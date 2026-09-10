Ebook: oltre 100 libri molto amati in sconto, solo per pochi giorni

Nei principali negozi online arriva una promozione ebook da non perdere, dedica a una selezione di libri molto amati da pubblico e critica, tra novità e longseller.

Dall’11 al 17 settembre, in particolare, lettrici e lettori troveranno in offerta 100 titoli digitali, a partire dal 30% di sconto. Tra questi, anche La notte di Keplero di John Banville, Anatomia di un istante di Javier Cercas, La reputazione di Ilaria Gaspari, L’occhio del lupo di Daniel Pennac, Al giardino ancora non l’ho detto di Pia Pera, Il procuratore di Andrea Vitali e Trainspotting di Irvine Welsh.

Per 25 di questi titoli (tra cui Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood, Ogni cosa è illuminata di Jonathan Safran Foer, L’allieva di Alessia Gazzola e La portalettere di Francesca Giannone) il periodo promozionale si estenderà fino al 25 settembre (più tempo per scegliere, più tempo per approfittarne…).

Non è finita: domenica 13 settembre, altri 20 imperdibili romanzi saranno in sconto al 70% per sole 24 ore (tra questi, ci sono pure La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi e Quando le montagne cantano di Nguyen Phan Que Mai).

Ecco i particolari sulle promozioni ebook del momento:

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