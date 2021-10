La battaglia di Dave Eggers: “Il mio nuovo libro solo in libreria e non su Amazon”

“Non mi piacciono i bulli”. Una scelta (simbolica) destinata a far parlare, quella dello scrittore americano Dave Eggers, che nega ad Amazon la vendita del suo nuovo libro, “The Every”, dedicato, del resto, ai pericoli per la società delle grandi multinazionali della tecnologia

Una scelta destinata a far parlare, quella dello scrittore americano Dave Eggers, che al New York Times conferma la scelta, dall’evidente carattere simbolico, di negare ad Amazon la vendita del suo nuovo libro, The Every, dedicato, del resto, ai pericoli per la società delle grandi multinazionali della tecnologia. “Non mi piacciono i bulli”, ha dichiarato il fondatore di McSweeney’s, come riporta Repubblica.it.

L’autore de L’opera struggente di un formidabile genio, Il Cerchio ha sottolineato: “Amazon ha gettato sabbia in faccia alle librerie indipendenti per decenni… (…) Uno dei temi del mio libro è il potere dei monopoli di dettare le nostre scelte, quindi ci è sembrata una buona opportunità per respingere un po’ il monopolio, Amazon, che attualmente governa il mondo del libro“.

Va però precisato che nei prossimi mesi la versione tascabile e ebook del libro saranno comunque distribuite su Amazon.

Il nuovo romanzo viene inoltre proposto in 32 diverse copertine. La battaglia dello scrittore è anche “indirizzata a riportare i lettori nelle librerie, che nei due anni della pandemia hanno dovuto combattere con lo spettro delle strade deserte e della chiusura per mancanza di clienti”.