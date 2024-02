Per lettrici e lettori appassionati di gialli e noir, dal 23 al 25 febbraio arriva una promozione ebook da non mancare…

Per lettrici e lettori appassionati di gialli e noir, nei principali negozi online arriva una promozione da non mancare: dal 23 al 25 febbraio saranno infatti in sconto 50 gialli in versione ebook.

Tra le autrici e gli autori protagonisti, John Banville, Gianni Biondillo, Elda Lanza, François Morlupi, María Oruña e Hans Tuzzi.

Qui i particolari sull’offerta:

