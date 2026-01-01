Nel 2026 i “mattoni” letti da (e con) Ilenia Zodiaco saranno europei

Nel 2026 il gruppo di lettura “Mattoni” di Ilenia Zodiaco sarà dedicato ai “Mattoni europei”. Da febbraio a dicembre, in programma 18 incontri dal vivo in 8 librerie Feltrinelli, con un evento speciale al Salone di Torino – I particolari e il calendario

Torna anche nel 2026 il gruppo di lettura “Mattoni” di Ilenia Zodiaco (content creator e divulgatrice tra le più seguite in ambito libri, con una fan base di oltre 100 mila iscritti su YouTube e oltre 80 mila su Instagram), che quest’anno sarà dedicato ai “Mattoni Europei“. Da febbraio a dicembre, in programma 18 incontri dal vivo in 8 librerie Feltrinelli (nuovo partner dell’iniziativa), con un evento speciale al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Nel 2026, dunque, le librerie Feltrinelli ospiteranno in esclusiva il progetto, giunto alla sua sesta edizione, che “si articola in due anime complementari”. Da un lato, una dimensione online, in cui la creator accompagna lettrici e lettori attraverso approfondimenti letterari dedicati ai grandi “Mattoni” all’interno di Inside Books, la newsletter da lei curata, prodotta da NightReview e NR edizioni (la newsletter, vicina ai 25mila iscritti complessivi, può contare su alcune migliaia di abbonati paganti; tra l’altro, gli approfondimenti della newsletter relativi ai “Mattoni Europei” saranno accompagnati dalle illustrazioni di Alessandro Ferrari, giovane artista italiano); dall’altro, una dimensione fisica e condivisa, che porta il progetto fuori dallo spazio digitale, “trasformandolo in un’esperienza dal vivo di incontro, confronto e comunità”.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata ai classici europei, e i titoli selezionati sono David Copperfield di Charles Dickens, La vagabonda di Colette, La fiera delle vanità di William Thackeray, Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, Cime tempestose di Emily Brontë e La montagna incantata di Thomas Mann.

Il percorso di lettura condiviso prevede ogni due mesi una serie di incontri dal vivo aperti al pubblico e interamente dedicati al titolo che si è letto.

“Il progetto dei Mattoni dimostra come l’interesse per i classici sia più acceso che mai”, spiega Ilenia Zodiaco. Che aggiunge: “Ai lettori mancano spazi di aggregazione e cornici d’interpretazione per alimentare la loro passione per la lettura che spesso, una volta fuori dal mondo scolastico e universitario, mettono da parte. Si sente il bisogno di persone e di condivisione per poterla nutrire, e i gruppi di lettura rispondono a questa esigenza. È chiaro che leggere resta un’attività individuale, ma per renderlo davvero un atto trasformativo per le nostre vite serve uscire dal libro per aprirsi al mondo, confrontarsi con gli altri, accendere un dibattito e, così, ampliare i nostri orizzonti”.

Protagoniste di questo road map in diciotto tappe saranno le librerie Feltrinelli di Milano Piazza Piemonte e Roma Appia (che ospiteranno sei appuntamenti ciascuna, uno per ogni titolo della lista), oltre alle Feltrinelli di Verona, Trieste, Firenze, Parma, Catania e Salerno che, a rotazione, diventeranno tappe di altri sei incontri nel corso dell’anno.

Il percorso si avvale inoltre di un evento dedicato ai grandi classici della letteratura e ai gruppi di lettura, all’interno del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Il calendario degli incontri in libreria:

Prima tappa – David Copperfield

Feltrinelli Milano, 27 febbraio

Feltrinelli Roma, 28 febbraio

Feltrinelli Firenze Repubblica, 1 marzo

Seconda tappa – La vagabonda

Feltrinelli Milano, 27 aprile

Feltrinelli Parma via Farini, 28 aprile

Feltrinelli Roma, 29 aprile

Terza tappa – La fiera delle vanità

Feltrinelli Roma, 23 giugno

Feltrinelli Milano, 24 giugno

Feltrinelli Trieste, 25 giugno

Quarta tappa – Notre-Dame de Paris

Feltrinelli Roma, 7 settembre

Feltrinelli Milano, 8 settembre

Feltrinelli Verona via Quattro Spade, 9 settembre

Quinta tappa – Cime tempestose

Feltrinelli Salerno, 28 ottobre

Feltrinelli Roma, 30 ottobre

Feltrinelli Milano, 31 ottobre

Sesta tappa – La montagna incantata



Feltrinelli Milano, 10 dicembre

Feltrinelli Roma, 11 dicembre

Feltrinelli Catania, 28 dicembre

Fotografia header: Ilenia Zodiaco