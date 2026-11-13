“Cornell 7”: i limiti della giustizia americana nei casi di violenza sessuale

Circa una studentessa universitaria americana su quattro dichiara di aver subito uno stupro o un’aggressione sessuale. La gran parte di queste violenze non avviene in un vicolo buio, ma a una festa, tra conoscenti, spesso con alcol e droghe di mezzo. La vera domanda che solleva il caso “Cornell 7” (a cui è stato anche dedicato un documentario Netflix) è se gli strumenti istituzionali e giuridici oggi disponibili siano davvero in grado di offrire giustizia alle vittime, incluse quelle che, come Jane Doe, non somigliano alla “vittima ideale”. O se, invece, siano strutturalmente destinati a fallire…

In autunno Cornell è uno dei campus più belli d’America. Sorge su East Hill, sopra Ithaca, nello stato di New York, e da metà ottobre i boschi e le colline intorno diventano rossi e arancioni. Le foglie di olmi e aceri si ammucchiano sui prati e agli angoli degli edifici di mattoni. Gli studenti si sdraiano sull’erba di Libe Slope a guardare il sole che tramonta sopra il lago Cayuga. È qui che si svolge la vicenda oggi nota come Cornell 7.

La giornata comincia male per Jane Doe…

Il 19 ottobre 2024 la giornata comincia male per una studentessa ventenne che verrà poi chiamata Jane Doe, per tutelarne l’anonimato. La mattina le rubano il portafoglio. La sera dovrebbe fare da sober monitor per la sua sorority, cioè restare sobria per assicurarsi che le altre ragazze tornino a casa sane e salve. Non lo fa. Beve in un bar di Ithaca, fuori dal campus, anche se non ha ancora compiuto ventun anni, l’età minima per consumare alcolici negli Stati Uniti. Poi va a una festa alla confraternita Chi Phi per incontrare un ragazzo che le piace.

La ragazza racconta di essersi sentita sempre più a disagio…

Secondo il suo stesso racconto, accetta inizialmente di avere rapporti sessuali con lui e con un altro ragazzo. La situazione cambia quando altri giovani entrano nella stanza. All’1:42 uno dei presenti manda un messaggio nella chat Snapchat della confraternita, che conta una cinquantina di iscritti, offrendo “free pussy”. Più tardi qualcuno chiede: “Il negozio è ancora aperto?”. Circolano alcol e droghe, tra cui la ketamina. Jane Doe racconta di essersi sentita sempre più a disagio, di aver voluto andare via, di aver cercato di nascondersi sotto le lenzuola e di aver assunto altra ketamina per estraniarsi da ciò che stava accadendo. La sua condizione di intossicazione, secondo la ricostruzione contenuta nella successiva denuncia, arriva a compromettere la sua capacità di prestare consenso.

Uno dei ragazzi che le scrive per scusarsi, ma…

Nei giorni successivi, però, a uno dei ragazzi che le scrive per scusarsi di come sono andate le cose, risponde che “nulla di quello che è successo era illegale”. Solo in seguito comincia a interpretare diversamente la propria esperienza, in particolare dopo aver letto su un forum universitario il commento di qualcuno che sostiene che alla Chi Phi una studentessa del secondo anno sia stata stuprata da un gruppo di ragazzi. Jane Doe capisce che è lei quella ragazza. Il 3 novembre scrive a un altro dei giovani coinvolti che quanto era accaduto quella notte era stato “al novanta per cento non consensuale”. Il 7 novembre si presenta al pronto soccorso per richiedere un kit antistupro. Il 14 novembre viene ascoltata dalla polizia universitaria.

Le dichiarazioni di Jane Doe vengono trascritte in circa centoventi pagine. A un certo punto, la ragazza afferma: “Posso dire con il cento per cento di certezza di essere stata stuprata”. Alla procura della contea, però, arriva soltanto una sintesi di sei pagine, nella quale quella frase non compare. In un primo momento, il procuratore decide di non procedere anche perché la legge dello Stato di New York distingue, ai fini della specifica fattispecie di incapacità mentale, tra l’incapacità provocata dall’assunzione volontaria di alcol o droghe e quella derivante dalla somministrazione di sostanze senza il consenso della persona. Una distinzione che rischia di lasciare scoperte situazioni in cui l’intossicazione, pur essendo volontaria, compromette in modo significativo la capacità di una persona di acconsentire. Non significa che l’assunzione volontaria di alcol o droghe equivalga a un consenso sessuale, ma significa che la definizione legislativa può rendere più difficile perseguire penalmente alcune condotte. La legge, insomma, sembra offrire una tutela più chiara a un certo tipo di vittima.

