Fiera del libro di Francoforte 2023: come partecipare al contest per raccontare di persona la Buchmesse

Torna l’iniziativa “Buch Blogger” promossa dal Goethe-Institut Italien (in giuria anche ilLibraio.it): in palio la possibilità di raccontare (con articoli e contenuti per Instagram) la Fiera del libro di Francoforte 2023, dal 16 al 23 ottobre. La persona vincitrice beneficerà del viaggio e del soggiorno in hotel, oltre a un compenso pari a mille euro lordi. Ecco i dettagli sul bando e sul contest (rivolto ad under 35)

Nel 2024 l’Italia sarà l’ospite d’onore alla Fiera del libro di Francoforte. Un appuntamento atteso da tempo nel mondo dell’editoria. Per l’occasione, Goethe-Institut Italien già lo scorso anno ha lanciato l’iniziativa Buch Blogger, dando la possibilità a un* giovane book blogger di partecipare per un’intera settimana alla Buchmesse, per raccontarla in diretta online. Lo scorso anno a vincere, e prendere parte alla fiera, è stata Miriam Panieri, illustratrice e artista visiva di Bologna.

Il progetto torna anche quest’anno in vista dell’edizione 2023 della Fiera. Come si spiega sul sito, l’iniziativa si rivolge a un pubblico giovane, interessato a produrre e gestire contenuti multimediali sul portale Goethe.de/italia e sul canale Instagram del Goethe-Institut. Il focus è sulla scena letteraria italiana e tedesca, le tendenze globali, i format innovativi e gli eventi tipici di una fiera del libro, ma anche su tutto ciò che animerà la città di Francoforte.

Online è già disponibile il bando (che consigliamo di leggere attentamente): per partecipare alla selezione è necessario presentare domanda entro il 9 luglio. Tra le altre cose, si richiede di inviare un articolo per il blog di massimo 2mila caratteri (spazi inclusi), nel quale si racconti un evento letterario o un reading; una video recensione della durata di un minuto di un libro pubblicato nel periodo 2022/23; e un carosello Instagram con almeno tre foto, caption e hashtag appropriati, sul proprio libro preferito.

Inoltre, al momento della scadenza del bando “ogni partecipante deve aver compiuto 18 anni e non deve averne compiuti 35 (i partecipanti devono quindi avere un’età compresa tra 18 e 34 anni).

Accettando l’incarico, “il/la blogger si impegna a pubblicare in italiano sul canale Instagram del Goethe-Institut Italia un totale di tre reels, tre post nel feed e giornalmente delle stories con video, foto ed engagement. Inoltre, consegnerà alla redazione 5 articoli per il blog da 2mila caratteri ciascuno, spazi inclusi, corredati da immagini. Il piano editoriale verrà elaborato in collaborazione con la redazione online del Goethe-Institut di Roma.

A comporre la giuria, Alessia Berardi (in rappresentanza del Salone del Libro di Torino), Antonio Prudenzano (giornalista, responsabile editoriale del sito ilLibraio.it, e Alessandra Rotondo, che si occupa dal 2010 della creazione di contenuti digitali).

La giuria tra i partecipanti selezionerà quindi una persona, che sarà inviata a Francoforte per sette giorni, dal 16 al 23 ottobre 2023. La persona vincitrice beneficerà del viaggio (andata e ritorno) e del soggiorno a Francoforte in camera singola presso in albergo per sette notti, oltre a un compenso pari a mille euro lordi. Come si legge sempre sul sito, “per la corresponsione del compenso verrà stipulato un apposito contratto”.

Partner dell’iniziativa, la Fiera del Libro di Francoforte, il Salone del Libro di Torino, l’Associazione Italiana editori, ilLibraio.it e Il Giornale della Libreria.