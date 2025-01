Viaggio tra i libri di Isaac Asimov, scrittore che ha saputo intrecciare scienza e narrativa per esplorare il futuro dell’umanità. Scienziato, divulgatore e futurologo, con le sue opere ha tracciato un ponte tra letteratura e scienza, ispirando generazioni di lettori con romanzi visionari e saggi accessibili, dando vita anche ad apprezzati adattamenti per il cinema e la tv…

In quanto a predire il futuro – dall’intelligenza artificiale ai robot – i libri di Isaac Asimov hanno ben pochi rivali nel panorama letterario del ‘900. Scrittore, scienziato e divulgatore di fama mondiale, Asimov è universalmente considerato uno dei grandi maestri della narrativa fantascientifica del ventesimo secolo.

Nato il 2 gennaio 1920 a Petroviči – un piccolo villaggio in Russia – lo scrittore emigrò con la famiglia negli Usa all’età di soli tre anni: cresciuto nel contesto statunitense, fu un bambino precoce e curioso, appassionato di lettura e di scienza fin dalla giovane età. Un tratto che, inevitabilmente, caratterizzerà la sua figura e la sua produzione artistico-divulgativa.

Autore prolifico e intellettualmente instancabile, Isaac Asimov ha saputo intrecciare nei suoi libri il rigore scientifico con una visione narrativa ampia, esplorando il futuro dell’umanità sotto molteplici punti di vista.

Scrittore visionario, è noto soprattutto per il ciclo della Fondazione, una serie di romanzi che esplora la caduta e la rinascita di un impero galattico, e per il ciclo dei Robot, in cui introduce le celebri Tre Leggi della Robotica, principi fondamentali che hanno influenzato profondamente il modo in cui la narrativa e la filosofia contemporanee immaginano le interazioni tra uomo e macchina.

Proprio in una raccolta di interviste ad autori di fantascienza proposta dal Guardian, Isaac Asimov parla della sua celebre serie Foundation, ora adattata a serie tv: “Negli anni ’40 decisi di scrivere una serie di storie storiche nel futuro, un racconto sulla caduta dell’impero galattico e sull’interregno che precedette l’ascesa del secondo impero galattico”. Dopo aver scritto vari racconti, li raccolse in tre libri: Foundation, Foundation and Empire e Second Foundation, pubblicati all’inizio degli anni ’50. “Nonostante inizialmente avessi concluso la serie, la pressione è cresciuta enormemente e l’editore, Doubleday, insistette perché ne scrivessi un altro”.

Così, nel 1981, Asimov scrisse il quarto libro della saga, che ebbe un enorme successo e segnò il ritorno della serie.

Oltre alla narrativa, Asimov ha lasciato un’impronta indelebile anche nel campo della divulgazione scientifica. Con uno stile chiaro e accessibile, ha scritto opere che hanno avvicinato generazioni di lettrici e lettori alla chimica, alla fisica e all’astronomia, contribuendo alla diffusione della conoscenza scientifica in un’epoca di grandi trasformazioni tecnologiche.

Ma le opere dello scrittore non sono rimaste solo nell’ambito della carta stampata: i libri di Isaac Asimov hanno infatti ispirato numerosi adattamenti cinematografici e televisivi, tra cui spiccano il film Io, Robot (2004) con Will Smith e, come già accennato in precedenza, la serie televisiva Foundation prodotta da Apple TV+, che negli ultimi anni ha riportato il suo universo narrativo sotto i riflettori.

Attraverso i suoi romanzi, i suoi saggi e la sua visione razionale e fiduciosa, lo scrittore ha tracciato un ponte tra scienza e narrativa, insegnando a generazioni di lettori non solo a “guardare le stelle”, ma anche a interrogarsi sul proprio ruolo nel cosmo.

Ripercorriamo tutti i libri di Isaac Asimov (suddivisi per categoria e proposti in ordine cronologico, riportando i libri attualmente accessibili in Italia), alla (ri)scoperta di uno dei maggiori autori del secolo scorso.

