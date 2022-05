Partecipare da “inviati” (retribuiti) alla Fiera del libro di Francoforte? Al via il contest “Buch blogger”

Nel 2024 l’Italia sarà l’ospite d’onore alla Fiera del libro di Francoforte. Per l’occasione, Goethe-Institut Italien lancia l’iniziativa “Buch Blogger”, dando la possibilità a un* giovane book blogger di partecipare, per un’intera settimana, alla Buchmesse già dall’edizione 2022 (19-23 ottobre), per raccontarla in diretta online. Tra i partner del progetto ilLibraio.it e il Salone del Libro di Torino – Ecco come candidarsi (è necessario essere under 30 e…), cosa c’è in palio (non solo il viaggio e l’ospitalità, ma anche € 1.000 lordi e un contratto di collaborazione), quali contenuti si dovranno realizzare (stories, reels, post nel feed, Live su Instagram e articoli) e tutto quello che c’è da sapere sul nuovo progetto

Nel 2024 l’Italia sarà l’ospite d’onore alla Fiera del libro di Francoforte. Per l’occasione, il Goethe-Institut Italien lancia l’iniziativa “Buch Blogger”, dando la possibilità a un* giovane book blogger di partecipare, per un’intera settimana, alla Buchmesse. Il tutto già dall’edizione 2022 (19-23 ottobre), per raccontarla in diretta online.

Per candidarsi c’è tempo fino al 4 settembre, è necessario avere meno di 30 anni e una grande passione per i libri, i social, internet e la scrittura.

IL BANDO E LA MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il progetto, si spiega nel bando, vuole contribuire allo scambio bilaterale della scena letteraria italo-tedesca, inviando ogni anno a partire dal 2022 un* blogger letterari* dall’Italia alla Buchmesse.

Nel 2024, invece, saranno due i blogger selezionati per recarsi a Francoforte e raccontare l’evento.

L’iniziativa, che ha tra i partner la Buchmesse, il Salone Internazionale del Libro di Torino e il sito ilLibraio.it, “si rivolge a un pubblico giovane e interessato a seguire contenuti multimediali sul portale e sul canale Instagram del Goethe-Institut Italien“.

Al centro del contest ci saranno la scena letteraria italiana e tedesca, le tendenze globali, i formati innovativi e gli eventi tipici di una fiera del libro, ma anche off in giro per la città di Francoforte.

Sul sito del Goethe-Institut Italien sono disponibili tutte le informazioni e, nel dettaglio, le condizioni per partecipare, a partire dal modulo di partecipazione.

Per candidarsi è necessario proporre:

–1 post per un blog di max 2.000 caratteri (in italiano, spazi inclusi) nel quale la candidata o il candidato dovrà illustrare la propria passione per la letteratura;

–1 video recensione (in italiano) della durata di 1 minuto di un libro recentemente uscito in Italia;

–1 post Instagram con foto, breve descrizione (in italiano) e hashtag appropriati, relativo a un libro recentemente uscito in Italia (in formato Word o Pdf).

Al momento della scadenza, chi partecipa deve aver compiuto 18 anni, non averne compiuti 30 ed essere residente in Italia.

Per partecipare, è necessario inviare il materiale completo in ogni parte esclusivamente via e-mail come unico file zippato e denominato nel formato “Cognome_Nome_annodinascita.zip” all’indirizzo e-mail info-roma@goethe.de, con oggetto “Buch Blogger 2022”, entro e non oltre il 4 settembre 2022 (23:59 CET). Le domande eventualmente pervenute in forma incompleta, oppure oltre tale termine, non verranno prese in considerazione. L’invio è completo e valido solo se accompagnato dal modulo di iscrizione firmato e compilato in ogni sua parte.

Accettando l’incarico, *l* blogger si impegna a pubblicare in italiano sul canale Instagram del Goethe-Institut Italien un totale di 3 reels, 3 post nel feed, 1 Live su Instagram e, giornalmente, delle stories con video, foto e engagement.

Inoltre, consegnerà alla redazione 5 articoli per il blog del Goethe-Institut di 2000 caratteri spazi inclusi, ciascuno corredati di foto per la pagina www.goethe.de/italia/cultura.

Il piano editoriale verrà elaborato in collaborazione con la Redazione Online del Goethe-Institut (tutto il materiale prodotto deve essere in lingua italiana.

LA GIURIA

La giuria, composta da Marina Grillo (@internostorie), Antonio Prudenzano (giornalista e responsabile editoriale del sito ilLibraio.it) e da un terzo membro della giuria provienente dai ranghi del Salone Internazionale del Libro di Torino (il cui nome sarà presto comunicato), selezionerà una persona, che sarà inviata a Francoforte come book blogger italian* per il Goethe-Institut per 7 giorni, dal 17 al 24 ottobre 2022, per lavorare per conto della nostra Redazione Online.

Chi vince beneficerà del viaggio A/R e del soggiorno a Francoforte in camera singola presso un albergo per 7 notti, oltre a un compenso di € 1.000 lordi.

Gli articoli che produrrà saranno pubblicati sul portale www.goethe.de/italia/cultura e su tutti i canali social del Goethe-Institut Italien.

Per la corresponsione del compenso verrà stipulato un apposito contratto.

Sul sito tutte le informazioni sulla cessione dei diritti nell’ambito delle attività del Goethe-Institut, le responsabilità e le norme sulla privacy. Invitiamo chi desiderasse partecipare a leggere con attenzione l’intera pagina dedicata al progetto.