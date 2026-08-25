E-book al mare
Ebook e digitale

Quasi 600 ebook in sconto a fine agosto: la doppia offerta

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 25.08.2026

Fino al 31 agosto, nei principali negozi online sono disponibili in sconto 450 titoli digitali, suddivisi in 11 “playlist” (dal rock all’elettronica, dal jazz alla musica classica). Non solo: in offerta altri 125 ebook, tra romance, narrativa, saggistica, mystery, fantasy e fantascienza – I particolari

A fine agosto c’è una doppia promozione per lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook.

Da un lato, fino al 31 agosto, nei principali negozi online sono disponibili in sconto 450 titoli digitali, suddivisi in 11 “playlist”: dal rock, con gialli e thriller, al “revival”, con una selezione di libri cult che hanno segnato intere generazioni; spazio poi al pop (qui il meglio della narrativa), come pure per la musica classica (con numerosi classici della letteratura); e poi ancora tante “love songs (e molti romance) e jazz (all’insegna dei noir metropolitani, dalle atmosfere cupe e malinconiche); non è finita: in offerta narrativa d’azione (nella playlist “elettronica”) e libri da cui sono stati tratti film o serie tv (nella playlist “colonne sonore”); infine, “musica da camera” (qui diversi saggi), swing (narrativa umoristica e graphic novel) e “baby dance” (con testi per bambine e bambini, ragazze e ragazzi). Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti (anche musicali…).

Ecco i particolari sulla promozione ebook:

SU IBS
SU KOBO
SU AMAZON
SU LAFELTRINELLI
SU LIBRERIECOOP

Non solo: dal 28 al 31 agosto spazio inoltre a 5 altri percorsi di lettura (da 25 titoli ciascuno), al 60% di sconto: tra romance, narrativa, saggistica, mystery, fantasy e fantascienza

Ecco i particolari sulla promozione ebook:

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Fotografia header: E-book (foto di GettyEditorial)

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