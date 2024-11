Poesie da portare in classe alle superiori? Tanti consigli per i docenti con Il Libraio Scuola

Dai versi di Primo Levi a quelli d’amore di Emily Dickinson, passando per Giorgio Caproni, Jolanda Insana, Sandro Penna, Antonia Pozzi e molte e molti altri: nel nuovo numero della guida gratuita “Leggere il mondo” del progetto Il Libraio Scuola tanti consigli rivolti ai docenti, per proporre libri di poesie alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori

«Voci mute da sempre, o da ieri, o spente appena; / Se tu tendi l’orecchio ancora ne cogli l’eco.»

Ed è mettendosi in ascolto, provando il piacere della lettura ad alta voce che i versi della poesia risuonano anche nelle nostre classi.

I versi sopra citati sono tratti da Voci, contenuta in Ad ora incerta, raccolta che presenta le grandi tematiche di Primo Levi in chiave poetica. E l’adozione del verso libero unitamente al lessico quotidiano rendono immediati i contenuti scartavetranti della sua poetica.

Questa è solo una delle tante opere che potremmo portare in classe al secondo anno, quando di solito si propongono percorsi dedicati alla poesia.

Se invece volessimo lavorare più da vicino sulla parafrasi, preparando la letteratura delle origini fin dal secondo quadrimestre del secondo anno o all’inizio del triennio, potremmo decidere di adottare un libro agile come Il codice d’amore, antologia di liriche provenzali curata da Laura Pugno (con testo a fronte), o spingerci già verso la raccolta delle poesie di Guido Cavalcanti con Donna me prega, in cui sono presenti note che facilitano la parafrasi ma non sostituiscono di certo il lavoro in classe.

E se invece volessimo costruire un percorso tematico sull’amore? Si possono proporre i volumetti della collana dei Piccoli grandi libri Garzanti, che offrono una selezione di testi significativi di autori celeberrimi (peraltro a un prezzo molto accessibile) e, anche grazie alla presenza del testo a fronte, si possono costruire lavori interdisciplinari.

Segnaliamo, ad esempio, nell’ambito del latino, Dammi mille baci, e ancora cento. Le più belle poesie d’amore di Catullo, mentre appartengono alla letteratura inglese le antologie Tu sei il mio intero mondo. Le più belle poesie d’amore di William Shakespeare e Che sia io la tua estate. Le più belle poesie d’amore di Emily Dickinson.

Per la biblioteca di classe o di istituto ricordiamo che nella collana dei Grandi libri Garzanti si trova l’opera omnia di poetesse e poeti che possono integrare la scelta antologica dei manuali adottati, arricchendo ad esempio le opere del primo e del secondo Novecento.

Ben vengano allora le raccolte di Attilio Bertolucci, Giorgio Caproni, Jolanda Insana, Sandro Penna, Antonia Pozzi: queste sono solo alcune delle opere che possono passare di mano in mano durante l’anno e rendere il percorso attraverso la letteratura più personalizzato e creativo.

L’AUTRICE – Gloria Maria Ghioni, insegnante di Lettere e fondatrice del sito Criticaletteraria.org (oltre che collaboratrice di diverse testate, tra cui il nostro sito), è consulente didattica del progetto Il Libraio Scuola.

