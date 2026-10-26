Online il programma della terza edizione di “BFF – Books Friends Forever”, la due giorni (gratuita) dedicata ai libri che fanno incontrare le persone, organizzata in occasione di Bookcity e in collaborazione con ilLibraio.it. L’appuntamento è da Base Milano, sabato 28 e domenica 29 novembre. Tra gli ospiti di BFF 2026, artisti, autrici, autori e creator come Megi Bulla (La Biblioteca di Daphne), Cristina Chiperi, Francesco Costa, Francesca Crescentini (Tegamini), Jolanda Di Virgilio, Valentina Ferraro, Francesca Giannone, Felicia Kingsley, Carrie Leighton, Martina Levato (@levv97), Martina Lilac, Ellie B. Luin, Hazel Riley, Carmelo Romano (@timidalibreriadelriccio), Charlotte Rose, Cecilia Sala, Lyra Sunrise e Ilenia Zodiaco

Dopo il crescente successo delle prime due edizioni (circa 5mila le presenze lo scorso anno), in occasione di Bookcity Milano 2026, sabato 28 e domenica 29 novembre Books Friends Forever torna da BASE Milano con una proposta ancora più ampia.

Realizzata sin dall’inizio in collaborazione con ilLibraio.it, e con uno sguardo rivolto in particolare alle nuove generazioni di lettrici e lettori, la due giorni conferma la volontà di offrire uno spazio fisico completamente gratuito in cui i libri diventano un ponte tra le persone, trasformando le community digitali in relazioni reali.

Aprirsi alla scoperta di nuovi universi letterari

Tra bookclub, reading party, book party, laboratori creativi e incontri seguiti da lunghi firmacopie, Books Friends Forever si propone infatti come un percorso per approfondire le proprie passioni e, al tempo stesso, per aprirsi alla scoperta di nuovi universi letterari.

Sul palco di BFF saliranno autrici, autori, creator e artisti molto diversi tra loro: uno dei tratti distintivi dell’iniziativa è infatti la valorizzazione della pluralità dei gusti di lettura. Attraverso format originali, che prevedono il coinvolgimento del pubblico, BFF si configura così come un’opportunità, aperta a tutte e tutti, pensata per superare gli schermi e dare valore alle esperienze in presenza.

Il programma, a cura di Antonio Prudenzano, responsabile editoriale di ilLibraio.it, con il supporto di Jolanda Di Virgilio e dello staff di Bookcity, è articolato in appuntamenti accessibili su prenotazione, ed è pensato per attraversare i diversi generi narrativi e incuriosire giovani e adulti, appassionate e appassionati di letteratura (dalle ultime novità ai classici), fantasy, romance, fumetti, gialli, narrativa young adult, ma anche saggi e (auto)biografie.

Anche per questa terza edizione ai partecipanti saranno messi a disposizione, oltre a diversi gadget, uno spazio libreria e un’area photo booth per selfie, video e contenuti live. Saranno presenti anche zone dedicate alla lettura e al relax, insieme a un’area lounge riservata a genitori e accompagnatori.

Ed ecco il programma completo di BFF 2026:

Sabato 28 novembre

ore 10.30 – Room 1400

Giudichiamo i personaggi più insopportabili della letteratura

Un bookclub (con reading party a seguire) a cura di Ilenia Zodiaco e Jolanda Di Virgilio

Ma Werther era davvero un romantico incompreso o solo un tipo pesante senza speranza? Jane Eyre è un’eroina impeccabile o nasconde lati spaventosamente odiosi? È il momento di togliere la patina del tempo dai nomi immortali della letteratura mondiale e di metterli “alla sbarra”… In questo incontro interattivo (e senza filtri), analizzeremo i comportamenti più sgradevoli di alcuni grandi personaggi. Preparate la vostra “lista nera” personalizzata: dibatteremo insieme e, attraverso un vero e proprio gioco a votazione, decreteremo chi merita la palma del più insopportabile di sempre…

Con Ilenia Zodiaco (content creator, autrice di podcast e newsletter e organizzatrice di gruppi di lettura) e Jolanda Di Virgilio (autrice, ilLibraio.it)

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ore 13.30 – Room 1400

Il book party della Biblioteca di Daphne

Un pomeriggio speciale, all’insegna di giochi a tema, in compagnia di Megi Bulla, content creator e curatrice della collana che prende il nome dal suo progetto, La Biblioteca di Daphne

Da TikTok agli scaffali delle librerie: Megi Bulla festeggia i tre anni del suo progetto editoriale, La Biblioteca di Daphne (in collaborazione con Rizzoli), e lo fa coinvolgendo direttamente lettrici e lettori. In occasione della terza edizione di BFF, il pubblico sarà prima invitato a scrivere in forma anonima una domanda per Megi (sul mondo del fantasy, del romance e della lettura in generale o, più in particolare, sulle uscite e i dietro le quinte della collana), che risponderà a più quesiti possibile. A seguire, i partecipanti all’evento saranno divisi in gruppi e saranno protagonisti di una serie di giochi a tema ideati dalla stessa creator. Prima del firmacopie finale, la curatrice della collana farà un annuncio in anteprima…

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ore 16 – Room 1400

Come sarà il romance di domani?

Quattro autrici provano a immaginare l’evoluzione di uno dei generi narrativi più amati

Quali sono le nuove tendenze in ambito romance, un genere narrativo ricco di sottogeneri, in costante evoluzione e capace di conquistare un pubblico intergenerazionale (e che continua a crescere)? Sul palco di BFF ne parlano le scrittrici Valentina Ferraro (autrice di Falling, Magazzini Salani), Carrie Leighton (autrice di Unfair play – Ultimo tempo, Magazzini Salani) e Martina Lilac (già protagonista su Wattpad e ora in libreria con Trust me – Oltre il passato, Magazzini Salani). Modera l’incontro la scrittrice e content creator Cristina Chiperi (il cui ultimo libro è Across the Milky way, Mondadori).