Viaggio allucinante

Iniziamo questa rassegna con Viaggio allucinante (pubblicato originariamente nel 1966 ed edito da Mondadori, con la traduzione di Vincenzo Mantovani), un romanzo che porta lettrici e lettori in un’avventura mozzafiato all’interno del corpo umano. Ridotti alle dimensioni di batteri, un gruppo di scienziati intraprende un viaggio attraverso il sistema circolatorio per salvare la vita di un collega, affrontando pericoli, tradimenti e sfide in un’ambientazione incredibilmente dettagliata e scientificamente plausibile. Una narrazione serrata e visionaria che conferma, fin da subito, il genio narrativo di Isaac Asimov, in un equilibrio costante tra rigorosa scienza e fervida immaginazione.

Neanche gli dei

Tra i primi libri di Isaac Asimov troviamo Neanche gli dei (pubblicato originariamente nel 1972 ed edito da Mondadori, con la traduzione di Beata Della Frattina), capolavoro della fantascienza che esplora il confine tra mondi paralleli. Tra queste pagine la scoperta di una misteriosa sostanza porta l’uomo a un primordiale contatto con una razza aliena avanzatissima, dando vita a una collaborazione che promette energia illimitata. Una sinergia che, però, nasconde rischi inimmaginabili: con un mix di suspense e speculazione scientifica, Asimov affronta per la prima volta la rappresentazione di creature extraterrestri, realizzando un’avventura straordinaria che esplora il concetto di divinità…

Destinazione cervello

Quando il professor Shapirov cade in coma dopo un esperimento fallito, un’équipe intraprende un viaggio “miniaturizzato” ad alto rischio nel suo cervello per recuperare preziose informazioni. Tra avventura e neurobiologia, in Destinazione cervello (seguito ideale di Viaggio allucinante, pubblicato originariamente nel 1987 ed edito da Mondadori, con la traduzione di Piero Anselmi) Asimov guida lettrici e lettori in un’esplorazione affascinante e ricca di tensione, confermando il suo ineguagliabile talento narrativo: un romanzo avvincente, che combina creativamente scienza, intrighi e spy-story.

Maestro della fantascienza e brillante divulgatore scientifico, Asimov ha dedicato una parte significativa della sua carriera a esplorare il rapporto tra umanità e tecnologia. Le sue antologie sui robot, gioielli narrativi dalle molteplici sfumature, combinano dilemmi morali, innovazioni e una profonda riflessione sulla natura umana. Dei racconti sempre attuali, come quelli proposti in queste due antologie, che offrono un’ampia panoramica della sua visione.

Sogni di robot

La prima antologia che trattiamo è Sogni di robot (pubblicata originariamente nel 1986 ed edito da Feltrinelli, con la traduzione di Mauro Gaffo), una raccolta di racconti brevi che intreccia le Tre Leggi della Robotica a storie capaci di interrogare i limiti della tecnologia e dell’essere umano. Dai robot che imparano a sognare e a mentire fino a macchine capaci di innamorarsi, questa antologia spicca tra i libri di Isaac Asimov, accompagnando lettrici e lettori in un percorso affascinante e profondo tra dilemmi morali e filosofici che emergono quando la tecnologia inizia a “riflettere” l’umanità (e i suoi difetti).

Visioni di robot

In quanto ad antologie è doveroso menzionare anche Visioni di robot (pubblicata originariamente nel 1990 ed edito da Feltrinelli, con le traduzioni di Piero Cavallari e Giampaolo Cossato), una raccolta di racconti e saggi in cui Asimov approfondisce le implicazioni morali e sociali dell’intelligenza artificiale. I robot diventano qui strumenti per esplorare il futuro dell’umanità, come nel caso di Andrew, un automa che prova emozioni, o delle macchine esaminate dalla robopsicologa Susan Calvin. Tra storie di colonie spaziali e miracoli della scienza, Asimov invita a riflettere su questioni universali come i limiti dell’etica scientifica…

Tra le opere di narrativa dell’autore statunitense, il Ciclo dei Robot è sicuramente uno dei pilastri della sua vasta visione. Parte integrante del Grande Universo della Fondazione, in questa serie di racconti e romanzi il futurologo esplora le interazioni tra esseri umani e robot, con temi che spaziano dall’etica all’intelligenza artificiale. Qui di seguito due dei romanzi più esemplificativi di questa brillante divulgazione letteraria.