La figura della “vittima ideale”

Nel 1986 il criminologo norvegese Nils Christie descrisse la figura della “vittima ideale”: debole, vulnerabile, completamente innocente, aggredita da uno sconosciuto in un luogo pubblico. Più una persona si allontana da questo modello, più è difficile riconoscerle lo status di vittima.

Jane Doe è molto lontana da quell’immagine. Ha bevuto, ha assunto droghe, conosceva alcuni dei ragazzi e ha acconsentito a una parte dei rapporti sessuali. Nei primi giorni ha persino scritto che non era successo nulla di illegale. Ogni elemento della sua storia sembra fatto apposta per incrinare la sua credibilità, e infatti è esattamente così che ciascuno di quegli elementi è stato usato.

Statistiche e vittime reali

Eppure è proprio questo il caso più comune. Circa una studentessa universitaria americana su quattro dichiara di aver subito uno stupro o un’aggressione sessuale. La gran parte di queste violenze non avviene in un vicolo buio, ma a una festa, tra conoscenti, spesso con alcol e droghe di mezzo. La vittima reale, statisticamente, somiglia molto più a Jane Doe che alla vittima ideale.

Nel suo memoir Io ho un nome, Chanel Miller racconta la violenza sessuale subita nel 2015 a Stanford, mentre era priva di sensi, dietro un cassonetto. Il suo caso sembrava presentare elementi difficilmente contestabili: un aggressore sconosciuto, due testimoni che lo avevano fermato sul posto, una ragazza incosciente. Eppure anche lì l’attenzione si spostò ripetutamente sul comportamento della vittima: quanto aveva bevuto, cosa indossava, perché si trovava a quella festa. L’aggressore fu condannato a sei mesi di carcere, ma ne scontò soltanto tre. Se nemmeno Miller fu risparmiata dalla colpevolizzazione, che cosa può aspettarsi una ragazza che era cosciente, aveva inizialmente acconsentito e solo in seguito ha realizzato di essere stata stuprata?

La letteratura sul trauma

Il caso Cornell 7 richiama un aspetto ben conosciuto nella letteratura sul trauma: il riconoscimento ritardato della violenza. Le prime reazioni di Jane Doe, la minimizzazione, la vergogna, il tentativo di convincersi che non sia accaduto nulla, possono far parte di un processo di elaborazione doloroso e non lineare. Ma le forze dell’ordine, la giustizia e l’opinione pubblica tendono spesso a interpretare questo percorso come una contraddizione, e la contraddizione come un indizio di menzogna. In Gli uomini mi spiegano le cose, Rebecca Solnit riflette su quanto sia fragile la credibilità concessa alle donne quando raccontano la propria esperienza. Non è soltanto una questione di essere ascoltate: è la possibilità di essere riconosciute come testimoni attendibili della propria vita.

Title IX

Malgrado il procedimento penale si arresti, la vicenda di Jane Doe non finisce lì. All’interno dell’università prosegue un’indagine distinta, avviata nell’ambito di Title IX. Approvato nel 1972, Title IX è una legge federale che vieta la discriminazione basata sul sesso nei programmi e nelle attività educative che ricevono finanziamenti federali. È conosciuto soprattutto per aver ampliato le opportunità sportive delle donne nelle università e nelle scuole americane. Nel tempo, tuttavia, la sua applicazione è stata estesa anche alla violenza sessuale, quando questa compromette la possibilità di partecipare pienamente alla vita universitaria e, di conseguenza, il diritto all’istruzione su base paritaria.

Le università soggette a Title IX sono tenute a intervenire quando ricevono segnalazioni di molestie o violenze sessuali, adottando misure di sostegno e, se necessario, provvedimenti disciplinari. Title IX non è una legge penale: non stabilisce se una persona debba essere condannata e non può condurre a una pena detentiva. La responsabilità dell’università è distinta da quella penale e i due procedimenti possono svolgersi parallelamente, perseguendo finalità diverse e applicando criteri probatori differenti. Da una parte c’è l’indagine penale, affidata alla polizia e alla procura, che può sfociare in un processo e in una condanna; dall’altra c’è il procedimento universitario, che deve accertare se uno studente abbia violato le norme di condotta dell’ateneo. Le conseguenze possono andare dalla sospensione all’espulsione, fino alla perdita di una borsa di studio o ad altre sanzioni accademiche.

