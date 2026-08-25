Quasi 600 ebook in sconto a fine agosto: la doppia offerta

A fine agosto c’è una doppia promozione per lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook.

Da un lato, fino al 31 agosto, nei principali negozi online sono disponibili in sconto 450 titoli digitali, suddivisi in 11 “playlist”: dal rock, con gialli e thriller, al “revival”, con una selezione di libri cult che hanno segnato intere generazioni; spazio poi al pop (qui il meglio della narrativa), come pure per la musica classica (con numerosi classici della letteratura); e poi ancora tante “love songs (e molti romance) e jazz (all’insegna dei noir metropolitani, dalle atmosfere cupe e malinconiche); non è finita: in offerta narrativa d’azione (nella playlist “elettronica”) e libri da cui sono stati tratti film o serie tv (nella playlist “colonne sonore”); infine, “musica da camera” (qui diversi saggi), swing (narrativa umoristica e graphic novel) e “baby dance” (con testi per bambine e bambini, ragazze e ragazzi). Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti (anche musicali…).

Ecco i particolari sulla promozione ebook:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU LIBRERIECOOP

Non solo: dal 28 al 31 agosto spazio inoltre a 5 altri percorsi di lettura (da 25 titoli ciascuno), al 60% di sconto: tra romance, narrativa, saggistica, mystery, fantasy e fantascienza…

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Fotografia header: E-book (foto di GettyEditorial)