A seguire, il firmacopie.

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ore 18.30 – Room 1400

Come scrivere un bestseller oggi?

I segreti di due scrittrici amatissime, Francesca Giannone e Felicia Kingsley

Francesca Giannone (autrice di successi come La portalettere, Domani, domani e Gli anni in bianco e nero, tutti pubblicati da Nord) e Felicia Kingsley, autrice bestseller di commedie romantiche (13 romanzi, tutti pubblicati con Newton Compton, l’ultimo dei quali è First lady per caso), sono due tra le autrici italiane più apprezzate degli ultimi anni. Intervistate da Jolanda Di Virgilio (autrice, ilLibraio.it), sul palco di BFF rifletteranno sul loro rapporto con la scrittura (e con i generi narrativi), su quello con il pubblico e sulle proprie passioni da lettrici.

A seguire, il firmacopie.

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Domenica 29 novembre

ore 10.30 – Room 1400

Lanterne di carta: quando i libri ci illuminano la strada

Un bookclub (con swap party letterario a seguire) a cura di Francesca Crescentini (Tegamini) e Jolanda Di Virgilio

La letteratura non è una medicina, ma a volte assomiglia molto a una piccola luce accesa nel buio. Ci sono infatti libri che non hanno la pretesa di curarci, ma che tengono compagnia nei momenti complessi, accendendo una lucina che poi continuiamo a custodire nella nostra lanterna personale. Partendo dalle proprie esperienze, e coinvolgendo direttamente il pubblico, Francesca Crescentini (Tegamini), content creator e autrice di La vendetta è un ballo in maschera – Un anno con Il conte di Montecristo (Einaudi), e Jolanda Di Virgilio (autrice, ilLibraio.it), rifletteranno su come i libri di ieri e di oggi possono orientarci e illuminare parti di noi che non sapevamo nemmeno di dover guardare. L’invito alle partecipanti e ai partecipanti è a portare con sé il proprio “libro-lucina”, quel romanzo che ha fatto compagnia, che ha mostrato la strada o che ha svelato qualcosa di inaspettato quando ce n’era bisogno. Al pubblico sarà lasciato lo spazio per condividere i propri racconti. Alla fine, chi vorrà potrà partecipare a uno swap party letterario, per scambiarsi i libri e passarsi, letteralmente, la luce…

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ore 12 – Room 1400

Le mille anime del romance

Quattro autrici raccontano la loro passione per uno dei generi narrativi più apprezzati

Ellie B. Luin, autrice di Wysteria Wood 2, Hazel Riley (in libreria con Santa, I did something bad – Il calendario dell’Avvento romance, scritto con Stefania S.), Charlotte Rose, autrice di Pearls & Blood, e Lyra Sunrise, autrice di Twist of Fate 2, si raccontano a partire dalle loro ultime storie. Modera l’incontro Linda Poncetta, editor di Sperling & Kupfer, la casa editrice che pubblica romance delle quattro scrittrici.

A seguire, il firmacopie.

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ore 14.30 – Room 1400

Costruisci (e regala) i tuoi “friendship bookmarks”

Un laboratorio gratuito per imparare a realizzarli

Avete mai ricevuto in dono un “braccialetto dell’amicizia”? Allora sapete già cosa si prova… Con l’aiuto di Carmelo Romano (@timidalibreriadelriccio), in libreria per Fabbri con L’intessitore d’acqua, ora è tempo di scoprire, e imparare a realizzare, i “friendship bookmarks”, speciali segnalibri fatti di lettere e perline colorate. I partecipanti al laboratorio gratuito di BFF potranno scegliere se comporre parole o, semplicemente, decorare a piacimento. Naturalmente, il consiglio è quello di invitare un amico o un’amica cara con cui “scambiare” il segnalibro.

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ore 15.30 – Room 1400

Come se ne esce?

Incontro con Francesco Costa, in dialogo con Cecilia Sala

Donald Trump non è un’anomalia o un incidente della storia degli Stati Uniti, ma il punto di arrivo di una crisi più lunga: perché è difficile proteggere le democrazie quando queste smettono di produrre risultati soddisfacenti, che si parli di redditi, sicurezza, libertà, servizi, opportunità, diritti. A quel punto, infatti, i nemici della democrazia vincono le elezioni e proseguono a sfasciarla, diventano i beneficiari della crisi e generano successi dai propri fallimenti. Un vicolo cieco, insomma. Come si volta pagina da questo momento politico, storico, culturale? Se lo è chiesto in Come se ne esce? (Mondadori), il suo nuovo libro, il giornalista Francesco Costa, direttore di Il Post. L’autore ne parlerà con la giornalista, autrice e podcaster Cecilia Sala, a pochi giorni dalle significative elezioni di metà mandato negli Usa.

A seguire, il firmacopie.

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ore 17.30 – Room 1400

Il primo fantasy di Carmelo Romano (@timidalibreriadelriccio)

Dal successo come content creator al debutto in libreria

Protagonista su #BookTok e Instagram, e ora all’esordio come autore, con L’intessitore d’acqua (Fabbri), sul palco di BFF Carmelo Romano (@timidalibreriadelriccio) parla del suo debutto narrativo con Martina Levato (@levv97, nota content creator) e con la scrittrice Hazel Riley (in libreria con Santa, I did something bad – Il calendario dell’Avvento romance, scritto con Stefania S., Sperling & Kupfer)

A seguire, il firmacopie.

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