato da NN editore, tradotto da Michele Martino, è un esordio potente come i colpi di pugilato di cui parla, un romanzo corale ambientato in Texas, a Austin, tra fine anni Novanta e inizio Duemila.

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Una comunità eccentrica di Austin, in lotta tra weirdness e gentrificazione

Con una struttura a mosaico, ogni capitolo, ogni punto di vista, è un tassello, un indizio, per ricostruire le motivazioni dietro la scomparsa di Nathaniel Rothstein, un sedicenne ebreo originario del Massachusetts, spedito in Texas per le vacanze estive a casa dello zio Bob, in seguito a un episodio di aggressione verso un compagno di scuola. Smarrito e in cerca di risposte, Nathaniel attraversa la soglia dell’adolescenza lavorando come volontario in una casa di riposo.

Per Lucas Schaefer ciascun personaggio è un pretesto e usa la tecnica della digressione per raccontare uno spaccato di vita americana, calandosi in persone di etnie e di età differenti: uno specchio della vivacità culturale di Austin, da sempre “meta di fuggiaschi e sognatori”, artisti e musicisti, una metropoli che negli ultimi decenni ha subito un boom demografico ed economico (grazie all’arrivo delle grandi aziende tech della Silicon Valley, come Tesla di Elon Musk) e oggi lotta contro la gentrificazione per non perdere mai quella “weirdness” che l’ha sempre contraddistinta.

Questioni di razza e identità fluide sono il grande tema del romanzo

Questioni di razza e identità fluide sono il grande tema del romanzo e una palestra di pugilato funge da connettore di tutte le storie, un luogo di sfogo e di accettazione, dove l’umanità si incontra e crea connessioni inaspettate.

Tra i personaggi principali: David Dalice, un immigrato haitiano dal carattere esuberante, mentore di Nathaniel, a cui piace provocare i ragazzi parlando di sesso, Charles Rex, un’adolescente transgender che si fa chiamare X, e sua madre Belinda, che per sbarcare il lunario intrattiene uomini con telefonate erotiche a pagamento.

Passo falso gioca con gli scambi di identità non come espediente narrativo, ma come sintomo di un bisogno profondo dei ragazzi di avere dei modelli maschili positivi. In un intricato e inconsapevole gioco di specchi che si svolge attraverso la linea telefonica erotica, Nathaniel vuole essere David, uomo nero, carismatico e seducente, mentre X sente il bisogno di mettere in atto la sua identità di genere femminile sotto il nome di Sasha.

Un romanzo di formazione rivelatorio

Schaefer scandisce il ritratto di una comunità eccentrica di Austin che gravita intorno a una palestra di pugilato, alternando le linee narrative, tra passato, presente e futuro, tra flashback e momenti di tensione, con scene madri ben costruite a cui si assiste da spettatori innocenti, pur guidati dagli indizi, tra colpi di scena e rivelazioni improvvise, come nei migliori thriller.

La sessualità libera è affrontata sia come grande tabù, sia come esplorazione dell’identità interiore e riguarda allo stesso modo sia Nathaniel sia X nella loro fase adolescenziale di scoperta del proprio corpo.

In quest’ottica, Passo Falso è un romanzo di formazione rivelatorio che gioca con le identità fluide per denunciare l’inadeguatezza e la rigidità delle etichette e dei costrutti sociali, indagando insieme la razza, la mascolinità, la solitudine interiore e il bisogno di sentirsi amati e riconosciuti dal prossimo.