Io, robot

Tra i libri di Isaac Asimov più noti c’è ovviamente Io, robot (pubblicato originariamente nel 1950 ed edito da Mondadori, con la traduzione di Vincenzo Latronico), raccolta che ha introdotto al mondo (e al grande pubblico) le Tre Leggi della Robotica, rendendole un assunto ferreo della narrativa fantascientifica mondiale. In questa serie di racconti, adattata al cinema con l’omonimo film con protagonista Will Smith, Asimov affronta dilemmi morali e domande fondamentali: cosa distingue l’uomo dalla macchina? Può un robot sviluppare il senso dell’umorismo, mentire o mettere in discussione i suoi creatori? La risposta potrebbe essere molto più complicata del previsto…

Abissi d’acciaio

Abissi d’acciaio (pubblicato originariamente nel 1954 ed edito da Mondadori, con la traduzione di Giuseppe Lippi) è invece un avvincente romanzo poliziesco ambientato in un futuro in cui l’umanità vive in immense città sotterranee. Qui l’ostilità verso i robot è in crescita, e quando un omicidio rischia di scatenare un conflitto tra terrestri e Spaziali, viene incaricato un improbabile duo di investigatori: il detective Lije Baley e R. Daneel Olivaw, un robot dall’intelligenza straordinaria. Tra intrighi, tensioni sociali e profonde riflessioni sull’umanità, lo scrittore di sci-fi americano dà vita a un thriller fantascientifico che esplora il delicato equilibrio tra uomo e macchina.

Un altro tassello fondamentale del Grande Universo della Fondazione è il Ciclo della Fondazione. Attraverso i romanzi che lo compongono, Isaac Asimov esplora le origini del Primo Impero Galattico, mostrando come la politica, i conflitti e le ambizioni abbiano plasmato la galassia. Questi libri, pur autonomi, arricchiscono la cronaca del futuro dell’umanità con vicende appassionanti e personaggi indimenticabili…

Le correnti dello spazio – Il tiranno dei mondi – Paria dei cieli

Tre libri compongono la ricca raccolta del Ciclo dell’Impero: Le correnti dello spazio (pubblicato originariamente nel 1951 ed edito da Mondadori, con la traduzione di Maria Gallone e Pietro Leoni), romanzo ambientato in un periodo in cui Trantor sta emergendo come potenza dominante. Un testo che segue intrighi politici e misteri legati a un pianeta agricolo, Florina, la cui risorsa più preziosa, il kyrt, nasconde un segreto che potrebbe cambiare il destino dell’intera galassia.

Ad esso si affianca Il tiranno dei mondi (pubblicato originariamente nel 1951 ed edito da Mondadori, con la traduzione di Maria Gallone e Pietro Leoni), romanzo che racconta l’ascesa del potere di Trantor e i primi passi verso la creazione di un impero. Tra queste pagine il giovane Biron Farrill si trova invischiato in una lotta contro un tiranno oppressivo e, mentre cerca giustizia per suo padre, scopre complotti interstellari che mettono in gioco il futuro politico della galassia.

Chiude la raccolta Paria dei cieli (pubblicato originariamente nel 1951 ed edito da Mondadori, con la traduzione di Maria Gallone e Pietro Leoni), testo che offre uno sguardo al culmine della potenza del Primo Impero Galattico. La storia segue Joseph Schwartz, un uomo del ventesimo secolo che si ritrova catapultato in un futuro lontanissimo, dove l’umanità è soggetta a rigide gerarchie imperiali. Tra avventure e scoperte, il libro sviscera temi come la tirannia e il valore della libertà…

Ciclo delle Fondazioni

Il Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov (pubblicato originariamente dal 1951 al 1993 ed edito da Mondadori, con la traduzione di Piero Anselmi, Gianni Montanari e Cesare Scaglia) è un’opera monumentale che esplora il futuro dell’umanità in una galassia dominata dal Primo Impero Galattico e dalla sua inevitabile caduta: al centro della saga si trova il noto protagonista Hari Seldon, creatore della psicostoria, una scienza capace di prevedere l’evoluzione delle civiltà, e del Piano Seldon, volto a ridurre i millenni di caos seguiti alla caduta dell’Impero.