La vita (universitaria) diventa insostenibile

Questo perché se una studentessa non riesce più a frequentare le lezioni, se è costretta a incontrare quotidianamente nei corridoi i suoi aggressori, se la sua vita universitaria è diventata insostenibile, l’ateneo ha una responsabilità autonoma, indipendente dalla decisione della procura di procedere o meno penalmente. Per molte vittime, inoltre, il procedimento disciplinare universitario rappresenta l’unica possibilità concreta di ottenere una forma di responsabilizzazione degli autori. In sua assenza, questa dipenderebbe interamente dal sistema penale che spesso, per ragioni probatorie e normative, non riesce a offrire risposta.

Da quanto emerso in questo caso, Cornell ha seguito la procedura prevista ai sensi di Title IX: ha condotto oltre cinquanta colloqui, ascoltato trentadue testimoni e raccolto centinaia di pagine di documentazione e comunicazioni digitali. Dopo almeno dodici udienze, nel maggio 2025, una commissione disciplinare ha disposto l’espulsione di due studenti e la sospensione di altri, oltre a sanzioni meno severe per alcuni dei coinvolti. La confraternita Chi Phi è stata chiusa.

Il documentario di Netflix

La storia di Jane Doe sembrava essersi conclusa. Finché, nel settembre 2026, la ragazza, che nel frattempo ha lasciato l’università, fa causa all’ateneo, alla confraternita, alla sua sorority, al bar in cui aveva bevuto e ai sette uomini che accusa di averla violentata: da qui il nome Cornell 7. Il giornale studentesco Cornell Daily Sun decide di pubblicare in prima pagina i nomi dei sette ragazzi. La scelta suscita forti polemiche nel campus e porta la vicenda al centro dell’attenzione nazionale. Il procuratore riapre l’indagine penale dichiarando di non aver mai ricevuto la trascrizione integrale del colloquio con Jane Doe. La governatrice Kathy Hochul affida il caso alla procuratrice generale dello Stato di New York, Letitia James.

È in questo contesto che Netflix distribuisce Jane Doe v. Cornell, un documentario che ricostruisce il caso Cornell 7 attraverso le testimonianze di giornalisti, studenti e persone coinvolte nel dibattito universitario. Ne emerge una comunità profondamente divisa: c’è chi ritiene che Cornell abbia fatto troppo poco per proteggere la studentessa e divulgare i fatti, e chi teme che la pressione mediatica abbia già prodotto una condanna senza un processo.

La cultura delle confraternite sotto accusa

L’università difende il proprio operato, ricordando che l’espulsione è una sanzione relativamente rara nei procedimenti disciplinari per violenza sessuale. Jane Doe, insieme a una parte degli studenti e dell’opinione pubblica, considera invece le misure adottate del tutto insufficienti rispetto alla gravità di una violenza di gruppo. Il film affronta anche la cultura delle confraternite, il ruolo della polizia universitaria e i limiti delle procedure previste da Title IX: strumenti pensati per offrire protezione e garanzie, ma che spesso lasciano insoddisfatti sia chi denuncia sia chi è accusato.

La vera domanda che il caso Cornell 7 solleva non è se l’università abbia fatto abbastanza o se il procuratore abbia applicato correttamente la legge. È se gli strumenti istituzionali e giuridici oggi disponibili siano davvero in grado di offrire giustizia alle vittime di violenza sessuale, incluse quelle che, come Jane Doe, non somigliano alla vittima ideale. O se, invece, siano strutturalmente destinati a fallire.

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L’AUTRICE – Benedetta Faedi, californiana di adozione, si è laureata in Giurisprudenza a Roma, ha studiato e lavorato a Londra, e ha conseguito un dottorato all’Università di Stanford in California. Vive a San Francisco, dove insegna all’università. È autrice dell’albo illustrato Coriandolo (Infinito ed. 2023) e, per Giulio Perrone, di In California con Joan Didion. In lingua inglese, ha pubblicato i saggi Gender and Violence in Haiti: Women’s Path from Victims to Agents (Rutgers University Press, 2014), International Perspectives and Empirical Findings on Child Participation (Oxford University Press, 2015) e Child and Youth Participation in Decision-Making: Experiences from Developing Countries (Elsevier 2020), oltre a numerosi articoli su discriminazione e violenza di genere, diritti delle donne e dei bambini. I suoi racconti sono stati pubblicati su varie riviste e antologie. Qui i suoi articoli per ilLibraio.it.