La saga comprende sette romanzi. I prequel – Preludio alla Fondazione e Fondazione anno zero – descrivono l’origine del Piano e alcuni scorci della vita di Seldon. La trilogia originale (o Trilogia Galattica, composta da Fondazione, Fondazione e Impero e Seconda Fondazione) racconta invece l’ascesa e le sfide della Fondazione, minacciata dal declino dell’Impero e dalla comparsa del Mulo, un mutante che rischia di distruggere il piano. Infine, i sequel L’orlo della Fondazione e Fondazione e Terra espandono ulteriormente la storia, conducendo alla riscoperta delle origini dell’umanità.

Premiata nel 1966 con l’Hugo come miglior ciclo fantascientifico di tutti i tempi, la saga combina visione futuristica, dilemmi filosofici e intrighi politici, restando una pietra miliare della fantascienza.

Isaac Asimov, noto sì per la sua fantascienza, si è cimentato con successo anche nella narrativa gialla, dando vita a storie di enigmi e misteri risolti con logica e arguzia. Tra i suoi contributi più celebri al genere vi è la Serie dei Vedovi Neri, una raccolta di racconti che mescolano raffinato umorismo, erudizione e deduzione.

I racconti dei Vedovi Neri

I racconti dei Vedovi Neri (pubblicato originariamente nel 1974 ed edito da BEAT, con la traduzione di M. Fois) è la raccolta che introduce i personaggi del club dei Vedovi Neri. Ogni racconto è un mistero da risolvere, che spazia dal “semplice” furto ad enigmi più complessi, con una sorprendente e logica soluzione portata sempre dalla curiosa figura del cameriere Henry, che emerge come imprevedibile protagonista di queste storie.

Dodici casi per i Vedovi Neri

Tra i libri di Asimov a sfondo giallo anche Dodici casi per i Vedovi Neri (pubblicato originariamente nel 1976 ed edito da BEAT, con la traduzione di W. Ballin e I. Zani), raccolta che continua la serie con altri intriganti misteri. In queste storie i membri del club si confrontano con nuovi enigmi, sempre accompagnati dalla sagacia dell’imperturbabile Henry. Ogni storia è un piccolo gioco di deduzione che sfida il lettore a seguire gli indizi con attenzione e spirito critico. Una domanda accompagna imperterrita la narrazione: “Come giustifica la sua esistenza?”, chiedono i Vedovi Neri al malcapitato di turno…

I banchetti dei Vedovi Neri

I banchetti dei Vedovi Neri (pubblicato originariamente nel 1984 ed edito da BEAT, con la traduzione di Giuseppe Lippi) conclude il ciclo, presentando dodici nuove storie in cui i Vedovi Neri risolvono misteri con il loro caratteristico mix di logica, erudizione e umorismo. Ogni racconto è una nuova sfida, un altro rompicapo da risolvere. Sempre presente in questi enigmi – che spaziano tra crimini e paradossi inspiegabili – il cameriere, alter ego dell’autore, il cui ruolo è quello di condurre le indagini a una sorprendente conclusione.

Durante la sua lunga e prolifica carriera, Asimov si è affacciato anche alla letteratura per bambini e ragazzi, creando mondi affascinanti e avventure emozionanti. Con la serie Norby, scritta insieme alla moglie Janet, Asimov si avvicina a un pubblico più giovane, mescolando la sua passione per la robotica con storie divertenti, imprevedibili e con un pizzico di umorismo.

Norby – Il robot scombinato

Norby – Il robot scombinato (pubblicato originariamente nel 1983 ed edito da Mondadori, con la traduzione di Davide Morosinotto) racconta le (dis)avventure di Norby, un robottino dotato di straordinari poteri. Questo lo rende capace di sottrarsi alle Tre Leggi della Robotica, facendolo diventare imprevedibile, buffo e sorprendentemente… “umano”. Insieme al suo amico Jeff Wells, un cadetto spaziale, Norby dovrà affrontare l’odioso ingegnere l’Ingrato, deciso a diventare Imperatore dell’Universo. Con il suo mix di umorismo, avventura e tematiche scientifiche, Asimov offre ai giovani lettori una storia coinvolgente e divertente.

Tra i campi di interesse del grande autore, spicca inevitabilmente la divulgazione scientifica. Con il suo stile chiaro e accessibile, Isaac Asimov ha affrontato temi complessi, rendendo la scienza comprensibile a un pubblico vasto, sia di esperti che di profani. I suoi libri di divulgazione coprono una vasta gamma di argomenti – dalla biologia alla fisica, passando per l’astronomia e le scienze della terra.

Civiltà extraterrestri

Tra i libri di Asimov a sfondo divulgativo troviamo Civiltà extraterrestri (pubblicato originariamente nel 1979 ed edito da Mondadori, con la traduzione di Paola Cusumano e Massimo Parizzi), testo che esplora una delle domande più affascinanti dell’umanità: esistono altre forme di vita nell’universo? Asimov esamina la possibilità di civiltà extraterrestri, indagando sui processi che potrebbero portare alla vita intelligente e tecnologica su altri pianeti. Con un’analisi approfondita e scientificamente rigorosa, l’autore traccia una mappa dell’universo alla ricerca di pianeti “abitabili“, rispondendo a interrogativi sulla vita e sull’intelligenza in modo affascinante.

In principio – Il libro della Genesi interpretato alla luce della scienza

In principio – Il libro della Genesi interpretato alla luce della scienza (pubblicato originariamente nel 1981 ed edito da Mondadori, con la traduzione di Franco Salvatorelli) è invece un saggio in cui Asimov confronta i racconti biblici della Genesi con le teorie scientifiche moderne. L’autore esamina il contenuto della Bibbia, discutendo e analizzando i primi capitoli del testo sacro per confrontarli con le scoperte scientifiche in ambito cosmologico, biologico e geologico, senza sostenere né la verità religiosa né quella scientifica, ma cercando di offrire una riflessione equilibrata e informata.

Il libro della scienza

In ultimo, Il libro della scienza (pubblicato originariamente nel 1984 ed edito da Mondadori, con la traduzione di Tullio Cannillo), che comprende Il libro di biologia e Il libro di fisica, è una vera e propria enciclopedia delle scienze, destinata a un pubblico non specialista. In questi due testi, Asimov ci guida alla scoperta dei concetti fondamentali delle scienze naturali come la fisica delle particelle, i buchi neri, la biologia delle forme viventi e le leggi della natura, spiegando in modo chiaro e interessante anche gli aspetti più complessi della scienza contemporanea.

Tra gli ultimi libri di Isaac Asimov pubblicati in Italia troviamo anche un testo molto particolare: la sua autobiografia. Maestro di prosa capace di spaziare tra numerosi generi, in Io, Asimov, l’autore ha saputo raccontare con lo stesso stile brillante e preciso che caratterizzava i suoi romanzi anche la sua esperienza personale, dalle sue radici familiari e culturali all’evoluzione della sua carriera.

Io, Asimov

Chiude questa rassegna dei libri di Isaac Asimov l’autobiografia Io, Asimov (pubblicato originariamente nel 1994, edito ora dal Saggiatore con la traduzione di Chiara Beltrami), memoir scritto dallo stesso autore. In questo libro, Isaac Asimov si racconta con la stessa lucidità e sincerità che caratterizzano le sue opere più celebri, in una chiave intima e personale. Racconta della sua infanzia a Brooklyn, dei suoi primi passi nel mondo della letteratura, delle difficoltà iniziali e delle grandi conquiste. Un aspetto particolarmente affascinante del libro è il contrasto tra l’autore che ha scritto storie di viaggi interplanetari e l’uomo che aveva paura di volare.

Io, Asimov è un’opera che rivela, oltre alla vita privata dell’autore, anche la sua dedizione alla scrittura e la sua ambizione, che lo hanno portato a diventare uno dei più grandi scrittori del ventesimo secolo.